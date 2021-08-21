وصفات منزلية لتنعيم القدمين والتخلص من التشققات

وصفات منزلية لتنعيم القدمين، يحدث تشقق القدمين للكثير منا كبارًا وصغارًا رجالًا ونساءً وهي من أشهر المشكلات الجلدية التي قد تحدث لأي شخص وهناك العديد من الأسباب وراء ذلك ويسبب تشقق القدمين الشعور المزعج عند ارتداء الأحذية أو لمس القدمين أو السير عليهما وفي بعض الحالات قد يسبب الشعور بالألم ومهما كانت درجة التشققات لا يجب أن نهملها حتى لا يتطور الأمر ويتضاعف ونعرض لكم أكثر من طريقة منزلية لتنعيم القدمين والتخلص من تشققات القدمين.

عوامل تشقق القدمين

يجب التعرف في البداية على العوامل والأسباب التي تسبب تشقق القدمين منها:

الوقوف على القدمين لمدة زمنية طويلة وخاصةً عن الوقوف حافي القدمين وعلى أرض صلبة وكثرة الضغط على القدمين.

الإصابة بالسمنة الزائدة وزيادة الوزن يسبب تشقق القدمين.

الأحذية مفتوحة الكعب تعرض الجزء الخلفي والسفلي للتشققات.

حالات مرضية مختلفة مثل السكري أو اضطرابات الغدة الدرقية أو جفاف الجلد وعدم ترطيب القدمين.

علاجات منزلية لتنعيم القدمين

اشتهرت الطرق التالية في علاج تشققات القدمين والحصول على نتائج إيجابية مثل:

الملح لعلاج تشقق القدمين

في مقدار 3 لتر ماء نضيف ملعقة واحدة صودا خبز مع 2 ملعقة ملح إنجليزي ونقع القدمين في هذا الخليط ويفضل إضافة قطرات بسيطة من أي زيت عطري طبيعي.

الجلسرين وماء الورد لتنعيم القدمين

يساعد المزيج بين هذين المكونين على تنعيم الجلد والتخلص من الخلايا الميتة لوجود الفيتامينات ومضادات الأكسدة بهما فبعد تحضير المزيج بينهما نقوم بتدليك بطن القدم بهذا المزيج جيدًا والنوم مباشرةً.

الزيوت الطبيعية لتنعيم القدم

تعددت أنواع الزيوت الطبيعية التي تعالج مشكلة تشقق القدمين مثل زيت جوز الهند وزيت السمسم حيث يتم تدليك القدمين بأي نوع من الزيوت الطبيعية قبل النوم وارتداء الجوارب حتى الصباح.

نصائح الحفاظ على نعومة القدمين

وهذه النصائح تساعد على جعل القدمين أنعم وبدون أي تشققات: