طريقة صنع صابون منزلي مبيض للجسم بمكونات طبيعية

صنع صابون منزلي مبيض للجسم، الكثير من الفتيات والنساء يجدن مشاكل في لون الجلد في مناطق مختلفة وظهور المناطق الداكنة وخاصةً الوجه والمناطق الحساسة ومع تجربة الكثير من مستحضرات التجميل وتبييض الجسم التي لم تجدي نفعًا وجدت بعض الفتيات طرق طبيعية لتفتيح الجسم وتبييضه يمكن تحضيرها منزليًا بمجموعة من المكونات الطبيعية مثل الصابون المنزلي لتبييض الجسم.

كيفية صنع صابون مبيض للجسم

يعمل هذا الصابون على تفتيح المناطق الداكنة سواء كان الوجه أو المناطق الحساسة ويتكون من:

زيت ورد: عبوة واحدة.

كركم بودرة ناعم: ملعقتان بحجم كبير.

صابون غار: قطعتان.

ماء ورد: علبتين.

زيت زيتون: ملعقتان بحجم كبير.

عصير ليمون: عشر حبات من الليمون.

طريقة تحضير صابون تفتيح الجسم

كما ذكرنا فإن استخدام هذا الصابون السائل بشكل يومي على مناطق الجسم المختلفة سواء كانت منطقة الوجه والبشرة أو الكوع أو الركب أو المناطق الحساسة يساعد على التفتيح بشكل واضح مع المواظبة عليها واتباع الطريقة التالية لتحضيره بشكل صحيح: