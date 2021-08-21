طريقة صنع صابون منزلي مبيض للجسم بمكونات طبيعية

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صنع صابون منزلي مبيض للجسم، الكثير من الفتيات والنساء يجدن مشاكل في لون الجلد في مناطق مختلفة وظهور المناطق الداكنة وخاصةً الوجه والمناطق الحساسة ومع تجربة الكثير من مستحضرات التجميل وتبييض الجسم التي لم تجدي نفعًا وجدت بعض الفتيات طرق طبيعية لتفتيح الجسم وتبييضه يمكن تحضيرها منزليًا بمجموعة من المكونات الطبيعية مثل الصابون المنزلي لتبييض الجسم.كيفية صنع صابون مبيض للجسم
يعمل هذا الصابون على تفتيح المناطق الداكنة سواء كان الوجه أو المناطق الحساسة ويتكون من:
- زيت ورد: عبوة واحدة.
- كركم بودرة ناعم: ملعقتان بحجم كبير.
- صابون غار: قطعتان.
- ماء ورد: علبتين.
- زيت زيتون: ملعقتان بحجم كبير.
- عصير ليمون: عشر حبات من الليمون.
كما ذكرنا فإن استخدام هذا الصابون السائل بشكل يومي على مناطق الجسم المختلفة سواء كانت منطقة الوجه والبشرة أو الكوع أو الركب أو المناطق الحساسة يساعد على التفتيح بشكل واضح مع المواظبة عليها واتباع الطريقة التالية لتحضيره بشكل صحيح:
- نجهز وعاء عميق وكبير لكي نقوم ببشر الصابون به باستخدام مبشرة الطعام وعند الانتهاء من بشر قطعتي الصابون نقوم بغسل المبشرة جيدًا.
- نعود مرة أخرى الصابون المبشور لنضيف له مقدار ماء الورد ونخلط المكونين معًا قدر الإمكان.
- ومن ثم نحضر عصير العشر ليمونات ونضيفه لهذا الخليط السابق ومن ثم كمية زيت الورد وزيت الزيتون ولا ننسى إضافة الكركم البودرة مع الحرص على شراء الكركم المخصص للعناية بالبشرة لا كركم الطعام.
- ونعود الآن للخلط الجيد والمستمر لجميع تلك المكونات السابقة حتى تمتزج مع بعضها جيدًا.
- بعد التأكد من اختلاط المكونات جيدًا نحضر عبوة شامبو فارغة ونظيفة لصب الصابون السائل بها.
- بعد الصب وقبل استخدام الصابون يتم رجه لعدة دقائق أولًا حتى نتأكد من الامتزاج.
- ومن ثم نأخذ منه مقدار مناسب للجسم وتدليك الجسم به.
- وعند الحفظ يحفظ في منطقة جافة بعيدة عن الشمس.
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صنع صابون منزلي مبيض للجسم، الكثير من الفتيات والنساء يجدن مشاكل في لون الجلد في مناطق مختلفة وظهور المناطق الداكنة وخاصةً الوجه والمناطق الحساسة ومع تجربة الكثير من مستحضرات التجميل وتبييض الجسم التي لم تجدي نفعًا وجدت بعض الفتيات طرق طبيعية لتفتيح الجسم وتبييضه يمكن تحضيرها منزليًا بمجموعة من المكونات الطبيعية مثل الصابون المنزلي لتبييض الجسم.كيفية صنع صابون مبيض للجسم
يعمل هذا الصابون على تفتيح المناطق الداكنة سواء كان الوجه أو المناطق الحساسة ويتكون من:
- زيت ورد: عبوة واحدة.
- كركم بودرة ناعم: ملعقتان بحجم كبير.
- صابون غار: قطعتان.
- ماء ورد: علبتين.
- زيت زيتون: ملعقتان بحجم كبير.
- عصير ليمون: عشر حبات من الليمون.
كما ذكرنا فإن استخدام هذا الصابون السائل بشكل يومي على مناطق الجسم المختلفة سواء كانت منطقة الوجه والبشرة أو الكوع أو الركب أو المناطق الحساسة يساعد على التفتيح بشكل واضح مع المواظبة عليها واتباع الطريقة التالية لتحضيره بشكل صحيح:
- نجهز وعاء عميق وكبير لكي نقوم ببشر الصابون به باستخدام مبشرة الطعام وعند الانتهاء من بشر قطعتي الصابون نقوم بغسل المبشرة جيدًا.
- نعود مرة أخرى الصابون المبشور لنضيف له مقدار ماء الورد ونخلط المكونين معًا قدر الإمكان.
- ومن ثم نحضر عصير العشر ليمونات ونضيفه لهذا الخليط السابق ومن ثم كمية زيت الورد وزيت الزيتون ولا ننسى إضافة الكركم البودرة مع الحرص على شراء الكركم المخصص للعناية بالبشرة لا كركم الطعام.
- ونعود الآن للخلط الجيد والمستمر لجميع تلك المكونات السابقة حتى تمتزج مع بعضها جيدًا.
- بعد التأكد من اختلاط المكونات جيدًا نحضر عبوة شامبو فارغة ونظيفة لصب الصابون السائل بها.
- بعد الصب وقبل استخدام الصابون يتم رجه لعدة دقائق أولًا حتى نتأكد من الامتزاج.
- ومن ثم نأخذ منه مقدار مناسب للجسم وتدليك الجسم به.
- وعند الحفظ يحفظ في منطقة جافة بعيدة عن الشمس.
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