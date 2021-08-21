كيفية صنع خل الثوم في المنزل وما هي فوائد خل الثوم

كيفية صنع خل الثوم في المنزل، خل الثوم من أنواع الخل المتعددة الفوائد سواء كان للجسم والصحة العامة أو فوائد جمالية للبشرة والعناية بها أو الحفاظ على الشعر وحل الكثير من مشاكل الشعر المختلفة ويمكننا صنع خل الثوم منزليًا بمكونات بسيطة والحصول على نفس الخل الذي يباع جاهزًا بعدة طرق.

فوائد خل الثوم العامة

الثوم أو خل الثوم عامةً له أكثر من فائدة للجسم والبشرة والشعر مثل:

يقلل من أعراض الزكام والإصابة بنزلات البرد. يزيد من جمال البشرة ويجعلها صحية وحيوية عند المواظبة على إضافته للطعام سواء كان الخل أو الثوم. يطهر الجسم والدم من السموم والعناصر السيئة التي تتراكم به. يقلل من فرص الإصابة ببعض أنواع السرطان الخبيثة. يحفز إنتاج المزيد من الكولاجين لهذا يحافظ على البشرة شابة وخالية من علامات التقدم في السن. يضبط مستوى كوليسترول الدم وخاصة نوع الكوليسترول الضار. ويستخدم للشعر للوقاية من الإصابة بتساقط الشعر.

طريقة صنع خل الثوم منزليًا

تتواجد أكثر من طريقة لعمل خل الثوم في المنزل منها:

مكونات خل الثوم المنزلي

570 مللي خل شعير.

10 فصوص ثوم مقشرة و مقطعة نصفيًا.

طريقة التحضير

يتم وضع مقدار الخل في وعاء عميق على النار حتى يتم غليه.

أثناء فترة الغليان نقوم بتقشير فصوص الثوم وقطعها من المنتصف ووضعها في برطمان نظيف من الزجاج.

عند غليان الخل يتم صبه فوق شرائح الثوم ونغلق البرطمان جيدًا.

يوضع البرطمان الزجاجي في مكان معرض لأشعة الشمس لحوالي أربعة أسابيع بحد أقصى والعمل على رج البرطمان كل يوم.

عند الاستخدام يتم تصفية السائل للتخلص من الثوم واستخدام الخل بسهولة.

المكونات

6 فصوص ثوم.

6 أكواب خل أبيض.

3 حبات من الفلفل الحارق.

12 عود كزبرة طازجة.

طريقة التحضير

يتم تقشير الثوم وتقطيعه من المنتصف ويضاف مع حبات الفلفل الحار المقطعة والكزبرة الطازجة في برطمان زجاجي نظيف معقم.

يوضع الخل على النار لغليه وبعد ذلك يتم إضافته تدريجيًا لبرطمان الثوم والفلفل وعدم ملئ البرطمان حتى النهاية.

يتم الحفظ حتى 4 أسابيع قبل الاستخدام.

الطريقة الأولى لصنع خل الثومالطريقة الثانية لصنع خل الثوم الحار في المنزل