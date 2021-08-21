كيفية التخلص من ترهل الذراعين للحصول على أذرع رشيقة

التخلص من ترهل الذراعين لأذرع رشيقة، يحدث ترهل الذراعين وترهل الجسم بشكل عام للكثير من الأسباب أهمها عدم ممارسة التمارين الرياضية والكسل وقلة النشاط الجسدي والبدني لهذا يصاب الجلد بالترهل وفي الوقت الحالي أقل ما نقوم به هو الحركة والنشاط وخاصةً مع توافر سبل الراحة الحديثة التي تشجع على تقليل النشاط والقليل منا فقط من يقوم باتباع الرياضة وممارستها للحصول على قوام ممشوق لذلك للتخلص من ترهل الذراعين لذراعين أرفع بدون ترهلات إليكم الطريقة الصحيحة.

طريقة الحصول على أذرع رشيقة

الحل الأمثل من أجل تنحيف الأذرع المترهلة هو اتباع التمارين الرياضية وتأديتها بشكل مستمر وإليكم مجموعة تمارين رياضية لشد الذراعين والتخلص من الترهل نهائيًا مع الوقت:

تمرين التمدد لشد الذراعين

عندما نظل في وضعية واحدة لوقت طويل يصاب الجسم بالشد والتوتر وبما في ذلك الذراعين لهذا عند الاستيقاظ من النوم أو بين ساعات العمل يجب تجربة تمرين التمدد وهو عبارة عن الذراعين للخلف مع شبك الأصابع ببعضهما والشد للخلف أكثر حتى يتم التخلص من توتر الجسم وفكه قد يستغرق ذلك دقيقة إلى دقيقتين.

تمرين مدخل الباب

إبقاء عضلات الصدر مشدودة وضعيفة يؤثر على حدوث ترهلات الذراعين لهذا يجب أن نهتم بفك عضلات الصدر من خلال تمرين مدخل الباب وبه يتم فرد الذراعين بزاوية 90 درجة مئوية ووضعهما على جانبي الباب والدفع للأمام بالجسم وكأنك تود الخروج منه والرجوع للخلف مرة أخرى مع شد الذراعين والاستمرار بتلك الوضعية دقيقة أو أقل.

تمرين سوبر مان

يشمل هذا التمرين الكثير من عضلات الجسم ويعمل على تنشيطها مثل فقرات العمود الفقري والذراعين والصدر والكتفين وهو مناسب للتخلص من ترهل كافة الجسم ويتم بالاستلقاء على الأرض ومنطقة البطن موجهة للأرض وشد الجسم بأكمله والذراعين لأعلى والرجلين لأسفل ويتم رفع الجذع العلوي مع الجذع السفلي في وقت واحد بمقدار 4 سم والتكرار 15 مرة.

نصائح شد الذراعين

بعد اتباع التمارين السابقة يتم اتباع هذه النصائح: