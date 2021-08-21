صدور دجاج بالصوص الأبيض والمشروم ألذ صدور الدجاج بالصلصة البيضاء

صدور دجاج بالصوص الأبيض ، هي طريقة جديدة لعمل الدجاج، بدلا من تجهيز الدجاج بطريقة عمل الدجاج المشوي، أو طريقة عمل صدور الدجاج الكرسبي، أو طريقة عمل دجاج كنتاكي، أو طريقة عمل دجاج تكا، فقط استخدمي بعض المقادير المختلفة، لعمل صدور دجاج بالصوص الأبيض، أو صدور الدجاج بالصلصة البيضاء، فهي طريقة جديدة وتناسب المنزل الذي يعيش به أطفال، فهم يحبون التنوع كثيرًا، وتجعل من وجبة الغداء، وجبة وطعامًا فريدًا وذو مذاق رائع. والدجاج من الأطعمة المهمة، التي تمد الجسم بالبروتين اللازم للنمو، وحدوث الشبع اللازم، الذي يمنعنا من تناول الكثير من الطعام، وهو سهل الهضم بشكل كبير، مقارنة بالسكريات والحلويات وبعض الأطعمة الغنية بالنشويات فقط.

الدجاج من الوجبات المهمة في المطبخ الخليجي، خاصة المطبخ السعودي وثقافة الطاعم به، لأن السيدات السعوديات، تضعن أبلغ الاهتمام بالأطعمة، وتحب السيدات عمومًا التنوع في الطهي، والذي يمكن التحكم به، من خلال تغيير المقادير أو المكونات، ووضع إضافات مختلفة في كل مرة، ومن أشهر طرق طهي الدجاج أو الفراخ المختلفة؛ المنتو الكذاب برقاق السمبوسة، وطريقة عمل دجاج بالبشاميل، وطريقة عمل دجاج بالعسل، وطريقة بروستد دجاج بالفرن، وغيرهم الكثير والكثير من طرق طهي الدجاج، بألذ صوص، مع اختلاف الصوص أو الصلصة، في كل مرة وتجربة إضافات جديدة.

شرائح دجاج فيليه حسب عدد الأفراد.

كوبان من كريمة الطهي (ويمكنك عمل كريمة الطهي في المنزل ، والاستفادة منها في كل وجباتك).

، والاستفادة منها في كل وجباتك). كوب مشروم معلب ويفضل كوب من المشروم الطازج يغسل ويقطع شرائح.

حبة بصل واحدة مفرومة.

3 فصوص ثوم مفرومة.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقتان صغيرتان ملح ناعم.

ملعقة صغيرة بصل بودر.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون جيدًا.

ملعقة زبدة كبيرة.

ربع كوب من البقدونس الطازج مفروم جيدًا للتزيين.