صدور دجاج بالصوص الأبيض والمشروم ألذ صدور الدجاج بالصلصة البيضاء

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صدور دجاج بالصوص الأبيض ، هي طريقة جديدة لعمل الدجاج، بدلا من تجهيز الدجاج بطريقة عمل الدجاج المشوي، أو طريقة عمل صدور الدجاج الكرسبي، أو طريقة عمل دجاج كنتاكي، أو طريقة عمل دجاج تكا، فقط استخدمي بعض المقادير المختلفة، لعمل صدور دجاج بالصوص الأبيض، أو صدور الدجاج بالصلصة البيضاء، فهي طريقة جديدة وتناسب المنزل الذي يعيش به أطفال، فهم يحبون التنوع كثيرًا، وتجعل من وجبة الغداء، وجبة وطعامًا فريدًا وذو مذاق رائع. والدجاج من الأطعمة المهمة، التي تمد الجسم بالبروتين اللازم للنمو، وحدوث الشبع اللازم، الذي يمنعنا من تناول الكثير من الطعام، وهو سهل الهضم بشكل كبير، مقارنة بالسكريات والحلويات وبعض الأطعمة الغنية بالنشويات فقط.طريقة عمل فيليه الدجاج بالصوص
الدجاج من الوجبات المهمة في المطبخ الخليجي، خاصة المطبخ السعودي وثقافة الطاعم به، لأن السيدات السعوديات، تضعن أبلغ الاهتمام بالأطعمة، وتحب السيدات عمومًا التنوع في الطهي، والذي يمكن التحكم به، من خلال تغيير المقادير أو المكونات، ووضع إضافات مختلفة في كل مرة، ومن أشهر طرق طهي الدجاج أو الفراخ المختلفة؛ المنتو الكذاب برقاق السمبوسة، وطريقة عمل دجاج بالبشاميل، وطريقة عمل دجاج بالعسل، وطريقة بروستد دجاج بالفرن، وغيرهم الكثير والكثير من طرق طهي الدجاج، بألذ صوص، مع اختلاف الصوص أو الصلصة، في كل مرة وتجربة إضافات جديدة.دجاج بالصوص الأبيض والمشروم
- شرائح دجاج فيليه حسب عدد الأفراد.
- كوبان من كريمة الطهي (ويمكنك عمل كريمة الطهي في المنزل، والاستفادة منها في كل وجباتك).
- كوب مشروم معلب ويفضل كوب من المشروم الطازج يغسل ويقطع شرائح.
- حبة بصل واحدة مفرومة.
- 3 فصوص ثوم مفرومة.
- ملعقة صغيرة ثوم بودر.
- ملعقتان صغيرتان ملح ناعم.
- ملعقة صغيرة بصل بودر.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون جيدًا.
- ملعقة زبدة كبيرة.
- ربع كوب من البقدونس الطازج مفروم جيدًا للتزيين.
- أحضري أولا مقلاة واسعة، وضعيها على نار متوسطة، واقدحي فيها الزبدة.
- ثم شرحي شرائح الدجاج الفيليه في الزبدة، واحرصي على أن تحصل على لون ذهبي من الجانبين.
- وبعد أن ترفعي قطع الدجاج عن المقلاة، ضعي فيها شرائح البصل مع الثوم، وحركيهم جيدًا حتى يتم تشويحهما ويذبلوا.
- ثم شوحي المشروم مع البصل و الثوم، مع التحريك لمدة خمس دقائق.
- وبعدها ضعي كريمة الطهي فوق المشروم، وقلبيها مع المكونات جيدًا.
- ثم ضعي شرائح الدجاج فوق الخليط السابق، وحركيه معها ثم نكّهي بالملح والفلفل.
- وبعدها قومي بتغطية المقلاة، ودعي الدجاج ينضج على نار هادئة، حتى ينضج تمامًا.
- ثم ضعي الدجاج في صحن التقديم بعد النضج، واحرصي على إضافة الصوص الأبيض، الموجود في المقلاة فوق الدجاج.
- وزينيها بالبقدونس المفروم وألف هناء.
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صدور دجاج بالصوص الأبيض ، هي طريقة جديدة لعمل الدجاج، بدلا من تجهيز الدجاج بطريقة عمل الدجاج المشوي، أو طريقة عمل صدور الدجاج الكرسبي، أو طريقة عمل دجاج كنتاكي، أو طريقة عمل دجاج تكا، فقط استخدمي بعض المقادير المختلفة، لعمل صدور دجاج بالصوص الأبيض، أو صدور الدجاج بالصلصة البيضاء، فهي طريقة جديدة وتناسب المنزل الذي يعيش به أطفال، فهم يحبون التنوع كثيرًا، وتجعل من وجبة الغداء، وجبة وطعامًا فريدًا وذو مذاق رائع. والدجاج من الأطعمة المهمة، التي تمد الجسم بالبروتين اللازم للنمو، وحدوث الشبع اللازم، الذي يمنعنا من تناول الكثير من الطعام، وهو سهل الهضم بشكل كبير، مقارنة بالسكريات والحلويات وبعض الأطعمة الغنية بالنشويات فقط.طريقة عمل فيليه الدجاج بالصوص
الدجاج من الوجبات المهمة في المطبخ الخليجي، خاصة المطبخ السعودي وثقافة الطاعم به، لأن السيدات السعوديات، تضعن أبلغ الاهتمام بالأطعمة، وتحب السيدات عمومًا التنوع في الطهي، والذي يمكن التحكم به، من خلال تغيير المقادير أو المكونات، ووضع إضافات مختلفة في كل مرة، ومن أشهر طرق طهي الدجاج أو الفراخ المختلفة؛ المنتو الكذاب برقاق السمبوسة، وطريقة عمل دجاج بالبشاميل، وطريقة عمل دجاج بالعسل، وطريقة بروستد دجاج بالفرن، وغيرهم الكثير والكثير من طرق طهي الدجاج، بألذ صوص، مع اختلاف الصوص أو الصلصة، في كل مرة وتجربة إضافات جديدة.دجاج بالصوص الأبيض والمشروم
- شرائح دجاج فيليه حسب عدد الأفراد.
- كوبان من كريمة الطهي (ويمكنك عمل كريمة الطهي في المنزل، والاستفادة منها في كل وجباتك).
- كوب مشروم معلب ويفضل كوب من المشروم الطازج يغسل ويقطع شرائح.
- حبة بصل واحدة مفرومة.
- 3 فصوص ثوم مفرومة.
- ملعقة صغيرة ثوم بودر.
- ملعقتان صغيرتان ملح ناعم.
- ملعقة صغيرة بصل بودر.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون جيدًا.
- ملعقة زبدة كبيرة.
- ربع كوب من البقدونس الطازج مفروم جيدًا للتزيين.
- أحضري أولا مقلاة واسعة، وضعيها على نار متوسطة، واقدحي فيها الزبدة.
- ثم شرحي شرائح الدجاج الفيليه في الزبدة، واحرصي على أن تحصل على لون ذهبي من الجانبين.
- وبعد أن ترفعي قطع الدجاج عن المقلاة، ضعي فيها شرائح البصل مع الثوم، وحركيهم جيدًا حتى يتم تشويحهما ويذبلوا.
- ثم شوحي المشروم مع البصل و الثوم، مع التحريك لمدة خمس دقائق.
- وبعدها ضعي كريمة الطهي فوق المشروم، وقلبيها مع المكونات جيدًا.
- ثم ضعي شرائح الدجاج فوق الخليط السابق، وحركيه معها ثم نكّهي بالملح والفلفل.
- وبعدها قومي بتغطية المقلاة، ودعي الدجاج ينضج على نار هادئة، حتى ينضج تمامًا.
- ثم ضعي الدجاج في صحن التقديم بعد النضج، واحرصي على إضافة الصوص الأبيض، الموجود في المقلاة فوق الدجاج.
- وزينيها بالبقدونس المفروم وألف هناء.
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