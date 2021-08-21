طريقة عمل البيتزا الإيطالي على طريقة أشهر المحلات في المنزل بكل سهولة

طريقة عمل البيتزا الإيطالي ، البيتزا من الأكلات الإيطالية التي انتشرت في جميع دول العالم وأخذت شهرة واسعة وذلك لما تتمتع به من مذاق شهي ولذيذ وتعد البيتزا من الأكلات المفضلة عند الكثير من الناس كبار وصغار، وتختلف طريقة إعداد البيتزا من محل لآخر ومن بلد لأخرى ولكن في هذا المقال سوف نتعرف معاً على طريقة عمل البيتزا الإيطالي على طريقة أشهر المحلات المنتشرة في بلدانا العربية والتي قد تكون مختلفة عن نظريتها الإيطالية في الشكل ولكن طعمها رهيب.

طريقة عمل البيتزا الإيطالي

يمكن تحضير البيتزا في المنزل بكلة سهولة ويسر إذا توافرت المكونات التالية لعجينة البيتزا:

عدد أربعة أكواب من دقيق الذرة المنخول.

مقدار نصف كوب من زيت الطعام.

ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة من السكر.

رشة صغيرة من الملح.

كوب ونصف من الماء الدافئ للعجن.

عدد 2 ملعقة كبيرة من الحليب.

ربع كيلو جرام من صدور الدجاج المقطعة شرائح.

عدد 2 حبة طماطم مقطعة شرائح للتزين.

عدد اثنان من حبة الفلفل الألوان مقطع شرائح.

مقدار من الجبن الرومي والموتزاريلا بمقدار 100 جرام لكلاً منهما.

بصلة كبيرة مقطعة شرائح دائرية.

ملعقتان من صلصة البيتزا.

100 جرام من الزيتون.

خمس ملاعق كبيرة من المشروم المعلب.

مكونات عمل البيتزا بالدجاج والمشرومطريقة تحضير البيتزا في المنزل

نقوم بخلط مكونات عجين البيتزا في أناء كبير وعميق باستخدام المضرب اليدوي، ثم بعد ذلك نقوم بوضع الزيت والحليب والماء ونقوم بخلطهم جميعاً في العجان أو يدوياً لمدة عشرة دقائق على الأقل حتى نحصل على قوام العجين، ثم نقوم بوضع العجين في بوله من الزجاج ونقوم بتغطيتها بكيس بلاستيكي ونتركها حتى تهدأ لمدة ساعتين ثم نقوم بفرد العجينة بطريقة دائرية ونصنع بها ثقوب بواسطة شوكة ونضع عليها جميع مكونات الحشوة بحيث نضع صلصة البيتزا والبصل والفلفل الألوان المقطع شرائح وقطع الداج ثم نضع الزيتون والمشروم ونقوم بتوزيع الجبنه الرومي والموتزاريلا على الحشوة، ثم نقوم بإدخالها الفرن لمدة ثلاثين دقيقة فقط على درجة حرارة مائة وثمانون درجة.