فوائد الطماطم للأصحاء والمرضى

إذا كان لديك حديقة من المحتمل أن تجدها مليئة بثمار الطماطم لأنها تميل إلى النضج في نهاية الصيف. الطماطم هي قوة غذائية غالبًا ما يتم تجاهلها. الطماطم هي واحدة من تلك الأطعمة التي يعتبرها الجميع طعام اجباريا . الجميع يأكلها حتى أولئك الذين يدعون كره الفواكه والخضروات لكن لا يعرفون فوائدها الكاملة.

يمكن أن تحمي الطماطم بشرتك لقد وجدت الدراسات أن تناول الطماطم قد يقلل من أضرار الأشعة فوق البنفسجية للجلد ويقلل من خطر الإصابة بحروق الشمس.

يمكن أن تعطيك الطماطم احتياجك من الفيتامينات فالطماطم مصدر جيد لفيتامين سي والبوتاسيوم

يمكن أن تحمي الطماطم رؤيتك وتحمي نظرك.

فوائد الطماطم لجسم الانسانقد تحسن الطماطم من صحة قلبك

فيما يتعلق بالمغذيات الموجودة في الطماطم فالعنصر الأول هو الليكوبين وهو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية التي تعطي الطماطم لونها الأحمر الجميل. تظهر الأبحاث أن اللايكوبين يؤثر على نظام القلب والأوعية الدموية بعدة طرق. من بينها المساعدة في التحكم في ضغط الدم. منع تصلب الشرايين. خفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية مع تعزيز تخليق جزيئات HDL الخلل الوظيفي.

قد تقلل الطماطم من خطر الإصابة بالسرطان

يعتقد العلماء أنها تقلق من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 23٪ بسبب مادة اللايكوبين .ظهرت أبحاث أخرى تظهر أنه قد يكون هناك صلة بين استهلاك الطماطم وانخفاض خطر الإصابة بسرطان المبيض والمعدة والبنكرياس والبروستاتا.

قد تقلل الطماطم من آثار مرض السكري

وجدت الأبحاث أن الطماطم يبدو أنها تقلل من الإجهاد التأكسدي والالتهاب وتصلب الشرايين وتلف الأنسجة الذي يسببه مرض السكري. ربما لن يؤدي تناول الطماطم في الغداء إلى خفض مستويات السكر على الفور ولكن لا ينبغي تجاهل خصائص الحماية طويلة المدى.

يمكن أن تساعدك الطماطم في الحفاظ على أمعائك

كما هو الحال مع معظم المنتجات تعد الطماطم مصدرًا جيدًا للألياف فتحتوي حبة متوسطة الحجم على 1.5 جرام منها. تساعد الألياف في الحفاظ على حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي بحيث يكون لديك حركات أمعاء منتظمة. كما يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول بعد الوجبة أكثر من الأنواع الأخرى من الأطعمة مثل الكربوهيدرات المكررة والتي يمكن أن تكون نعمة لفقدان الوزن.