فتة حمص باللحم والصنوبر من مطبخ منال العالم، من أشهى الأطباق الرئيسية التي يمكن تقديمها في الولائم والعزومات المختلفة.فهي من أشهى الأكلات التي يمكن عملها في كافة الأوقات ومن الممكن أن يتم تناولها بجوار طبق من السلطة فقط.وتكون غنية بكافة المعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجميع في الوجبة الواحدة.يفضل الكثيرون تناول الفتة واليوم سنعرضها بشكل مميز من مطبخ منال العالم ، والتي تقدمها لنا بشكل رائع معتمده على الحمص والصنوبر واللذان يشكلان مزيج شهي للغاية، بالطبع عندما يتم إضافته إلى الأرز الخاص بالفتة. سنشرح لكم طريقة عمل فتة الحمص باللحم والصنوبر الشهية اليوم، ونتمنى أن تقومو بتطبيقها وتنال أعجابكم.

طريقة عمل فتة حمص باللحم والصنوبر

لعمة طبق فتة اليوم سنحتاج إلى عدة مكونات، وسنقوم بعرضها بالترتيب ويمكنكم إضافة ما تحبونه لزيادة النكهة.

كوبان من الحمص المسلوق

ربع كوب من الطحينة

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون

فصين من الثوم

نصف ملعقة من الملح

رغيف من الخبز المقطع المحمص

كوب من اللبن أو الزبادي

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

فصان ثوم مهروسان

نصف ملعقة من الملح

ربع كيلو لحم

أربعة ملاعق كبيرة من زيت الذرة

صنوبر مقلي بالسمن

طريقة تحضير فتة اللحم بالصنوبر والحمص

نقوم بسلق الحمص في إناء على النار في البداية، وبعدها نضع الأرز المحمص في وعاء. أو طبق التقديم ونقوم بتسقية الخبز المحمص بالقليل من مياه الحمص الساخنة.بعدها نقوم بأخذ كوب كبير من الحمص ووضعه بالخلاط ، ونقوم بإضافة القليل من ماء الحمص الموجود في وعاء الغلي. بعدها نقوم بضرب الحمص بالخلاط ونقوم بإضافة الثوم والليمون له.ثم نقوم بإضافة الطحينة ونضرب مرة أخرى.للحصول على خليط متجانس.نقوم بوضع اللحم المفروم على النار ونضع زيت الذرة ، ثم نضيف لها الملح والفلفل الأسود والثوم المهروس.في نفس الوقت نقوم بوضع كوب اللبن أو الزبادي ونضيف له الملح والثوم ونقلبه جيدا ، بعدها نقوم بتحضير الطبق بتوزيع الحمص على الخبز وفوقه الزبادى ثم اللحم وفوقه الصنوبر المقلي بالسمن والقليل من البقدونس بالأعلى.