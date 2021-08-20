كيفية عمل المكرونة الباردة مع كريمة الكاجو

سوبا عبارة عن مكرونة يابانية رفيعة ولها نكهة الجوز. يمكن الاستمتاع بها ساخنة أو باردة. في هذه الوصفة، يتم تقديم المكرونة مبردة مع صلصة الكاجو الكريمية. ضع في اعتبارك أن الصلصة يمكنك تغييرها وفقًا لتفضيلاتك.يمكنك استبدال زبدة الكاجو بزبدة الفول السوداني أو الزبدة المفضلة لديك. قم بتغيير يمكن أن تستبدل عصير الليمون برشة من خل الأرز. كوني حريصة عند استخدام الفلفل الحار إذا كان لديك أطفال أو يمكنك استبداله بالفلفل الحلو. أيضًا مرضى البواسير يجب أن يحذروا من الاستخدام المفرض للفلف في هذه الوصفة.

1/2 كوب (119 مل) زبدة كاجو

(1/2 ملعقة) من الزنجبيل، مقشر ومبشور جيداً

1 فلفل حار، مبشور ناعماً

3 ملاعق كبيرة (45 مل) تماري أو صويا صوص

3 ملاعق كبيرة.(45 مل) عصير ليمون طازج

1 ملعقة صغيرة (5 مل) زيت سمسم محمص

رشة ملح.

(28 جرام) مكرونا مجففة

(20 جرام) جرجير أو فلفل أو جرجير

(16 جرام) كزبرة

خيار شرائح رقيقة أو فجل أو جزر للتقديم

في وعاء متوسط، اخفقي زبدة الكاجو والزنجبيل المبشور والفلفل وعصير الليمون وزيت السمسم و 3 ملاعق كبيرة ماء حتى تصبح ناعمة. تذوقيه وتبليه بالملح، إذا رغبت في ذلك. في وعاء كبير من الماء المغلي المملح، اطبخي المكرونة حسب معرفتك. صفي النودلز ثم اشطفيها بالماء البارد لإيقاف عملية الطهي. صفيها مرة أخرى لإزالة أكبر قدر ممكن من الماء. أضيفي المكرونة إلى صلصة الكاجو المحفوظة. باستخدام ملعقة التوزيع قلبي المعكرونة حتى تتغطى جيدًا بالصلصة. قسمي النودلز إلى أوعية التقديم وضعي فوقها بالتساوي الجرجير والكزبرة وشرائح الخضار المقرمشة من اختيارك.

مقادير المكرونة البادرةكيفية عمل المكرونة الباردة

هذه وصفة سريعة للمركونة الباردة أو ما تعرف بسوبا وهي طعام ياباني منتشر للغاية في أكبر المطاعم اليابانية. يمكن تغيير المكونات الاضافية حسب ما تريدين وحسب ما يحبه أطفالك.