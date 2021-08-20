طريقة عمل السلمون المقرمش

سمك السلمون المقرمش بالملح والفلفل والأرز والبصل الأخضر والمخلل. إن طهي السلمون في مقلاة باردة وتسخينه يسمح للدهون من الجلد بالتبخر ببطء. هذه طريقة مضمونة للحصول على جلد مقرمش. تعمل الطريقة بشكل جيد في مقلاة من الحديد الزهر أو أي معدن غير لاصق ولكن تجنب استخدام الفولاذ المقاوم للصدأ.
للسالمون العديد من الفوائد يمكن معرفة فوائد السالمون بالإضافة الى ان السلمون يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم. هذا ينطبق بشكل خاص على السلمون البري ، الذي يوفر 13٪ من القيمة اليومية الموصى بها لكل (100 جرام) ، مقابل 8٪ للسلمون الخاص بالمزارع. يساعد البوتاسيوم في إدارة ضغط الدم. كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية (19 مصدر موثوق ، 20 مصدر موثوق).مكونات السلمون المقرمش
- 5 قطع خيار متوسط الحجم مقطع إلى شرائح رفيعة جدًا
- 3-4 ملاعق كبيرة خل
- 1 1/2 ملعقة صغيرة (7.5 مل) عسل
- 2 ملعقة كبيرة (30 مل) زيت مفضل مثل الأفوكادو
- 4 شرائح سمك السلمون ، 4-6 أوقية. (113-170 جرامًا) لكل منهما
- 6 بصلات مقطعين إلى شرائح رفيعة
- 6 أكواب (حوالي 800 جرام) أرز أبيض أو بني قصير الحبة مطهو على البخار
- فلفل أسود مطحون طازجًا حسب الرغبة
- ضعي الخيار في وعاء متوسط ورشي عليه ملعقة صغيرة ملح كوشير.
- قومي بفرك الخيار وكسره لاستخراج أكبر قدر ممكن من الماء. يُصفّى الخيار ويُترك جانباً.
- في وعاء صغير ، اخفقي الخل والعسل. يُسكب الخل فوق الخيار ويُقلب
- صب الزيت في مقلاة كبيرة من الحديد الزهر. تبلي السلمون بالملح وضعي جانب الجلد لأسفل في المقلاة.
- سخني المقلاة إلى درجة متوسطة واستخدمي ملعقة للضغط برفق على السمك.
- يُطهى حتى يصبح الجلد بنيًا ذهبيًا ومقرمشًا ويكون اللحم معتمًا على الجانبين ولكن لا يزال شفافًا في الأعلى. يجب أن يستغرق الأمر من 6 إلى 8 دقائق تقريبًا ، اعتمادًا على سمك السمك.
- اقلب كل فيليه بحذر وأطفئ الحرارة. استخدمي الحرارة المتبقية لطهي جانب آخر من السلمون لمدة 30 ثانية إلى دقيقة واحدة.
يقلب البصل الأخضر المقطع إلى أرز مطبوخ ويتبل بالملح والكثير من الفلفل. يُقسّم الأرز بين الأطباق ، ويُغطى بسمك السلمون ، ويُقدّم مع الخيار المبرّد في الأعلى أو على الجانب.
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سمك السلمون المقرمش بالملح والفلفل والأرز والبصل الأخضر والمخلل. إن طهي السلمون في مقلاة باردة وتسخينه يسمح للدهون من الجلد بالتبخر ببطء. هذه طريقة مضمونة للحصول على جلد مقرمش. تعمل الطريقة بشكل جيد في مقلاة من الحديد الزهر أو أي معدن غير لاصق ولكن تجنب استخدام الفولاذ المقاوم للصدأ.
للسالمون العديد من الفوائد يمكن معرفة فوائد السالمون بالإضافة الى ان السلمون يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم. هذا ينطبق بشكل خاص على السلمون البري ، الذي يوفر 13٪ من القيمة اليومية الموصى بها لكل (100 جرام) ، مقابل 8٪ للسلمون الخاص بالمزارع. يساعد البوتاسيوم في إدارة ضغط الدم. كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية (19 مصدر موثوق ، 20 مصدر موثوق).مكونات السلمون المقرمش
- 5 قطع خيار متوسط الحجم مقطع إلى شرائح رفيعة جدًا
- 3-4 ملاعق كبيرة خل
- 1 1/2 ملعقة صغيرة (7.5 مل) عسل
- 2 ملعقة كبيرة (30 مل) زيت مفضل مثل الأفوكادو
- 4 شرائح سمك السلمون ، 4-6 أوقية. (113-170 جرامًا) لكل منهما
- 6 بصلات مقطعين إلى شرائح رفيعة
- 6 أكواب (حوالي 800 جرام) أرز أبيض أو بني قصير الحبة مطهو على البخار
- فلفل أسود مطحون طازجًا حسب الرغبة
- ضعي الخيار في وعاء متوسط ورشي عليه ملعقة صغيرة ملح كوشير.
- قومي بفرك الخيار وكسره لاستخراج أكبر قدر ممكن من الماء. يُصفّى الخيار ويُترك جانباً.
- في وعاء صغير ، اخفقي الخل والعسل. يُسكب الخل فوق الخيار ويُقلب
- صب الزيت في مقلاة كبيرة من الحديد الزهر. تبلي السلمون بالملح وضعي جانب الجلد لأسفل في المقلاة.
- سخني المقلاة إلى درجة متوسطة واستخدمي ملعقة للضغط برفق على السمك.
- يُطهى حتى يصبح الجلد بنيًا ذهبيًا ومقرمشًا ويكون اللحم معتمًا على الجانبين ولكن لا يزال شفافًا في الأعلى. يجب أن يستغرق الأمر من 6 إلى 8 دقائق تقريبًا ، اعتمادًا على سمك السمك.
- اقلب كل فيليه بحذر وأطفئ الحرارة. استخدمي الحرارة المتبقية لطهي جانب آخر من السلمون لمدة 30 ثانية إلى دقيقة واحدة.
يقلب البصل الأخضر المقطع إلى أرز مطبوخ ويتبل بالملح والكثير من الفلفل. يُقسّم الأرز بين الأطباق ، ويُغطى بسمك السلمون ، ويُقدّم مع الخيار المبرّد في الأعلى أو على الجانب.
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