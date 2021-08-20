فوائد سمك السلمون لصحتك

يعتبر سمك السلمون من أكثر الأطعمة المغذية على هذا الكوكب. هذه السمكة الدهنية المشهورة ليست محملة بالعناصر الغذائية فحسب ، بل إنها قد تقلل أيضًا من بعض عوامل الخطر للعديد من الأمراض المختلفة. وفوق كل هذا فسمكة السالمون لذيذة ومتعددة الاستخدامات ومتوفرة على نطاق واسع.

فيما يلي 3 فوائد صحية مذهلة لسمك السلمون.

غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية: السلمون هو أحد أفضل مصادر أحماض أوميغا 3 الدهنية وحمض إيكوسابنتانويك وحمض الدوكوساهيكسانويك.

يحتوي 100 جرام من سمك السلمون على 2.3 جرام من أحماض أوميغا 3 الدهنية ، بينما يحتوي نفس الجزء من السلمون البري على 2.2 جرام.

على عكس معظم الدهون الأخرى ، تعتبر دهون أوميغا 3 “أساسية” ، مما يعني أنه يجب عليك الحصول عليها من نظامك الغذائي لأن جسمك لا يستطيع تكوينها.

بشكل عام ، توصي معظم المنظمات الصحية أن يحصل البالغون الأصحاء على ما لا يقل عن 250-1000 مجم من هذه الأحماض يوميًا.

يعود الفضل إلى الحمضين في العديد من الفوائد الصحية المثيرة للإعجاب ، مثل تقليل الالتهاب وخفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالسرطان وتحسين وظيفة الخلايا التي تبطن الشرايين.

أظهرت الدراسات أن الحصول على دهون أوميغا 3 من الأسماك يزيد من مستوياتها في الجسم بنفس فعالية تناول كبسولات زيت السمك.

بالنسبة إلى كمية الأسماك التي يجب تناولها ، فإن تناول وجبتين على الأقل من السلمون أسبوعيًا يمكن أن يساعد في تلبية احتياجاتك من الأحماض الدهنية أوميجا 3.

سمك السلمون غني بالبروتين عالي الجودة مثل دهون أوميغا 3، حيث يعد البروتين عنصرًا غذائيًا أساسيًا آخر يجب أن تحصل عليه من نظامك الغذائي.

يلعب البروتين عددًا من الأدوار المهمة في الجسم ، بما في ذلك مساعدة جسمك على الشفاء بعد الإصابة ، وحماية صحة العظام ، والحفاظ على كتلة العضلات أثناء فقدان الوزن ومع تقدمك في السن

وجدت الأبحاث الحديثة أنه من أجل الصحة المثلى ، يجب أن توفر كل وجبة ما لا يقل عن 20-30 جرامًا من البروتين.

تحتوي حصة 100 جرام من سمك السلمون على 22-25 جرامًا من البروتين.

سمك السلمون مصدر ممتاز لفيتامينات ب.: يوجد أدناه محتوى فيتامين ب الموجود في100 جرام من سمك السلمون البري.

فيتامين ب 12: أكثر من 100٪ من القيمة اليومية (DV)

النياسين: 63٪ من القيمة اليومية

فيتامين ب 6: 56٪ من القيمة اليومية

الريبوفلافين: 38٪ من القيمة اليومية

حمض البانتوثنيك: 38٪ من القيمة اليومية

الثيامين: 23٪ من القيمة اليومية

حمض الفوليك: 7٪ من القيمة اليومية

تشارك هذه الفيتامينات في العديد من العمليات الهامة في جسمك ، بما في ذلك تحويل الطعام الذي تتناوله إلى طاقة ، وإنشاء وإصلاح الحمض النووي ، وتقليل الالتهابات المزمنة التي يمكن أن تؤدي إلى المرض (، 17 مصدر موثوق).

أظهرت الدراسات أن جميع فيتامينات ب تعمل معًا للحفاظ على الأداء الأمثل للدماغ والجهاز العصبي. لسوء الحظ ، حتى الأشخاص في البلدان المتقدمة قد يعانون من نقص في واحد أو أكثر من هذه الفيتامينات.