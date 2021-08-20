طريقة عمل المسقعة باللحم المفروم والبشاميل بأسرار المطبخ المصري

طريقة عمل المسقعة هي أحد أهم الوصفات اللذيذة التي تشغل محركات البحث بشكل دائم، حيث تعتبر من أهم الأكلات التي يشتهر بها المطبخ المصري، يجتمع على حبها الجميع الكبار والصغار بالإضافة إلى ذلك تعتبر من الوصفات سريعة التحضير التي تلجأ إليها ربات البيوت في كثير من الأحيان، فلا يوجد بيت مصري لا يحب المسقعة، لذلك سوف نوضح في هذا المقال طريقة تحضيرها وبكل أسرارها، تابع معنا.

مكونات التحضير

قبل أن نتطرق لمعرفة خطوات التحضير، لابد أن نتعرف أولاً على مكونات التحضير وهي سهلة وبسيطة ومتوفرة في مطبخك كالتالي:

أولاً عدد 4 من الباذنجان الرومي. ثم دقيق لاستخدامه في قلي الباذنجان. عدد 4 من الفلفل الأخضر البارد وقرن من الفلفل الأخضر الحار. فلفل ألوان أحمر وأصفر مقطعين إلى حلقات حسب الرغبة. بالإضافة إلى ذلك بصلة كبيرة مقطعة ومبشورة. عدد 2 فص ثوم. توابل من الملح والفلفل الأسمر والشطة الحمراء والقرفة وجوزة الطيب. زيادة على ذلك عدد 4 أكواب من عصير الطماطم الغير مصفى. اللحم المفروم، تعرف على طريقة تحضير اللحم المفروم لاستخدامه في هذه الوصفة. صوص البشاميل لإضافته على الوجه حسب الرغبة. زيت للقلي.

طريقة عمل المسقعة باللحم

بعد أن تعرفنا على مكونات التحضير، يمكنك الآن الاطلاع على خطوات التحضير كالتالي: