طريقة عمل المسقعة باللحم المفروم والبشاميل بأسرار المطبخ المصري

طريقة عمل المسقعة هي أحد أهم الوصفات اللذيذة التي تشغل محركات البحث بشكل دائم، حيث تعتبر من أهم الأكلات التي يشتهر بها المطبخ المصري، يجتمع على حبها الجميع الكبار والصغار بالإضافة إلى ذلك تعتبر من الوصفات سريعة التحضير التي تلجأ إليها ربات البيوت في كثير من الأحيان، فلا يوجد بيت مصري لا يحب المسقعة، لذلك سوف نوضح في هذا المقال طريقة تحضيرها وبكل أسرارها، تابع معنا.مكونات التحضير
قبل أن نتطرق لمعرفة خطوات التحضير، لابد أن نتعرف أولاً على مكونات التحضير وهي سهلة وبسيطة ومتوفرة في مطبخك كالتالي:
- أولاً عدد 4 من الباذنجان الرومي.
- ثم دقيق لاستخدامه في قلي الباذنجان.
- عدد 4 من الفلفل الأخضر البارد وقرن من الفلفل الأخضر الحار.
- فلفل ألوان أحمر وأصفر مقطعين إلى حلقات حسب الرغبة.
- بالإضافة إلى ذلك بصلة كبيرة مقطعة ومبشورة.
- عدد 2 فص ثوم.
- توابل من الملح والفلفل الأسمر والشطة الحمراء والقرفة وجوزة الطيب.
- زيادة على ذلك عدد 4 أكواب من عصير الطماطم الغير مصفى.
- اللحم المفروم، تعرف على طريقة تحضير اللحم المفروم لاستخدامه في هذه الوصفة.
- صوص البشاميل لإضافته على الوجه حسب الرغبة.
- زيت للقلي.
بعد أن تعرفنا على مكونات التحضير، يمكنك الآن الاطلاع على خطوات التحضير كالتالي:
- أولاً يتم تقطيع الباذنجان إلى شرائح متوسطة السمك، ثم يتم وضعها في الدقيق الأبيض ثم قليه في الزيت الساخن.
- يعد أن يتم الانتهاء من قلي الباذنجان، يتم تحضير صلصة المسقعة.
- في طاسة على النار قومي بوضع ملعقة من السمن مع ملعقة من الزيت حتى يسخن.
- عندما يسخن الزيت قومي بإضافة البصل المبشور والثوم المقطع حتى يذبل البصل.
- بالإضافة إلى ذلك قومي بإضافة عصير الطماطم، ثم يترك الخليط حتى تكتمل عملية التسبيك.
- قومي بإضافة التوابل من الملح والفلفل الأسمر والقرفة وجوزة الطيب والشطة الحمراء.
- عندما تصبح الصلصة جاهزة للاستخدام، قومي برفعها من على النار.
- في إناء فخار أو صينية عادية يتم وضع طبقة من الصلصة، ثم طبقة من الباذنجان المقلي وحلقات الفلفل الأخضر والفلفل الألوان.
- زيادة على ذلك قومي بوضع ملعقتين من الصلصة، ثم طبقة أخرى من الباذنجان.
- ثم بعد ذلك قومي بوضع اللحم المفروم.
- ثم كرري طبقات الباذنجان والصلصة والفلفل مرة أخرى.
- على الوجه قومي بوضع طبقة من الصلصة والبشاميل والجبن حسب الرغبة.
- يتم إضافة القليل من الماء المغلي، ثم يتم وضع الإناء على النار حتى تمام النضج.
- عندما تكتمل عملية النضج قومي بإدخال الطاجن إلى الفرن حتى يحمر الوجه، وتصبح جاهزة للتقديم.
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طريقة عمل المسقعة هي أحد أهم الوصفات اللذيذة التي تشغل محركات البحث بشكل دائم، حيث تعتبر من أهم الأكلات التي يشتهر بها المطبخ المصري، يجتمع على حبها الجميع الكبار والصغار بالإضافة إلى ذلك تعتبر من الوصفات سريعة التحضير التي تلجأ إليها ربات البيوت في كثير من الأحيان، فلا يوجد بيت مصري لا يحب المسقعة، لذلك سوف نوضح في هذا المقال طريقة تحضيرها وبكل أسرارها، تابع معنا.مكونات التحضير
قبل أن نتطرق لمعرفة خطوات التحضير، لابد أن نتعرف أولاً على مكونات التحضير وهي سهلة وبسيطة ومتوفرة في مطبخك كالتالي:
- أولاً عدد 4 من الباذنجان الرومي.
- ثم دقيق لاستخدامه في قلي الباذنجان.
- عدد 4 من الفلفل الأخضر البارد وقرن من الفلفل الأخضر الحار.
- فلفل ألوان أحمر وأصفر مقطعين إلى حلقات حسب الرغبة.
- بالإضافة إلى ذلك بصلة كبيرة مقطعة ومبشورة.
- عدد 2 فص ثوم.
- توابل من الملح والفلفل الأسمر والشطة الحمراء والقرفة وجوزة الطيب.
- زيادة على ذلك عدد 4 أكواب من عصير الطماطم الغير مصفى.
- اللحم المفروم، تعرف على طريقة تحضير اللحم المفروم لاستخدامه في هذه الوصفة.
- صوص البشاميل لإضافته على الوجه حسب الرغبة.
- زيت للقلي.
بعد أن تعرفنا على مكونات التحضير، يمكنك الآن الاطلاع على خطوات التحضير كالتالي:
- أولاً يتم تقطيع الباذنجان إلى شرائح متوسطة السمك، ثم يتم وضعها في الدقيق الأبيض ثم قليه في الزيت الساخن.
- يعد أن يتم الانتهاء من قلي الباذنجان، يتم تحضير صلصة المسقعة.
- في طاسة على النار قومي بوضع ملعقة من السمن مع ملعقة من الزيت حتى يسخن.
- عندما يسخن الزيت قومي بإضافة البصل المبشور والثوم المقطع حتى يذبل البصل.
- بالإضافة إلى ذلك قومي بإضافة عصير الطماطم، ثم يترك الخليط حتى تكتمل عملية التسبيك.
- قومي بإضافة التوابل من الملح والفلفل الأسمر والقرفة وجوزة الطيب والشطة الحمراء.
- عندما تصبح الصلصة جاهزة للاستخدام، قومي برفعها من على النار.
- في إناء فخار أو صينية عادية يتم وضع طبقة من الصلصة، ثم طبقة من الباذنجان المقلي وحلقات الفلفل الأخضر والفلفل الألوان.
- زيادة على ذلك قومي بوضع ملعقتين من الصلصة، ثم طبقة أخرى من الباذنجان.
- ثم بعد ذلك قومي بوضع اللحم المفروم.
- ثم كرري طبقات الباذنجان والصلصة والفلفل مرة أخرى.
- على الوجه قومي بوضع طبقة من الصلصة والبشاميل والجبن حسب الرغبة.
- يتم إضافة القليل من الماء المغلي، ثم يتم وضع الإناء على النار حتى تمام النضج.
- عندما تكتمل عملية النضج قومي بإدخال الطاجن إلى الفرن حتى يحمر الوجه، وتصبح جاهزة للتقديم.
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