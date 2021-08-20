طريقة عمل الكباب في البيت على الفحم أو بالفرن ، من الطرق التي تبحث عنها ربات البيوت تحضير أشهى وألذ الأطعمة المشوية في المنزل دون الحاجة لشرائها من الخارج ، مع الحفاظ على نفس طعم الكباب الجاهز. ونكهتك المفضلة ، الكباب المشوي على الفحم من الأطعمة التي يقبلها الكثيرون ، لكنه مكلف للغاية ، لذلك تبحث ربات البيوت عن أسهل طريقة لتحضيره في المنزل لتقديمه كطبق رئيسي في المناسبات والمآدب

طريقة عمل الكباب في البيت على الفحم