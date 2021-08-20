خطوات عمل الحواوشي الإسكندراني اللذيذ في المنزل خطوة خطوة

خطوات عمل الحواوشي الإسكندراني الشهي واللذيذ في المنزل زي المحلات، فإن تلك الأكلة تعتبر من أهم الأكلات الشعبة التي هناك الكثير من الشعب يعشقوا أكلها، كما أن تلك الأكلة من ضمن الأكلات المفضلة لعديد من المواطنين، كما أنها تعد من أهم الأكلات المغذية ومفيدة لجسم الإنسان، كما أن مكونات هذه الأكلة تعطي طاقة لجسم الإنسان، فإن الكثير من المواطنين يبحثون عن طريقة تحضرها داخل المنزل بكل سهولة ويسر، لذلك يقوم موقعنا الإلكتروني ثقفني بعرض طريقة تحضير أكلة الحواوشي الإسكندراني، حيث يذكر الموقع خطوات عمل الحواوشي الإسكندراني خطوة خطوة، كما سبق وقدم موقعنا خطوات تحضير الحواوشي بالعيش البلدي.

مقادير الحواوشي الإسكندراني

سوف نوضح للعديد من المواطنين مقادير الحواوشي الإسكندراني ومكونات تحضير عجينة الحواوشي، فإن الحواوشي الإسكندراني يتم تحضير عجينة خاصة به، فإن مكونات هذا الحواوشي المميز واللذيذ تكون كالأتي:

نقوم بإحضار 500 جرام من اللحم المفروم أي نصف كيلو.

نجهز عدد 2 من البصل متوسط الحجم ثم نضعها داخل الكبة ونفرمها.

نقوم بفرم كلا من الفلفل الأخضر حتي يصبع ناعم، وعدد 1 حبة طماطم نقوم بفرمها فرم ناعم بالكبة.

نحضر التوابل اللازمة للحواوشي الإسكندراني كالتالي: كمية ملح مناسبة مع كمية اللحم، فلفل أسود، كزبرة ناشفة مطحونة وتوابل لحمة.

عدد 2 ملعقة من كلا من الزعتر، والروزماري، والزنجبيل.

مكونات عجينة الحواوشي كالتالي: 3 أكواب من الدقيق، إحضار ملعقتين صغيرتين من الخميرة الفورية، نصف ملعقة ملح وإحضار ماء دافئ.

نقوم بتحضير العجينة الخاصة بالحواوشي كالأتي: نحضر وعاء ونضع به الدقيق والملح والخميرة، ثم نضيف الماء تدريجيا مع العجن حتي تكون متماسكة ثم نتركها لكي تختمر.

نجلب وعاء كبير ثم نقوم بوضع اللحم ونضيف المكونات عليها من بصل وطماطم وملح وفلفل مفروم وجميع التوابل المذكورة بالأعلى ثم نمزج ونخلط كل المكونات معا.

نقوم بتنظيف أي سطح مستوي جيدا، ثم نقسم العجين قطع ونحضر أحد هذه القطع ونقوم بفردها جيدا، ثم نضع عليها كمية من اللحم ونغلق العجينة.

نكرر هذه الخطوة مع باقي قطع العجين ثم نضعها داخل الفرن حتي تنضج وتقدم مع البطاطس.

خطوات عمل الحواوشي الإسكندراني