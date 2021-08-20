طريقة عمل العاشوراء بخطوات سهلة بالمكسرات مثل المحلات

طريقة عمل العاشوراء بخطوات سهلة تعتبر من الأطباق المتعارف عليها ومشهورة جدا حيث تبحث الكثير من النساء على كيفية عمل العاشوراء وذلك للاحتفال بيوم عاشوراء حيث يحتفل بية المسلمون في كافة أنحاء العالم وهو يوم العاشر من شهر محرم حيث أنه من المعروف أن للعاشوراء فوائد كثيرة وذلك لاحتوائها على مكونات ذات قيمة غذائية عالية كحبوب القمح واللبن والمكسرات كما أنها من الوجبات التي يحبها جميع أفراد العائلة سواء الأطفال أو الكبار وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن المقادير وطريقة التحضير. المقادير ربع كيلو من القمح المقشر. كيلو من اللبن. نصف كوب من الكريمة اللباني. كريم شانتيه. ملعقة صغيرة من الفانيليا. 3 ملاعق كبيرة من النشا. حسب الرغبة من السكر. مكسرات من جوز هند وزبيب وفول سوداني للتزيين. طريقة التحضير يتم غسل القمح جيدا ونقعه في الماء طوال الليل. القيام بوضع ماء في قدر على النار ويضاف إليه القمح ويتم سلقه حتى تمام النضج. القيام بتصفية القمح من الماء ويترك حتى يبرد ونأخذ نصفه ونضعه في محضر الطعام حتى يصبح مثل المعجون. نضع حلة على النار به اللبن والقمح والسكر والفانيليا ونترك المكونات تغلي قليلا. نضيف القمح المتبقي والقشدة مع التقليب جيدا. يتم تذويب النشا في ملعقتين من الحليب ويضاف إلى المكونات مع التقليب السريع حتى يتماسك القوام. طريقة تقديم طبق العاشوراء يتم غرف العاشوراء في أطباق التقديم وتزين بجوز الهند والمكسرات. ويتم تقديمها بشكل اخر وهى غرفها في كاسات لتقديم وتزينها بجوز الهند والمكسرات. وبذلك تكوني قدمتي لأسرتك ألذ طبق عاشوراء بطعم مميز ومذاق شهى. طريقة عمل العاشوراء في الفرن المقاديرطريقة التحضيرطريقة تقديم طبق العاشوراءطريقة عمل العاشوراء في الفرن مكونات العاشوراء في الفرن قمح مسلوق.

لبن.

قشطه بلدي.

سمنة.

ملعقة بيكينج بودر صغيرة.

سكر.

جوز هند.

زبيب.

مكسرات حسب الرغبة. طريقة التحضير القيام بخلط قليل من اللبن والسكر على القمح وضعيهم على النار. القيام بإضافة السمنة والزبيب وجوز الهند مع التقليب الجيد حتى يمتزج القوام. يتم إضافة نصف كمية القشطة على العاشوراء مع الاستمرار في التقليب الجيد. ثم القيام برفعها من على النار ثم ضيفي البيكنج بودر وقلبيها. يتم وضع العاشوراء في الطاجن وضيفي مكسرات مجروشة على الوجه مع القشطة. ادخليها الفرن حتى يحمر الوجه. طريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل العاشوراء بخطوات سهلة تعتبر من الأطباق المتعارف عليها ومشهورة جدا حيث تبحث الكثير من النساء على كيفية عمل العاشوراء وذلك للاحتفال بيوم عاشوراء حيث يحتفل بية المسلمون في كافة أنحاء العالم وهو يوم العاشر من شهر محرم حيث أنه من المعروف أن للعاشوراء فوائد كثيرة وذلك لاحتوائها على مكونات ذات قيمة غذائية عالية كحبوب القمح واللبن والمكسرات كما أنها من الوجبات التي يحبها جميع أفراد العائلة سواء الأطفال أو الكبار وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن المقادير وطريقة التحضير. المقادير ربع كيلو من القمح المقشر. كيلو من اللبن. نصف كوب من الكريمة اللباني. كريم شانتيه. ملعقة صغيرة من الفانيليا. 3 ملاعق كبيرة من النشا. حسب الرغبة من السكر. مكسرات من جوز هند وزبيب وفول سوداني للتزيين. طريقة التحضير يتم غسل القمح جيدا ونقعه في الماء طوال الليل. القيام بوضع ماء في قدر على النار ويضاف إليه القمح ويتم سلقه حتى تمام النضج. القيام بتصفية القمح من الماء ويترك حتى يبرد ونأخذ نصفه ونضعه في محضر الطعام حتى يصبح مثل المعجون. نضع حلة على النار به اللبن والقمح والسكر والفانيليا ونترك المكونات تغلي قليلا. نضيف القمح المتبقي والقشدة مع التقليب جيدا. يتم تذويب النشا في ملعقتين من الحليب ويضاف إلى المكونات مع التقليب السريع حتى يتماسك القوام. طريقة تقديم طبق العاشوراء يتم غرف العاشوراء في أطباق التقديم وتزين بجوز الهند والمكسرات. ويتم تقديمها بشكل اخر وهى غرفها في كاسات لتقديم وتزينها بجوز الهند والمكسرات. وبذلك تكوني قدمتي لأسرتك ألذ طبق عاشوراء بطعم مميز ومذاق شهى. طريقة عمل العاشوراء في الفرن المقاديرطريقة التحضيرطريقة تقديم طبق العاشوراءطريقة عمل العاشوراء في الفرن مكونات العاشوراء في الفرن قمح مسلوق.

لبن.

قشطه بلدي.

سمنة.

ملعقة بيكينج بودر صغيرة.

سكر.

جوز هند.

زبيب.

مكسرات حسب الرغبة. طريقة التحضير القيام بخلط قليل من اللبن والسكر على القمح وضعيهم على النار. القيام بإضافة السمنة والزبيب وجوز الهند مع التقليب الجيد حتى يمتزج القوام. يتم إضافة نصف كمية القشطة على العاشوراء مع الاستمرار في التقليب الجيد. ثم القيام برفعها من على النار ثم ضيفي البيكنج بودر وقلبيها. يتم وضع العاشوراء في الطاجن وضيفي مكسرات مجروشة على الوجه مع القشطة. ادخليها الفرن حتى يحمر الوجه. طريقة التحضير

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