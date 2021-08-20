افضل طرق تحضير سويسرول شيكولاتة والفانيليا في المنزل بمكونات بسيطة

سويسرول شيكولاتة والفانيليا، يعد السويسرول من الحلويات الغربية سهلة التحضير، وتتميز بمذاقها الرائع والمميز والمحبوب لدي الجميع، وتخلف حشوات السويسرول فيمكن حشوها بالشكولاتة او الفانيليا او المربي او الكريمة، ويمكن اضافة الفواكه والمكسرات الي حشوها وتزينها، ويفضل تقديمها مع القهوة او الشاي.

سويسرول شيكولاتة

سوف نتعرف علي افضل طرق تحضير السويسرول في المنزل بابسط المكونات، ولمعرفة طرق تحضير تارت الشكولاتة، كما يمكنك أيضا معرفة طرق عمل كيك الشكولاتة.

المكونات:

نصف كوب من السكر.

معلقة كبيرة من الكاكاو.

رشه ملح.

معلقة كبيرة من الماء الساخن.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

5 بيضات.

ربع كوب عصير برتقال.

5 ملاعق كريم شانتيه.

حبات فراولة او توت للتزين، وتضاف حسب الرغبة.

قومي بتسخين الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية.

اخفقي البيض مع السكر والفانيليا جيدا الي أن يتضاعف حجمه ويصبح لونه فاتح.

ثم امزجي الدقيق والملح والكاكاو، ثم أضيفي العصير والدقيق بعد نخله.

ثم أضيفي الماء تدريجا مع التقليب جيدا حتي يتم مزج جميع المكونات.

وضع المزيج في صنية بعد دهنها بالزبد ورش بعض الدقيق.

ثم قومي بوضعها في الفرن لمدة 15 دقيقة تقريبا حتي تنضج.

اخرجي الصنية واتركيها لتبرد تماما، ثم قومي بقلبها علي قطعة قماش مبللة او ورق خبز حتي لا تلتصق.

يتم سقي الكيك بالقليل من العصير حتي لا يجف، ثم ضعي الكريم شانتيه وابدئي في لف الكيك.

وضع الكيك في الثلاجة وتقديمه بارد مع صوص الفاكهة او حبات التوت و الفراولة.

طريقة تحضير سويسرول شيكولاتةسويسرول الفانيليا

المكونات:

كوب ونصف من الدقيق.

كوب من السكر.

5 بيضات.

معلقة صغيرة من البيكينج بودر.

معلقة فانيليا.

رشه ملح.

2 كوب كريم شانتيه.

قومي بتسخين الفرن علي درجة حرارة 200 درجة مئوية.

كما يتم فصل صفار البيض عن البيض ويتم وضع كلا منهم في بوله.

اضافة كمية من السكر والفانيليا مع صفار البيض ويخفق جيدا لمدة 5 دقائق.

ويوضع البيض في المضرب الكهربائي ويضاف إليه باقي السكر، ثم يخفق علي سرعة عالية حتي يصبح كريمي القوام.

يضاف خليط البياض الي خليط الصفار مع التقليب برفق حتي يتجانس.

وضع الدقيق في بوله مع البيكينج بودر ويخلط جيدا.

يتم وضع خليط البيض مع خليط الدقيق ويقلب جيدا.

يصب الخليط في صنية مبطنة بورق الزبدة ويوزع بها بالتساوي.

ثم يتم وضع الصنية في الفرن لمدة 20دقيقة حتي تنضج.

تخرج من الفرن وترفع من الصنية ويتم إزالة ورق الزبدة.

وتوضع علي ورق قصدير(فويل) وتترك لتبرد.

يدهن السويسرول بالكريم شانته ويلف علي شكل رول.

يغلق عليها بورق فويل وتلف جوانبه جيدا.

ثم يتم وضعها في الثلاجة لمدة ساعتين.

تقطع الي شرائح وتقدم مع العصير.

طريقة تحضير سويسرول الفانيليا