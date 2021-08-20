طريقة تحضير الدونات في البيت زي المحلات بالظبط وطرق متنوعة ومختلفة للأطفال بمكونات غنية

طريقة تحضير الدونات في البيت من أكثر الوصفات التي تسعى الأمهات إلى إعدادها للأطفال، فهم يحبونه كثيراً لأنه ذات طعم ومذاق غني للغاية، ويعتبر من أشهر الوصفات الأمريكية المستحدثة على مجتمعنا العربية، تعتبر تلك الوصفة غنية بالبيض والحليب، مما يجعلها مميزة وشهية للأطفال ومفيدة في الوقت نفسه، من الممكن تحضيرها في المنزل بعدد كبير للغاية من الأشكال والألوان الجذابة للأطفال، والتي تجعلهم يعشقون تناولها أكثر من الجاهزة، وتمكنكم من تقديم وجبة مضمونة للطفل، ومعروف جميع مكوناتها. طريقة تحضير الدونات في البيت طريقة تحضير الدونات في البيت المكونات 5 أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب من الزبدة.

ملعقتين كبيرتين من الخميرة الفورية.

كوب من الماء الفاتر للعجن.

حبتين من البيض الأحمر.

كوب من السكر الأبيض.

رشة من الملح.

ملعقتين صغيرتين من رائحة اللوز.

زيت غزير للقلي. خطوات التحضير في وعاء العجن نقوم بإضافة كل من الدقيق والملح والسكر وجميع المكونات الجافة، وتقلب جيداً حتى تصبح متجانسة. نصنع حفرة في منتصف الدقيق ونضع البيض والزبدة والماء ونبدأ في العجن. عندما نحصل على عجينة متجانسة نقوم بتغليفها بالبلاستيك وتركها جانباً حت تختمر ويتضاعف حجمها. عندما تختمر نقوم بفردها على سطح أملس وتقطيعها بقطعة دائرية ومن المنتصف بقطعة صغيرة. توضع في زيت غزير ساخن، حتى تتحمر من الناحيتين وتخرج على مناديل ورقية لتجف. وعندما تبرد تماماً تزين بالشوكولاتة أو الجليز. طريقة عمل الجليز طريقة عمل الجليز المكونات 2 كوب من الشوكولاتة البيضاء.

كوب من السكر البودرة.

كوب من اللبن.

ألوان طعام حسب الرغبة. طريقة التحضير نقوم بإذابة الشوكولاتة على النار حتى تصبح ناعمة للغاية. نقوم بإضافة اللبن لها مع الاستمرار في التقليب حتى يمتزجوا جيداً. وبعدها نقوم بإضافة السكر مع الاستمرار في التقليب إلى أن يصبح المزيج جاهز للاستخدام. يقسم في أطباق متعددة وفي كل طبق نضيق نقطتين من ألوان الطعام، وتقليبها جيداً حتى نحصل على اللون المطلوب. نستخدم الجليز في تزيين الدونات، من خلال غمس قطعة الدونات بها لتغطيتها تماماً. ومن الأعلى نقوم بتزيينه بالعديد من الاختيارات. من الممكن استخدام الشوكولاتة القابلة للدهن في تزيين الدونات. الوسوم

طريقة تحضير الدونات في البيت من أكثر الوصفات التي تسعى الأمهات إلى إعدادها للأطفال، فهم يحبونه كثيراً لأنه ذات طعم ومذاق غني للغاية، ويعتبر من أشهر الوصفات الأمريكية المستحدثة على مجتمعنا العربية، تعتبر تلك الوصفة غنية بالبيض والحليب، مما يجعلها مميزة وشهية للأطفال ومفيدة في الوقت نفسه، من الممكن تحضيرها في المنزل بعدد كبير للغاية من الأشكال والألوان الجذابة للأطفال، والتي تجعلهم يعشقون تناولها أكثر من الجاهزة، وتمكنكم من تقديم وجبة مضمونة للطفل، ومعروف جميع مكوناتها. طريقة تحضير الدونات في البيت طريقة تحضير الدونات في البيت المكونات 5 أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب من الزبدة.

ملعقتين كبيرتين من الخميرة الفورية.

كوب من الماء الفاتر للعجن.

حبتين من البيض الأحمر.

كوب من السكر الأبيض.

رشة من الملح.

ملعقتين صغيرتين من رائحة اللوز.

زيت غزير للقلي. خطوات التحضير في وعاء العجن نقوم بإضافة كل من الدقيق والملح والسكر وجميع المكونات الجافة، وتقلب جيداً حتى تصبح متجانسة. نصنع حفرة في منتصف الدقيق ونضع البيض والزبدة والماء ونبدأ في العجن. عندما نحصل على عجينة متجانسة نقوم بتغليفها بالبلاستيك وتركها جانباً حت تختمر ويتضاعف حجمها. عندما تختمر نقوم بفردها على سطح أملس وتقطيعها بقطعة دائرية ومن المنتصف بقطعة صغيرة. توضع في زيت غزير ساخن، حتى تتحمر من الناحيتين وتخرج على مناديل ورقية لتجف. وعندما تبرد تماماً تزين بالشوكولاتة أو الجليز. طريقة عمل الجليز طريقة عمل الجليز المكونات 2 كوب من الشوكولاتة البيضاء.

كوب من السكر البودرة.

كوب من اللبن.

ألوان طعام حسب الرغبة. طريقة التحضير نقوم بإذابة الشوكولاتة على النار حتى تصبح ناعمة للغاية. نقوم بإضافة اللبن لها مع الاستمرار في التقليب حتى يمتزجوا جيداً. وبعدها نقوم بإضافة السكر مع الاستمرار في التقليب إلى أن يصبح المزيج جاهز للاستخدام. يقسم في أطباق متعددة وفي كل طبق نضيق نقطتين من ألوان الطعام، وتقليبها جيداً حتى نحصل على اللون المطلوب. نستخدم الجليز في تزيين الدونات، من خلال غمس قطعة الدونات بها لتغطيتها تماماً. ومن الأعلى نقوم بتزيينه بالعديد من الاختيارات. من الممكن استخدام الشوكولاتة القابلة للدهن في تزيين الدونات.

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