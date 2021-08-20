طرق طبيعية لإزالة شعر الوجه الناعم في دقائق

يمثل شعر الوجه مشكلة لدى النساء لأنه على عكس شعر الجسم يكون مرئيًا وظاهرًا، وقد يكون لونه داكن مما يسبب الإحراج، كما أنه ينمو بسرعة لذلك بدلًا من زيارة صالون التجميل كل عدة أيام يمكنك استخدام تلك الوصفة المنزلية السريعة والفعالة لإزالة شعر الوجه نهائيًا حتى أصغر شعرة، مع الحفاظ على بشرتك نقية.

إزالة شعر الوجه بالسكر والليمون

تعد وصفة السكر والليمون من أكثر الوصفات الطبيعية الفعالة لإزالة شعر الوجه والجسم أيضًا، ولتحضير الوصفة، ستحتاج للمكونات التالية:

8 ملاعق من السكر.

اربع ملاعق من الماء.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ضعي المكونات جميعًا في وعاء وقلبيهم.

ارفعي الوعاء على النار المتوسطة واتركيه حتى يبدأ المزيج في الغليان مع استمرار التقليب ثم خففي النار.

اتركيه على النار لمدة 8 دقائق، ثم اطفئي النار واتركيه حتى يبرد ويصبح دافيء بدرجة تتحملها بشرتك.

امزجي الخليط مرة أخرى جيدًا باستخدام ملعقة ثم ابدأي في فرده على بشرتك باتجاه نمو الشعر.

بعد دقيقة أو دقيقتين اسحبي الوصفة بسرعة من على وجهك عكس اتجاه نمو الشعر، ولاحظي الفرق الهائل في بشرتك.

إزالة شعر الوجه نهائيًا بالنشا

الوصفة التالية فعالة في إزالة شعر الوجه، لكنها قد لا تكون مناسبة لمن يعانون من حب الشباب:

اخلطي ملعقة كبيرة من نشا الذرة مع بياض بيضة واحدة وملعقة من اسكر.

وزعي تلك الوصفة على المناطق التي تحتوي على شعر في وجهك.

اتركي الوصفة على وجهك حتى يبدأ بياض البيض في الجفاف وتكوين طبقة رقيقة متماسكة على الوجه.

ابدأي في تقشير الماسك من على وجهك وافركيه بحيث يتم نزع الشعيرات من الوجه.

كيف أمنع ظهور الحبوب بعد إزالة الشعر

تعاني كثير من السيدات من ظهور حبوب في البشرة بعد إزالة الشعر، وهذه الحبوب قد تزول من تلقاء نفسها بعد فترة قصيرة، لكنها قد تسبب إزعاج في بعض الحالات، وللتخلص من تلك المشكلة يمكن اتباع الخطوات التالية: