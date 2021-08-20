قشرة واحدة تعالج آلام المفاصل و العظام والغضروف نهائياً باستخدام قشرة موزة واحدة، قشرة موزة واحدة تخلصك من آلام المفاصل وآلام العظام والعمود الفقري وآلام الركبة والغضروف، هذه الوصفة ليست فقط مسكنة ومهدئة للآلام بل تعيد بناء العظام والغضروف من جديد، جربوا هذه الوصفة فقط لمدة أسبوع واحد وستنتهي الآلام عندكم نهائياً وستعود عظامكم كما كانت كأنكم عدتم إلى شبابكم، أيضاً تعمل على تحسين القدرة على الحركة والعودة إلى حياتهم الطبيعية، قشرة واحدة تعالج آلام المفاصل و العظام والغضروف نهائياً باستخدام قشرة موزة واحدة.

قشرة واحدة تعالج آلام المفاصل و العظام

تتكون وصفة لعلاج آلام المفاصل والعظام نهائياً من الأتي :

سنحضر معكم وصفتين، الوصفة الأولى ستحضرها بقشور الموز والأخرى ستحضرها بالموزة نفسها لكن يجب عليكم استخدام الوصفتين مع بعض للحصول على نتائج فعالة ونتائج مرضية، نستخدم الموز لأنه معروف باحتوائه على البوتاسيوم الذي يقوي العظام ويعالج هشاشة العظام والماغنسيوم كذلك.

الوصفة الأولى

يتم تقشير الموزة وأخذ القشرة ويتم وضعها في وعاء ويضاف إليها كوب من الماء المغلي وتترك تنقع لمدة نصف ساعة بعد أن تم تغطية الإناء، بعد نقع قشرة الموز جيداً ويدفئ لنا هذا المشروب قليلاً سنقوم بتناوله على الريق في الصباح، تكرر هذه العملية يومياً لمدة 7 أيام.

الوصفة الثانية

تحضر الموزة التي قمنا بتقشيرها ثم يتم هرسها جيداً في وعاء ثم يُضاف إليه ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر ثم يتم خلطه جيداً مع مهروس الموز، تستخدم هذه الوصفة بطريقتين داخلياً أو خارجياً، داخلياً عن طريق أخذ ملعقة كبيرة من هذا الخليط ويتم تناولها قبل الذهاب إلى النوم مباشرة مع الإستمرار عليها لمدة 7 أيام متتالية، خارجياً عن طريق أخذ القليل من الخليط ويوضع على المنطقة التي بها ألم ويتم التدليك قليلاً لمدة 30 ثانية ثم يتم لف المنطقة ببلاستيك غذائي ويترك لمدة نصف ساعة ثم يتم إزالة الخليط دون غسله مع الاستمرار عليها لمدة 7 أيام، لا يمكنك الاحتفاظ بالكمية المتبقية وذلك لأن الموز يتأكسد، قشرة واحدة تعالج آلام المفاصل و العظام والغضروف نهائياً باستخدام قشرة موزة واحدة.