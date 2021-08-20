وصفة لمعالجة الخطوط الرفيعة والدقيقة التي تظهر في الوجه ومحاربة التجاعيد

وصفات طبيعيه لعلاج التجاعيد، ومعالجة كل مشاكل البشرة، حيث يبحث كثير من النساء علي وصفات طبيعيه لعلاج التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تظهر في البشرة، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال وصفات طبيعيه لعلاج جميع مشاكل البشرة، واليكم الوصفة الأولي.وصفه زيت اللافندر
يعتبر زيت اللافندر من افضل الزيوت الطبيعية التي تفيد البشرة حيث أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تفيد البشرة ويمنع الأشعة فوق البنفسجية التي تضر البشرة وتسبب مشاكل كثيرة في البشرة، ويعيد للبشره الشباب والحيوية، ويعالج كل مشاكل البشرة.المكونات
- ملعقه كبيره من زيت اللافندر.
- ملعقه كبيره من زيت الزيتون.
- يخلط زيت اللافندر مع زيت الزيتون جيدا، ثم تغسل البشرة بماء بارد وتنشف جيدا، ثم تدهن البشرة بالزيت المختلط.
- تستعمل هذه الوصفة مرتين في اليوم مره في الصباح ومره قبل النوم، للحصول على أفضل النتائج.
يعتبر زيت الورد من افضل الزيوت الطبيعية والعطرية التي تفيد وتغذي جميع أنواع البشرة، ويعالج كل مشاكل البشرة حيث أنه به أحد مضادات الأكسدة، التي تمنع التجاعيد وتعيد ويعيد للبشره الشباب والحيوية، ويمنع الخطوط الدقيقة التي تظهر في البشرة، واليكم مكونات الوصفة.المكونات
- ملعقه كبيره من زيت الورد.
- ثلاث ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.
- يخلط الزيوت مع بعضها حتى يتمازج الخليط، ثم يدهن الخليط علي بشره نظيفه، ويدلك بحركه دائريه لده ٥ دقائق.
- تترك الوصفة علي البشرة طول الليل، ثم تغسل البشرة في الصباح بماء بارد، وتكرر هذه الوصفة مره واحده في اليوم.
تحتوي ثمره الكيوي علي مضادات الأكسدة، حيث أنها تحتوي على نسب عالية من الفيتامينات والمعادن التي تغذي وتفيد البشرة، كما أنها تعزز إنتاج الكولاجين، والايلاستين، التي تعالج كل مشاكل البشرة وتمنع التجاعيد واليكم المكونات، والطريقة.المكونات
- حبه ثمره الكيوي
طريقه التحضير
- تقشر ثمره الكيوي، وتقطع قطع صغيره، ثم تضرب في الخلاط، ثم يدهن على بشرة نظيفة، بحركه دائريه لمده خمس دقائق.
- يترك على البشرة لمدة نصف ساعة، ثم تغسل البشرة بماء بارد، وتكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.
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وصفات طبيعيه لعلاج التجاعيد، ومعالجة كل مشاكل البشرة، حيث يبحث كثير من النساء علي وصفات طبيعيه لعلاج التجاعيد والخطوط الرفيعة التي تظهر في البشرة، وسوف نقدم لكم من خلال هذا المقال وصفات طبيعيه لعلاج جميع مشاكل البشرة، واليكم الوصفة الأولي.وصفه زيت اللافندر
يعتبر زيت اللافندر من افضل الزيوت الطبيعية التي تفيد البشرة حيث أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تفيد البشرة ويمنع الأشعة فوق البنفسجية التي تضر البشرة وتسبب مشاكل كثيرة في البشرة، ويعيد للبشره الشباب والحيوية، ويعالج كل مشاكل البشرة.المكونات
- ملعقه كبيره من زيت اللافندر.
- ملعقه كبيره من زيت الزيتون.
- يخلط زيت اللافندر مع زيت الزيتون جيدا، ثم تغسل البشرة بماء بارد وتنشف جيدا، ثم تدهن البشرة بالزيت المختلط.
- تستعمل هذه الوصفة مرتين في اليوم مره في الصباح ومره قبل النوم، للحصول على أفضل النتائج.
يعتبر زيت الورد من افضل الزيوت الطبيعية والعطرية التي تفيد وتغذي جميع أنواع البشرة، ويعالج كل مشاكل البشرة حيث أنه به أحد مضادات الأكسدة، التي تمنع التجاعيد وتعيد ويعيد للبشره الشباب والحيوية، ويمنع الخطوط الدقيقة التي تظهر في البشرة، واليكم مكونات الوصفة.المكونات
- ملعقه كبيره من زيت الورد.
- ثلاث ملاعق صغيرة من زيت الزيتون.
- يخلط الزيوت مع بعضها حتى يتمازج الخليط، ثم يدهن الخليط علي بشره نظيفه، ويدلك بحركه دائريه لده ٥ دقائق.
- تترك الوصفة علي البشرة طول الليل، ثم تغسل البشرة في الصباح بماء بارد، وتكرر هذه الوصفة مره واحده في اليوم.
تحتوي ثمره الكيوي علي مضادات الأكسدة، حيث أنها تحتوي على نسب عالية من الفيتامينات والمعادن التي تغذي وتفيد البشرة، كما أنها تعزز إنتاج الكولاجين، والايلاستين، التي تعالج كل مشاكل البشرة وتمنع التجاعيد واليكم المكونات، والطريقة.المكونات
- حبه ثمره الكيوي
طريقه التحضير
- تقشر ثمره الكيوي، وتقطع قطع صغيره، ثم تضرب في الخلاط، ثم يدهن على بشرة نظيفة، بحركه دائريه لمده خمس دقائق.
- يترك على البشرة لمدة نصف ساعة، ثم تغسل البشرة بماء بارد، وتكرر هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.
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