معجزة كريم البقدونس الرهيب لتبييض ونضارة الوجه وازالة التجاعيد والجلد الميت في دقائق من أول استعمال

معجزة كريم البقدونس الرهيب لتبييض ونضارة الوجه، طريقة عمل كريم البقدونس لتبيض الوجه وازالة التجاعيد من بين أبسط الطرق والتي من خلالها يمكننا أن نقوم بالتحضير لنوع من أفضل أنواع الكريمات المستوحاة من الطبيعة بمقاديرها البسيطة والتي لا تحتاج إلى أن نضيف عليها أي نوع من المواد الكيميائية التي تعمل على الإضرار الشديد بالبشرة، وعبر ما يلي من فقراتنا القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المقادير التي تدخل بتركيبة كريم البقدونس ، كما سنتعرف على الطريقة المتبعة لتحضيره.

معجزة كريم البقدونس الرهيب لتبييض ونضارة الوجه

طريقة عمل كريم البقدونس لتبيض الوجه وازالة التجاعيد يلزمها القيام بتوفير المقادير الآتية:

جزمة بقدونس.

ملعقتان نشاء.

ملعقة مستخلص ليمون.

ملعقة مكون زيت لوز.

ملعقة الفيتامين إي.

ملعقتان جل صبار.

ملعقة مكون زيت زيتون.

كيف يمكننا أن نحضر هذا الكريم؟

من الممكن أن نقوم بالتحضير السريع للكريم وذلك عن طريق الإحضار لبولتين البولة الأولى سنقوم فيها بخلط مختلف المقادير عدا الفازلين ومكون خلاصة الصبار واللذان سنقوم بوضعهما بالبولة الأخرى، حيث نحاول الإذابة للمكونين معًا بواسطة الميكرو ويف، أو باستعمال الحمام المائي، وبعد تذويبهما، نقوم بصب الخليط على بقية المكونات ومن ثم التقليب حتى الحصول على الكريم الناعم من البقدونس وبقية المكونات.

كيفية تطبيق خليط كريم البقدونس

الكريم من الممكن أن نقوم بتطبيقه من خلال أخذنا لطبقة رقيقة منه ووضعها على الوجه مع التوزيع الجيد لها، ثم ترك الخلطة على البشرة مدة حوالي خمسة وثلاثين دقيقة، بعدها لا بد من أن يشطف الوجه بالمياه الفاترة، ثم يرطب بكريم ترطيب ملائم.

الوصفة حتى تكون فعالة، وتؤتي بثمارها ينبغي أن يتم تكرارها لمرتين خلال سبعة أيام، حيث أن تأثيرها سيكون أكثر فعالية، كما يمكننا أن نحصل على النتيجة الأفضل والأكثر إيجابية حينما يتم تنظيف البشرة وتجفيفها قبيل التطبيق، والكريم يمتاز بكونه يحقق أعلى مستوى من النضارة حيث تعد لمكونات بمثابة منقي للبشرة، ومجدد لخلايا الجلد وذلك بشكل فعال، وبأعلى معدلات الأمان حيث أن التركيبة غير ضارة بالبشرة، وتزيد من توهجها.