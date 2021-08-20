مشروب يحرق دهون البطن في 7 أيام فقط للحصول على بطن مسطح بدون نظام غذائي

مشروب يحرق دهون البطن في 7 أيام فقط للحصول على بطن مسطح بدون الحاجة إلى نظام غذائي أو تمارين، مشروب لحرق دهون البطن في 7 أيام فقط طريقة سحرية للتخلص نهائياَ من الدهون المتراكمة، إختراع مذهل بمكونات طبيعية من المنزل يمكنك تحضيرها بسهولة، بدون الحاجة إلى التمارين المرهقة أو النظام الغذائي صعب التنفيذ، مشروب يحرق دهون البطن في 7 أيام فقط للحصول على بطن مسطح بدون الحاجة إلى نظام غذائي أو تمارين.

مشروب يحرق دهون البطن في 7 أيام فقط

تتكون الوصفة من المكونات التالية :

نصف حبة أناناس، الأناناس غني بالماء والألياف مما يعزز الشعور بالشبع والامتلاء.

2 كوب من الماء .

حبة ليمون كبيرة، الليمون مذيب قوي للدهون وينظف الجسم من السموم.

2 حبة جزر .

حبة موز واحدة.

شريحة زنجبيل طازج.

طريقة تحضير الوصفة

يتم تحضير نصف حبة الأناناس ثم يغسل جيداً من الخارج ثم يتم تقشيره، بعد ذلك يتم تقطيع قشر الأناناس إلى شرائح صغيرة، فقشور الأناناس تذيب الدهون العنيدة بالبطن وتفقد الوزن 10 كيلو في الأسبوع، يتم بعد ذلك وضع قشور الأناناس في قدر ويضاف إليه مقدار الماء ثم يرفع على النار ويترك ليغلي لمدة 5 دقائق، بعد غلي قشور الأناناس جيداً يصبح الماء لونه متغير بعد ذلك يرفع القدر جانباً، ويتم تقطيع الأناناس إلى شرائح صغيرة ويترك جانباً ثم تحضر حبة الليمون ويتم تقشيرها وتقطيعها إلى شرائح وتترك جانباً، يتم تحضير الجزر ويقشر ثم يغسل ويقطع إلى شرائح صغيرة ويترك جانباً، بعد ذلك يحضر الموز ويقشر ويقطع إلى شرائح صغيرة أيضاً ويترك جانباً، وأخيراً يتم تحضير قطعة الزنجبيل ثم يقشر ويقطع إلى شرائح صغيرة.

وهكذا يكون تم تحضير شرائح مقطعة من الموز، الليمون، الجزر، الأناناس، الزنجبيل ثم يتم إضافة جميع المكونات إلى الخلاط الكهربائي ثم يُضاف إلى الخلاط ماء قشر الأناناس المغلي بعد أن تم تصفيتها باستخدام مصفاة، يتم طحن جميع المكونات جيداً في الخلاط حتى يتم الحصول على عصير لذيذ وفي نفس الوقت حارق لدهون البطن، يمكنك ترشيحه أو تصفيته لإزالة البقايا ويتم الاحتفاظ بهذا العصير في قارورة زجاجية ويوضع في الثلاجة، هذه الكمية تكفي لمدة 4 أيام ويبقى صالح للشرب لمدة 7 أيام.

يتم تناول كوب واحد يومياً قبل وجبة الإفطار مع الاستمرار على تناوله لمدة 7 أيام متتالية، بعد 7 أيام سيصبح بطنك مسطح ومشدود وجسمك نحيف ومنحوت، ستذوب كل الدهون المتراكمة بجسمك وستفقد 10 كيلو في 7 أيام فقط بدون إتباع نظام غذائي أو تمارين رياضية، ما عليك فقط هو الإستمرار في تناوله حتى تحصل على النتائج المرادة مع ضمان نتائج مدهشة وفعالة.