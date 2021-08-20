بالخطوات طريقة عمل بلح الشام المقرمش زي الحلواني

إذا كنت من عشاق الحلويات الشرقية فيجب عليك متابعة هذا المقال، حيث سنتعرف سويا على طريقة تحضير بلح الشام المقرمش بأبسط الخطوات وبطعم ولا أشهى، حيث ترغب كل سيدة في تحضير أشهى الحلويات لأفراد أسرتها وأيضا تقديمها للضيوف، ونظراً لتنوع الحلويات فقمنا بإختيار أسهل الوصفات وأبسطها، حيث أن مقاجير بلح الشام موجودة في كل مطبخ وأيضا غير مكلفة وسوف يسعد بها جميع أفراد أسرتك.

طريقة بلح الشام

هناك أكثر من وصفة لتحضير بلح الشام، فهناك بلح شام بالبيض وهناك بدون، وأيضا هناك وصفة يتم استخدام النشا مع المقادير وووصفة آخرى بدون نشا، ومن هنا نجد أن هناك وصفات عديدة، ولكن عبر هذا المقال فقد اخترنا لكي أنجح الوصفات وأفضلها وصفة الحلواني وطريقة بلح الشام كما يجب أن يكون.

2 كوب دقيق.

2 ملعقة كبيرة نشا.

1/2 كوب زيت.

3 بيضات.

1/2 ملعقة صغيرة فانيليا، ملعقة كبيرة سكر.

مقدار من القطر البارد.

كوب من الماء.

مقادير بلح الشامطريقة عمل بلح الشام المقرمش

لتحضير بلح الشام المقرمش المفرغ من الداخل يجب عليك اتباع الخطوات التالية :-

أولا نقوم بإحضار إناء ونقوم بخلط المكونات الجافة من الدقيق والسكر والنشا، ومن ثم نحضر إناء عميق ونضع به الماء والزيت ونرفعه على نار متوسطة تى يصل إلى درجة الغليان.

نقوم بإضافة المكونات الجافة بالتدريج مع التقليب المستمر بواسطة ملعقة خشبية حتى تتكون عجينة متماسكة، ومن ثم نترك العجينة حتى تهدأ، نقوم بإضافة البيض بشكل تدريجي مع إضافة الفانيليا ونقوم بالعجن حتى نحصل على قوام متانس يلتصق باليد.

نحضر طاسة عميق ونضع بها زيت غزير، ونقوم بتقطيع صوابع بلح الشام بواسكة القمع الخاص به، وبعد أكتمال الطاسة، نرفعها على نار متوسطة حتى يصبح لونها ذهبيا ونرفعها من الزيت إلى القطر البارد ونقلبها ثم نرفعها مرة أخرى في طبق التقديم.

من أهم خطوات الحصول على بلح شام مقرمش أن يتم تقطيعه في زيت بارد ثم يتم رفعها على النار، ويمكنك أن تترك الزيت يهدأ قليلا بين المرة والآخر لحين الانتهاء من كمية العجين.