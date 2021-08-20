أسرار عمل بسبوسة الحلواني في البيت، البسبوسة واحدة من الحلويات الشرقية الأكثر شهرة والأكثر طلب، والتي تحرص على معرفة مقاديرها وطريقة إعدادها العديد من ربات البيوت، وترغبن في معرفة السر وراء نجاح وصفة الحلواني في الصنع لحلوى البسبوسة، ومن خلال ما يلي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على المقادير الصحيحة والتي هي وراء نجاح وصفة عمل وتحضير بسبوسة الحلواني، كما سنعرض طريقة التحضير لتلك الوصفة.

أسرار عمل بسبوسة الحلواني في البيت بمكونات سهلة احلي من الجاهزة

المكونات الأساسية لبسبوسة الحلواني

من بين أهم المكونات التي يجب أن يتم إحضارها ما يلي بالنقاط القادمة

دقيق بسبوسة.

كوب حليب.

سمن بلدي حوالي نصف الكوب.

ربع الملعقة مكون صودا الخبز.

ربع الملعقة فانيللا.

سكر.

ماء.

ليمون.

كيف يمكن تحضير خليط البسبوسة؟

من الممكن أن نقوم بالخلط لمقدار السمن مع دقيق السميد في البداية، ثم نضيف بقية المكونات، مع التقليب، ويراعى عدم الاستغراق في التقليب لخليط البسبوسة حتى لا تتيبس عقب نضجها، ويتسبب تقليبها بكثرة في عدم طراوتها، ويعد هذا من بين أسرار نجاح وصفة البسبوسة، بعد أن يتم تحضير الخليط ينبغي استعمال الصينية الملائمة لتسوية البسبوسة داخل فرن حرارته تكون متوسطة ومسخن قبل إدخال البسبوسة بحوالي خمس دقائق، ويراعى أن يتم الدهن لسطح الصينية بالسمن قبيل فرد خليط البسبوسة بداخلها، عقب التسوية، وملاحظة احمرار وجه البسبوسة تخرج بعدها من الفرن مع تحضير الشربات بالسكر والمياه وقطرات الليمون، وتركهما حتى الغليان، ويصب الشربات فوق البسبوسة وهي ساخنة، والشربات كذلك يكون ساخن.

أهم العوامل لإنجاح وصفة البسبوسة

من الممكن أن نقوم بعمل وصفة البسبوسة كما نحضرها من محلات الحلواني من خلال الالتزام بكافة المقادير وكذلك طريقة التحضير مع مراعاة شروط التسوية الصحيحة والتي من أهمها أن يكون الفرن حرارته منخفضة، ومسخن قبل البدء في تسوية البسبوسة، الشربات الخاص بالبسبوسة ينبغي أن يكون ساخن، وكذلك خفيف وليس ثقيل إذ أن الشربات الثقيل يتسبب في تصلب قوام البسبوسة وعدم طراوتها، كما أنه لا بد من أن تتم تغطيتها بعد تمام النضج وصب الشربات وذلك حتى نتجنب جفافها، وكي تحتفظ برطوبتها لأطول فترة.