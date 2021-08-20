خبز البطاطس بالجبن الشهي ألذ وجبة عشاء خفيفة بطعم رائع لايقاوم

يعد خبز البطاطس بالجبن من أسهل الوجبات التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة، حيث تبحث الامهات دائماً عن أكلات متنوعة يقدمونها لأسرهم وتكون خفيفة وسريعة التحضير، بدلا من الأكلات الجاهزة الغيرمضمونة المصدر والتي تسبب الكثير من المشاكل الصحية، ونحتاج لتحضير هذه الوصفة مكونات بسيطة وغير مكلفة ولها قيمة غذائية عالية، كما أنها تتمتع بطعم شهي يقبل عليه الكبار والصغار، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل خبز البطاطس بالجبن الشهي في المنزل بطعم رائع لايقاوم.

مكونات خبز البطاطس بالجبن

تتميز المكونات بأنها صحية ومغذية جداً وخصوصا للأطفال، وتساعد على النمو والنشاط، ويتم تحضير الوصفة بالمكونات التالية:

1بيضة.

80 مللي حليب دافئ.

4 جرام خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سكر.

200 جرام طحين مخبوزات.

ملعقة صغيرة ملح.

30 جرام زبدة.

للحشوة

2 ثمرة بطاطس مسلوقة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

4 ملاعق حليب كبيرة.

140 جرام جبنة موتزاريلا.

طريقة العمل

يتم تحضير خبز البطاطس بالجبن بخطوات سهلة ولاتأخذ الكثير من الوقت وهى كالتالي: