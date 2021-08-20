خبز البطاطس بالجبن الشهي ألذ وجبة عشاء خفيفة بطعم رائع لايقاوم

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يعد خبز البطاطس بالجبن من أسهل الوجبات التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة، حيث تبحث الامهات دائماً عن أكلات متنوعة يقدمونها لأسرهم وتكون خفيفة وسريعة التحضير، بدلا من الأكلات الجاهزة الغيرمضمونة المصدر والتي تسبب الكثير من المشاكل الصحية، ونحتاج لتحضير هذه الوصفة مكونات بسيطة وغير مكلفة ولها قيمة غذائية عالية، كما أنها تتمتع بطعم شهي يقبل عليه الكبار والصغار، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل خبز البطاطس بالجبن الشهي في المنزل بطعم رائع لايقاوم.مكونات خبز البطاطس بالجبن
تتميز المكونات بأنها صحية ومغذية جداً وخصوصا للأطفال، وتساعد على النمو والنشاط، ويتم تحضير الوصفة بالمكونات التالية:
- 1بيضة.
- 80 مللي حليب دافئ.
- 4 جرام خميرة فورية.
- ملعقة كبيرة سكر.
- 200 جرام طحين مخبوزات.
- ملعقة صغيرة ملح.
- 30 جرام زبدة.
للحشوة
- 2 ثمرة بطاطس مسلوقة.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 4 ملاعق حليب كبيرة.
- 140 جرام جبنة موتزاريلا.
يتم تحضير خبز البطاطس بالجبن بخطوات سهلة ولاتأخذ الكثير من الوقت وهى كالتالي:
- نخفق البيضة مع 80 مللي حليب دافئ، ثم نضيف الخميرة الفورية والسكر مع التقليب حتى يتم الذوبان.
- نضيف الدقيق والملح ونعجن المكونات باليد حتى تتجانس تماماً.
- نقوم بعجن الزبدة مع العجينة حتى تصبح ناعمة.
- نترك العجينة تختمر لمدة ساعة في مكان دافئ.
- لتحضير الحشوة نهرس البطاطس المسلوقة وهى ساخنة مع إضافة 4 ملاعق كبيرة حليب لتليين البطاطس مع إضافة الملح والفلفل.
- بعد اكتمال التخمير نقسم العجين إلى جزأين، ونفرد العجينة على شكل دائرة.
- نضع قطعة العجين الأولى في صينية الخبز المبطنة بورق الزبدة، ثم نوزع فوقها البطاطس المسلوقة ثم الجبنة الموتزاريلا.
- نضع العجينة الثانية على البطاطس ونغلقها من الجوانب ونرتب الأطراف عن طريق ثنيها لأسفل.
- نغطي الخبز بغلاف بلاستيكي حتى لايجف، ويترك ليختمر 10-20 دقيقة.
- نثقب وجه العجين بالشوكة حتى لا يرتفع كثيراً أثناء التسوية.
- ندهن وجه الخبز بالحليب ونضعه في فرن مسخن مسبقا على درجة 160 لمدة 30 دقيقة ( قد تختلف مدة التسوية على حسب الفرن المستخدم).
- ندهن الخبز بالزبدة لمنحه اللمعان والنكهة.
الوسوم
يعد خبز البطاطس بالجبن من أسهل الوجبات التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وسريعة، حيث تبحث الامهات دائماً عن أكلات متنوعة يقدمونها لأسرهم وتكون خفيفة وسريعة التحضير، بدلا من الأكلات الجاهزة الغيرمضمونة المصدر والتي تسبب الكثير من المشاكل الصحية، ونحتاج لتحضير هذه الوصفة مكونات بسيطة وغير مكلفة ولها قيمة غذائية عالية، كما أنها تتمتع بطعم شهي يقبل عليه الكبار والصغار، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل خبز البطاطس بالجبن الشهي في المنزل بطعم رائع لايقاوم.مكونات خبز البطاطس بالجبن
تتميز المكونات بأنها صحية ومغذية جداً وخصوصا للأطفال، وتساعد على النمو والنشاط، ويتم تحضير الوصفة بالمكونات التالية:
- 1بيضة.
- 80 مللي حليب دافئ.
- 4 جرام خميرة فورية.
- ملعقة كبيرة سكر.
- 200 جرام طحين مخبوزات.
- ملعقة صغيرة ملح.
- 30 جرام زبدة.
للحشوة
- 2 ثمرة بطاطس مسلوقة.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 4 ملاعق حليب كبيرة.
- 140 جرام جبنة موتزاريلا.
يتم تحضير خبز البطاطس بالجبن بخطوات سهلة ولاتأخذ الكثير من الوقت وهى كالتالي:
- نخفق البيضة مع 80 مللي حليب دافئ، ثم نضيف الخميرة الفورية والسكر مع التقليب حتى يتم الذوبان.
- نضيف الدقيق والملح ونعجن المكونات باليد حتى تتجانس تماماً.
- نقوم بعجن الزبدة مع العجينة حتى تصبح ناعمة.
- نترك العجينة تختمر لمدة ساعة في مكان دافئ.
- لتحضير الحشوة نهرس البطاطس المسلوقة وهى ساخنة مع إضافة 4 ملاعق كبيرة حليب لتليين البطاطس مع إضافة الملح والفلفل.
- بعد اكتمال التخمير نقسم العجين إلى جزأين، ونفرد العجينة على شكل دائرة.
- نضع قطعة العجين الأولى في صينية الخبز المبطنة بورق الزبدة، ثم نوزع فوقها البطاطس المسلوقة ثم الجبنة الموتزاريلا.
- نضع العجينة الثانية على البطاطس ونغلقها من الجوانب ونرتب الأطراف عن طريق ثنيها لأسفل.
- نغطي الخبز بغلاف بلاستيكي حتى لايجف، ويترك ليختمر 10-20 دقيقة.
- نثقب وجه العجين بالشوكة حتى لا يرتفع كثيراً أثناء التسوية.
- ندهن وجه الخبز بالحليب ونضعه في فرن مسخن مسبقا على درجة 160 لمدة 30 دقيقة ( قد تختلف مدة التسوية على حسب الفرن المستخدم).
- ندهن الخبز بالزبدة لمنحه اللمعان والنكهة.
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