طريقة عمل السجق البلدي في البيت بطريقة سهلة وسريعة التحضير مثل المحلات

سوف نتعرف علي طريقة عمل السجق الاسكندرانى في البيت بأسهل طريقة وطعمه مثل المحلات بالضبط، السجق يعتبر من من الأطعمة المنتشرة في كثير من البلاد الغير عربية وأيضا البلاد العربية، وذلك يرجع لسهولة تحضيرها وأيضا الي طعمها اللذيذ الشهي الذي يحبه الجميع، لذلك سوف نقدم لكي سر طريقة تحضير السجق وصنعه بنفسك مثل شرائه من الخارج بل وأفضل منه. طريقة عمل السجق طريقة عمل السجق نقوم بتجهيز المكونات الأتية وتحضير لكي نقوم بإعداد السجق بأفضل طعم. المكونات كيلو من السجق البلدي

حبة واحدة من الفلفل الأحمر

خمس حبات من البطاطس

حبيتين من الطماطم

ثلاث حبات من البصل

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

كوب من الماء الساخن

ملعقة صغيرة من البابريكا

ملعقتين صغيرتين من الثوم المفروم

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقتين كبيرتين من الزيت طريقة تحضير السجق البلدي طريقة تحضير السجق البلدي تعرفي علي إعداد السجق باتباع الخطوات التالية: أولا نقوم بغسل كل من الفلفل الطماطم بالماء جيدا، ثم نقوم بتقطيعهم إلى نصفين ونقطعهم إلى شرائح

نحضر السجق البلدي ونقوم بغسله وتنظيفه جيدا وتنشيفه بورق المطبخ، ثم نقوم بتقطيعه علي هيئة دوائر متوسطة الحجم.

نحضر حبات البطاطس ونقوم بغسلها وتقشيرها جيدا ثم نقوم بتقطيعها علي هيئة شرائح متوسطة الحجم.

نضع الزيت في مقلاة كبيرة الحجم على نار تكون متوسطة الحرارة، ثم نضع فيها شرائح البصل ونقوم بتقليبها لمدة دقيقة.

نقوم بعد ذلك بإضافة السجق والفلفل الي الخليط السابق ونقوم بتقليب المكونات مع بعضها لمدة دقيقتين.

نضيف الي الخليط بعد ذلك كل من الثوم والملح والبابريكا والفلفل الأسود، وأيضا البطاطس ثم نقوم بالتقليب جيدا.

نستمر في تقليب المكونات مع بعضهم البعض ونضيف اليها الطماطم ثم نقوم بتغطيتها، ونتركها حتي تنضج ثم تقدم. طريقة عمل سلطة الجرجير طريقة عمل سلطة الجرجير المكونات أربعة أكواب من أوراق الجرجير

طماطم صغيرة مقطع الي شرائح

ملعقة كبيرة من الخل

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون

100 جرام من الجبنة الموتزاريلا

ملعقة صغيرة من الفلفل والملح

حبة كبيرة من الأفوكادو المقطعة

ربع كوب من عصير الليمون طريقة التحضير نقوم بتقطيع كل الخضروات التي لدينا الي شرائح تكون متوسطة الحجم.

نحضر بعد ذلك وعاء متوسط الحجم ونضع فيه كل من الجرجير والطماطم والافوكادو ونضيف اليهم التوابل.

نضع الزيت وعصير الليمون الي باقي المكونات ونقوم بتقليبهم جيدا ثم يقدم بجانب السجق. الوسوم

سوف نتعرف علي طريقة عمل السجق الاسكندرانى في البيت بأسهل طريقة وطعمه مثل المحلات بالضبط، السجق يعتبر من من الأطعمة المنتشرة في كثير من البلاد الغير عربية وأيضا البلاد العربية، وذلك يرجع لسهولة تحضيرها وأيضا الي طعمها اللذيذ الشهي الذي يحبه الجميع، لذلك سوف نقدم لكي سر طريقة تحضير السجق وصنعه بنفسك مثل شرائه من الخارج بل وأفضل منه. طريقة عمل السجق طريقة عمل السجق نقوم بتجهيز المكونات الأتية وتحضير لكي نقوم بإعداد السجق بأفضل طعم. المكونات كيلو من السجق البلدي

حبة واحدة من الفلفل الأحمر

خمس حبات من البطاطس

حبيتين من الطماطم

ثلاث حبات من البصل

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

كوب من الماء الساخن

ملعقة صغيرة من البابريكا

ملعقتين صغيرتين من الثوم المفروم

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقتين كبيرتين من الزيت طريقة تحضير السجق البلدي طريقة تحضير السجق البلدي تعرفي علي إعداد السجق باتباع الخطوات التالية: أولا نقوم بغسل كل من الفلفل الطماطم بالماء جيدا، ثم نقوم بتقطيعهم إلى نصفين ونقطعهم إلى شرائح

نحضر السجق البلدي ونقوم بغسله وتنظيفه جيدا وتنشيفه بورق المطبخ، ثم نقوم بتقطيعه علي هيئة دوائر متوسطة الحجم.

نحضر حبات البطاطس ونقوم بغسلها وتقشيرها جيدا ثم نقوم بتقطيعها علي هيئة شرائح متوسطة الحجم.

نضع الزيت في مقلاة كبيرة الحجم على نار تكون متوسطة الحرارة، ثم نضع فيها شرائح البصل ونقوم بتقليبها لمدة دقيقة.

نقوم بعد ذلك بإضافة السجق والفلفل الي الخليط السابق ونقوم بتقليب المكونات مع بعضها لمدة دقيقتين.

نضيف الي الخليط بعد ذلك كل من الثوم والملح والبابريكا والفلفل الأسود، وأيضا البطاطس ثم نقوم بالتقليب جيدا.

نستمر في تقليب المكونات مع بعضهم البعض ونضيف اليها الطماطم ثم نقوم بتغطيتها، ونتركها حتي تنضج ثم تقدم. طريقة عمل سلطة الجرجير طريقة عمل سلطة الجرجير المكونات أربعة أكواب من أوراق الجرجير

طماطم صغيرة مقطع الي شرائح

ملعقة كبيرة من الخل

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون

100 جرام من الجبنة الموتزاريلا

ملعقة صغيرة من الفلفل والملح

حبة كبيرة من الأفوكادو المقطعة

ربع كوب من عصير الليمون طريقة التحضير نقوم بتقطيع كل الخضروات التي لدينا الي شرائح تكون متوسطة الحجم.

نحضر بعد ذلك وعاء متوسط الحجم ونضع فيه كل من الجرجير والطماطم والافوكادو ونضيف اليهم التوابل.

نضع الزيت وعصير الليمون الي باقي المكونات ونقوم بتقليبهم جيدا ثم يقدم بجانب السجق.

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