طريقه عمل المكرونه بالصوص الوردي والكريمة والدجاج في المنزل بطريقه سهله وسريعه التحضير حيث تعد المكرونه من الوجبات الرئيسية والسريعة والمفضلة للعديد من الأشخاص وتختلف طرق التحضير للمكرونه حيث يمكن عمل المكرونه بالفراخ والمشروم والجبن الموزاريلا و صنية المكرونه البشاميل الدايت باللحمة كما يمكن استخدام أنواع من الأسماك مثل طبق المكرونه بالجمبري الوايت صوص. المقادير المطلوبة لعمل المكرونه بالدجاج والصوص الوردي 3 أكواب من المكرونه.

كميه من الماء للسلق.

ملعقه كبيره من الملح.

ملعقه كبيره من زيت الزيتون.

2 ملعقه كبيره من الزيت.

ملعقه كبيره من الزبدة.

2 ملعقه كبيره من الدقيق.

2 كوب من الحليب.

نصف ملعقه صغيره من بودر مرق الدجاج.

نصف ملعقه من الفلفل الأسود.

ملعقه من الجبن الكريمي حسب الرغبة. المقادير المطلوبة لعمل صوص الطماطم 250 غرام من الدجاج المقطع إلي مكعبات.

2 ملعقه صغيره من زيت الزيتون.

ملعقه صغيره من الزبدة.

ملعقه صغيره من الثوم المفروم.

بصل مفروم.

فلفل اخضر وفلفل ألوان.

5 حبات من الطماطم متوسطه الحجم مفرومه.

ملعقه صغيره من الصلصة.

ربع كوب من الماء.

ملعقه صغيره من الكاتشب.

رشه من الملح والشطه.

ربع ملعقه صغيره من البابريكا.

200 غرام من الجبن الموزاريلا والشيدر. طريقه تحضير المكرونه بالدجاج والصوص الوردي نبدأ بتحضير خمس حبات من الطماطم ووضعهم في الماء المغلي علي النار لمده دقيقه تقريبا ثم نخرجهم ونضعهم في الماء البارد ثم تقشر وتقطع مكعبات وتوضع في الخلاط الكهربائي.

نحضر طاسه ونضعها علي النار ثم نضيف ملعقه من لزبده مع 2 ملعق من الزيت ثم نضيف 2 ملعقه من الدقيق ونقلب جيدا حتي يصبح القوام سائل ثم نضيف الحليب ونقلب ثم نضع رشه من الملح والفلفل الأسود ومرق الدجاج مع ملعقه من الجبن الكريمي ونقلب علي نار هادئه.

نحضر المكرونه ونضعها في الماء المغلي علي النار ثم نضيف الملح مع ملعقه كبيره من الزين وتوضع علي النار لمده سبع دقائق.

نضع طاسه علي النار ونضيف الزيت ثم نضيف قطع الدجاج ثم نضيف رشه من الملح والفلفل الأسود ثم نضعها في طبق جانبا.

نضع في نفس الطاسة ملعقه من الزبدة مع البصل والثوم المفروم ونقلب ثم نضيف الفلفل الألوان ثم نضيف عصير الطماطم الذي تم تحضيره من قبل ثم نضيف ملعقه من الصلصة والكاتشب.

نضيف رشه من الملح مع البابريكا والفلفل الأسود حتي يصبح الصوص جاهز ثم نضيف الفراخ مع ربع كوب من الماء ثم تغطي وتوضع علي النار لمده خمس دقائق.

نضيف 2 كوب من الكريمة ونقلب ثم نضيف المكرونه ونقلب جيدا ثم نضيف رشه من الجبن الموزاريلا وتوضع في الفرن حتي تصبح جاهزه للتقديم. المقادير المطلوبة لعمل المكرونه بالدجاج والصوص الورديالمقادير المطلوبة لعمل صوص الطماطمطريقه تحضير المكرونه بالدجاج والصوص الوردي الوسوم

طريقه عمل المكرونه بالصوص الوردي والكريمة والدجاج في المنزل بطريقه سهله وسريعه التحضير حيث تعد المكرونه من الوجبات الرئيسية والسريعة والمفضلة للعديد من الأشخاص وتختلف طرق التحضير للمكرونه حيث يمكن عمل المكرونه بالفراخ والمشروم والجبن الموزاريلا و صنية المكرونه البشاميل الدايت باللحمة كما يمكن استخدام أنواع من الأسماك مثل طبق المكرونه بالجمبري الوايت صوص. المقادير المطلوبة لعمل المكرونه بالدجاج والصوص الوردي 3 أكواب من المكرونه.

كميه من الماء للسلق.

ملعقه كبيره من الملح.

ملعقه كبيره من زيت الزيتون.

2 ملعقه كبيره من الزيت.

ملعقه كبيره من الزبدة.

2 ملعقه كبيره من الدقيق.

2 كوب من الحليب.

نصف ملعقه صغيره من بودر مرق الدجاج.

نصف ملعقه من الفلفل الأسود.

ملعقه من الجبن الكريمي حسب الرغبة. المقادير المطلوبة لعمل صوص الطماطم 250 غرام من الدجاج المقطع إلي مكعبات.

2 ملعقه صغيره من زيت الزيتون.

ملعقه صغيره من الزبدة.

ملعقه صغيره من الثوم المفروم.

بصل مفروم.

فلفل اخضر وفلفل ألوان.

5 حبات من الطماطم متوسطه الحجم مفرومه.

ملعقه صغيره من الصلصة.

ربع كوب من الماء.

ملعقه صغيره من الكاتشب.

رشه من الملح والشطه.

ربع ملعقه صغيره من البابريكا.

200 غرام من الجبن الموزاريلا والشيدر. طريقه تحضير المكرونه بالدجاج والصوص الوردي نبدأ بتحضير خمس حبات من الطماطم ووضعهم في الماء المغلي علي النار لمده دقيقه تقريبا ثم نخرجهم ونضعهم في الماء البارد ثم تقشر وتقطع مكعبات وتوضع في الخلاط الكهربائي.

نحضر طاسه ونضعها علي النار ثم نضيف ملعقه من لزبده مع 2 ملعق من الزيت ثم نضيف 2 ملعقه من الدقيق ونقلب جيدا حتي يصبح القوام سائل ثم نضيف الحليب ونقلب ثم نضع رشه من الملح والفلفل الأسود ومرق الدجاج مع ملعقه من الجبن الكريمي ونقلب علي نار هادئه.

نحضر المكرونه ونضعها في الماء المغلي علي النار ثم نضيف الملح مع ملعقه كبيره من الزين وتوضع علي النار لمده سبع دقائق.

نضع طاسه علي النار ونضيف الزيت ثم نضيف قطع الدجاج ثم نضيف رشه من الملح والفلفل الأسود ثم نضعها في طبق جانبا.

نضع في نفس الطاسة ملعقه من الزبدة مع البصل والثوم المفروم ونقلب ثم نضيف الفلفل الألوان ثم نضيف عصير الطماطم الذي تم تحضيره من قبل ثم نضيف ملعقه من الصلصة والكاتشب.

نضيف رشه من الملح مع البابريكا والفلفل الأسود حتي يصبح الصوص جاهز ثم نضيف الفراخ مع ربع كوب من الماء ثم تغطي وتوضع علي النار لمده خمس دقائق.

نضيف 2 كوب من الكريمة ونقلب ثم نضيف المكرونه ونقلب جيدا ثم نضيف رشه من الجبن الموزاريلا وتوضع في الفرن حتي تصبح جاهزه للتقديم. المقادير المطلوبة لعمل المكرونه بالدجاج والصوص الورديالمقادير المطلوبة لعمل صوص الطماطمطريقه تحضير المكرونه بالدجاج والصوص الوردي

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