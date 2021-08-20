نظام غذائي لتخسيس الجسم وحرق الدهون بشكل سريع في أسبوع

نظام غذائي لتخسيس الجسم في جميع المناطق بالجسم، فإن الحفاظ علي الرشاقة والجمال من أهم الأمور لدي الرجال والنساء، حيث أن الرجال والنساء في أي مكان بالعالم يرغبون في الجمال والرشاقة، حيث حيث أن المحافظة علي الوزن والجسد المتناسق يجعل الإنسان خالي من الأمراض، وذلك يبحث العديد من المواطنين الذين لديهم وزن زائد عن طرق لخفض هذا الوزن وحرق الدهون، فيقوم موقعنا الإلكتروني بتقديم نظام غذائي لتخسيس الجسم في الأسبوع من 3 إلي 5 كيلو جرام تقريبا، كما يجب أن يمارس كل مواطن الرياضة يومياً.

نظام غذائي لتخسيس الجسم في أسبوع

هناك العديد من الرجال والنساء يرغبوا في خسارة الوزن والحفاظ علي جمالهم وصحتهم، حيث أن الوزن الزائد يجعل صاحبه بعاني من العديد من الأمراض، حيث أن هناك أمراض كثيرة تصيب أصحاب السمنة المفرطة، فإن كل مواطن في العالم يعاني من الوزن الزائد ويرغب في خسارته عليه أن يتبع هذا النظام الغذائي، حيث أن هذا النظام يجعل كل مواطن يخسر من وزنه في الأسبوع ما بين 3 إلي 5 كيلو جرام، فهذا النظام علي مدار الأسبوع يكون كالتالي:

وجبة الإفطار تكون عدد 2 بيضة مسلوقة أو جبن قريش معهم خيار أوخس مع كوب من الحليب بشرط أن يكون خالي من الدسم، أو تناول خمس ملاعق من الفول مع ربع رغيف أو تأكل أي كمية من ألبليله.

مكونات وجبة الغذاء كل يوم في الأسبوع هي كالأتي: نصف فرخة مشوية مع سلطة خضروات، أو أي كمية من اللحوم مسلوقة أو مشوية معها 5 ملاعق من الأرز أو المعكرونة بالإضافة إلي سلطة الخضروات، أوتناول أي كمية من السمك المشوي.

وجبة العشاء تكون بسيطة كالتالي: 2 بيضة مع أي خضروات أو فواكه، أو تناول أي كمية من حليب أو الزبادي خالي الدسم.

نصائح صحية لنجاح النظام الغذائي

يجب عند الشعور بالجوع بين الوجبات يتناول كل مواطن قطعة أو 2 من الخضروات أو الفاكهة، ويجب تناول ماء بين الوجبات علي مدار اليوم بشكل كافي، كما يجب أن يمارس كل مواطن الرياضة سواء لعب أي نوع من أنواع الرياضات، أو ممارسة المشي كل يوم لمدة لا تقل عن 20 دقيقة كل يوم.