طريقة عمل شاورما الدجاج مثل المطاعم في البيت وخطوات تحضير خبز الشاورما

طريقة عمل شاورما الدجاج مثل المطاعم أولئك الذين يبحثون عن طعام سريع وسهل ، بما في ذلك شاورما الدجاج في المنزل، فهي من الأكلات التي تطلب بشدة من قبل جميع أفراد الأسرة، حيث يرغب العديد من الأشخاص يذهبون إلى المطاعم ومحلات لتناول ساندويتشات شاورما الدجاج لأنها أسهل في التحضير، وما عليك سوى تحضير الشاورما مع العديد من النكهات المطعم في المنزل، فإليك خطوات وطرق تحضيرها بالدجاج مثل المطاعم.

طريقة عمل شاورما الدجاج مثل المطاعم

لمن يبحث عن طريقة عمل شاورما الدجاج مثل المطاعم سنشرح لك طريقة تحضيرها بكل سهولة وبساطة، مثل تحضير الشاورما السوري، وكأنك تتناولها في المطعم، فقط عليك تحضير المكونات التالية:

صدور دجاج بدون عظم حسب الكمية التي ترغب بها.

½ كوب زيت زيتون.

بهارات شاورما.

ملح.

فلفل اسود.

1 بصلة متوسط ​​الحجم مقطع إلى قطع صغيرة.

1 بصلة يتم تقطيعها شرائح رفيعة أثناء التحمير.

طماطم مقطعة سرائح.

شرائح البصل المفروم

1 كوب من الزبادي.

½ كوب عصير ليمون.

القليل من الخيار المخلل.

أولاً يتم وضع صدور الدجاج المخلية في وعاء، ويقطعها إلى شرائح رفيعة، ثم تضيف البصل الصغير المفروم.

ثم نضيف الملح وزيت الزيتون وعصير الليمون والبهارات والفلفل الأسود.

قلبي كل شيء جيدًا، ضعي تتبيلة الدجاج في الثلاجة لفترة من الوقت قد تصل إل ساعتين حتى يتم امتصاص التتبيلة.

نحضر المقلاة، ويتم وضع القليل من الزبدة، ونشعلها عليها النار، ونقلي الدجاج حتى يتحول إلى اللون الأحمر.

أضيفي شرائح الطماطم وشرائح البصل واتركيها على نار هادئة لبعض الوقت.

ثم أطفأنا النار وأبدأ في أعدداد شاورما الدجاج بالمنزل.

سوف نتعرف على عمل خبز الصاخ للشاورما، كما تعرفنا على طريقة عمل شاورما الدجاج مثل المطاعم وهي كالتالي:

ثلاث أكواب دقيق.

½ كوب ونصف ماء.

1 معلقة كبيرة خميرة فورية.

رشة ملح.

رشة سكر.

1 بيضة

حتى تتمكن من طريقة تحضير شاورما الدجاج، يجب عليك وعمل خبز الصاخ ووضع الشاورما فيه وهي كالتالي:

ضعي الدقيق والملح معًا في وعاء.

ثم يتم وضع الخميرة الفورية والسكر إلى كوب من الماء الدافئ ويقلب حتى يتم ذبوانهم جيداً.

ثم تخلط مع الخميرة الفورية.

يتم إضافته الخميرة في وعاء من الدقيق والبيض، ثم ضعيها في ماء دافئ واخلطيها جيدًا للحصول على عجينة متماسكة.

تترك حتى يتم تخميرها، ثم نقطع العجينة إلى دوائر صغيرة.

بعد ذلك نضغط عليها بقردها حتى يصبح الخبز مستدير.

نأخذ صاج نظيف ونضعه على النار

وبعد تحضير الخبز نقوم بفردها ووضع عليها شاورما الدجاج ويتم وضع عليها صلصة والثومية والمخلل، ووضع البطاطس المحمرة بجانبها، وبذلك نكون قد تعرفنا على طريقة عمل شاورما الدجاج مثل المطاعم .