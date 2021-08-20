طريقة عمل فطيرة جلاش بحشو البيتزا في دقائق بيتزا بدون عجن

طريقة جلاش بالجبن وفلفل وزيتون، الجلاش الحادق من أشهر أنواع المأكولات السريعة تحضير الشهية التي يفضلها ويقبل على تناولها الكثير من الأشخاص لما لها من مذاق رائع وقرمشة من خارج وطبقات مورقة من جلاش بحشوات بيتزا فيعطيك طعم بيتزا من دون عجن وتخمير مع سرعة في تحضير وسهولة، فمن متعارف أن جلاش يحضر بأكثر من طريقة سواء حادق أو حلو، اليوم سنضع بين يديك سر عمل جلاش بيتزا بحشو جبن وزيتون لعمل أشهى أنواع صواني التي تناسب وجبات الغداء بمجموعة من خطوات سريعة بسيطة في سطور قادمة. طريقة وخطوات عمل فطيرة جلاش بحشو البيتزا لفة من جلاش نصف كيلو. نصف كوب من جبن رومي مبشور. كوب من جبن موتزاريلا المبشورة بحرارة الغرفة. عدد 4 ثمرات من فلفل رومي. ربع كوب من زيتون شرائح الأسود. كوب من حليب للتسقية. رشة صغيرة من ملح. عدد 2 بيض بحرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة من زبادي مع ملعقة كبيرة من سمن. خطوات تحضير فطيرة جلاش بحشو البيتزا في وعاء يمزج جبن رومي المبشور مع موتزاريلا وتقلب ثم يضاف عليها زيتون مخلي وفلفل رومي مقطع إلى قطع صغيرة وتوضع مكونات حشو جانباً.

ثم يتم إذابة السمن وتترك على نار هادئة وتصب على الزبادي والحليب مع ملعقة صغيرة من بيكنج بودر، وتقلب لدهن ما بين ورقات الجلاش.

يتم وضع صينية كبيرة وتدهن بالسمنة وتجهز طبقات من الجلاش وتقيم اللفة إلى قسمين، وفرد ورقة جلاش على صينية وتدهن طبقات الجلاش بخليط زبادي مع الحليب.

بحيث يكون ما بين كل طبقة من ورق جلاش بخليط سمن وزبادي، بعد انتهاء من كل كمية نصف أول من جلاش يضاف عليها خليط حشو بالجبن وزيتون.

وعليها يتم فرد باقي لفات جلاش مع مراعاة دهن كل ورقة من ورق جلاش بمزيج زبادي وسمن وحليب، بعد إنتهاء من فرد جلاش ودهنه وعلى وجه يتم وضع القليل من خليط دهن جلاش.

تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة بعد تسخين الفرن وتقطع قطع جلاش قبل دخولها الفرن، ويخفق البيض مع حليب وتقلب جيدا وتوضع على الوجه مع ملح وفلفل أسود. طريقة وخطوات عمل فطيرة جلاش بحشو البيتزاخطوات تحضير فطيرة جلاش بحشو البيتزا الوسوم

طريقة جلاش بالجبن وفلفل وزيتون، الجلاش الحادق من أشهر أنواع المأكولات السريعة تحضير الشهية التي يفضلها ويقبل على تناولها الكثير من الأشخاص لما لها من مذاق رائع وقرمشة من خارج وطبقات مورقة من جلاش بحشوات بيتزا فيعطيك طعم بيتزا من دون عجن وتخمير مع سرعة في تحضير وسهولة، فمن متعارف أن جلاش يحضر بأكثر من طريقة سواء حادق أو حلو، اليوم سنضع بين يديك سر عمل جلاش بيتزا بحشو جبن وزيتون لعمل أشهى أنواع صواني التي تناسب وجبات الغداء بمجموعة من خطوات سريعة بسيطة في سطور قادمة. طريقة وخطوات عمل فطيرة جلاش بحشو البيتزا لفة من جلاش نصف كيلو. نصف كوب من جبن رومي مبشور. كوب من جبن موتزاريلا المبشورة بحرارة الغرفة. عدد 4 ثمرات من فلفل رومي. ربع كوب من زيتون شرائح الأسود. كوب من حليب للتسقية. رشة صغيرة من ملح. عدد 2 بيض بحرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة من زبادي مع ملعقة كبيرة من سمن. خطوات تحضير فطيرة جلاش بحشو البيتزا في وعاء يمزج جبن رومي المبشور مع موتزاريلا وتقلب ثم يضاف عليها زيتون مخلي وفلفل رومي مقطع إلى قطع صغيرة وتوضع مكونات حشو جانباً.

ثم يتم إذابة السمن وتترك على نار هادئة وتصب على الزبادي والحليب مع ملعقة صغيرة من بيكنج بودر، وتقلب لدهن ما بين ورقات الجلاش.

يتم وضع صينية كبيرة وتدهن بالسمنة وتجهز طبقات من الجلاش وتقيم اللفة إلى قسمين، وفرد ورقة جلاش على صينية وتدهن طبقات الجلاش بخليط زبادي مع الحليب.

بحيث يكون ما بين كل طبقة من ورق جلاش بخليط سمن وزبادي، بعد انتهاء من كل كمية نصف أول من جلاش يضاف عليها خليط حشو بالجبن وزيتون.

وعليها يتم فرد باقي لفات جلاش مع مراعاة دهن كل ورقة من ورق جلاش بمزيج زبادي وسمن وحليب، بعد إنتهاء من فرد جلاش ودهنه وعلى وجه يتم وضع القليل من خليط دهن جلاش.

تدخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة بعد تسخين الفرن وتقطع قطع جلاش قبل دخولها الفرن، ويخفق البيض مع حليب وتقلب جيدا وتوضع على الوجه مع ملح وفلفل أسود. طريقة وخطوات عمل فطيرة جلاش بحشو البيتزاخطوات تحضير فطيرة جلاش بحشو البيتزا

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