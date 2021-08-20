طريقة المحشي ورق العنب بخطوات سهلة وبسيطة لازم تجربيها

طريقة عمل المحشي ورق العنب بكل بساطة وسهولة لأحلى عروسة في بداية حياتها وما زالت تتعلم الطبيخ والغسيل، وخلافه من المهام التي تتعلمها البنات الذين ما زالوا يسلكون طريق الحياة الزوجية في البداية، والمحشي ورق العنب من الأكلات الشعبية الشهية التي تدخل ضمن أوليات الرجل، سواء في مصر أو في العالم العربي بشكل عام، ومن خلال موقعكم المفضل “ثقفني” سوف نتناول طريقة وكيفية عمل المحشي ورق العنب ومن فوق البوتجاز على الأكل مباشرة، وكما قالوا في الأمثال الشعبية “أقرب طريق إلى قلب الرجل معدته“، ولقد اخترنا أبسط طريقة يمكن لكي عزيزتي العروسة الجديدة أن تبدأي بها لعمل أحلى وألذ طبق محشي.

طريقة المحشي ورق العنب بكل سهولة وبساطة

في حقيقة الأمر، فإن هناك العديد من الطرق لعمل المحشي ورق العنب. لكن اخترنا هنا أسهل وأبسط طريقة للمبتدآت. وهي أيضا طريقة شائعة في جميع الدول العربية.

500-200 غرام من ورق العنب الأخضر الطازج.

عدد 2-3 أكواب من الأرز الأسمر الصحي.

نصف كوب من البقدونس المفروم أو حسب الرغبة، فهناك من يقلل منه وهناك من يزيد.

نصف كوب من البندورة أو الطماطم المفرومة أو المعصورة حسب الرغبة أيضا. وكلما زاد كلما كان الأرز أطعم وألذ.

حبة من البصل المقطع شرائح.

حبة طماطم أو بندورة مقطعة شرائح أيضا. ومعها بطاطا مقطعة شرائح كذلك.

3-4 أكواب من مرق الدجاج أو اللحم.

ملح وبهارات بحسب المزاج أو الرغبة.

المكونات التي نحتاجهاطريقة عمل المحشي ورق عنب

لكي تقومي بعمل محشي ورق العنب عليكي باتباع الخطوات الآتية.