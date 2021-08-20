طريقة المحشي ورق العنب بخطوات سهلة وبسيطة لازم تجربيها

طريقة عمل المحشي ورق العنب بكل بساطة وسهولة لأحلى عروسة في بداية حياتها وما زالت تتعلم الطبيخ والغسيل، وخلافه من المهام التي تتعلمها البنات الذين ما زالوا يسلكون طريق الحياة الزوجية في البداية، والمحشي ورق العنب من الأكلات الشعبية الشهية التي تدخل ضمن أوليات الرجل، سواء في مصر أو في العالم العربي بشكل عام، ومن خلال موقعكم المفضل “ثقفني” سوف نتناول طريقة وكيفية عمل المحشي ورق العنب ومن فوق البوتجاز على الأكل مباشرة، وكما قالوا في الأمثال الشعبية “أقرب طريق إلى قلب الرجل معدته“، ولقد اخترنا أبسط طريقة يمكن لكي عزيزتي العروسة الجديدة أن تبدأي بها لعمل أحلى وألذ طبق محشي.طريقة المحشي ورق العنب بكل سهولة وبساطة
في حقيقة الأمر، فإن هناك العديد من الطرق لعمل المحشي ورق العنب. لكن اخترنا هنا أسهل وأبسط طريقة للمبتدآت. وهي أيضا طريقة شائعة في جميع الدول العربية.المكونات التي نحتاجها
- 500-200 غرام من ورق العنب الأخضر الطازج.
- عدد 2-3 أكواب من الأرز الأسمر الصحي.
- نصف كوب من البقدونس المفروم أو حسب الرغبة، فهناك من يقلل منه وهناك من يزيد.
- نصف كوب من البندورة أو الطماطم المفرومة أو المعصورة حسب الرغبة أيضا. وكلما زاد كلما كان الأرز أطعم وألذ.
- حبة من البصل المقطع شرائح.
- حبة طماطم أو بندورة مقطعة شرائح أيضا. ومعها بطاطا مقطعة شرائح كذلك.
- 3-4 أكواب من مرق الدجاج أو اللحم.
- ملح وبهارات بحسب المزاج أو الرغبة.
لكي تقومي بعمل محشي ورق العنب عليكي باتباع الخطوات الآتية.
- سلق ورق العنب إلى أن تتغير ألوان الورق وتصبح طرية ولينة. ثم نقوم بتصفيتها ووضعها جانبا حتى تبرد.
- نغمر الأرز في ماء ساخن في فترة من 30- 60 دقيقة. ثم نصفيه من الماء هو الأخر أيضا.
- نخلط بعد ذلك جميع المكونات الأخرى مع الأرز مثل البقدونس والطماطم وغيرها مما سبق. ثم نضيف الملح والبهارات بحسب الرغبة. ونقوم بحشو ورق العنب بحيث يكون الوجه الخشن من الورق هو الملامس للأرز. ونتأكد من لف ورق العنب بإحكام.
- ثم نبدأ بوضعه داخل إناء الطهي وكبسه بإحكام ونضع فوقه شرائح الطماطم وقبل ذلك نضع شرائح البطاطا بأسفله في قعر الإناء.
- نبدأ بغمره بالمياه مع عصير الطماطم ونضعه على البوتجاز ونتركه فترة تتراوح بين 1-2 ساعة ونحكم الغلق جيدا. وبالهنا والشفا.
الوسوم
طريقة عمل المحشي ورق العنب بكل بساطة وسهولة لأحلى عروسة في بداية حياتها وما زالت تتعلم الطبيخ والغسيل، وخلافه من المهام التي تتعلمها البنات الذين ما زالوا يسلكون طريق الحياة الزوجية في البداية، والمحشي ورق العنب من الأكلات الشعبية الشهية التي تدخل ضمن أوليات الرجل، سواء في مصر أو في العالم العربي بشكل عام، ومن خلال موقعكم المفضل “ثقفني” سوف نتناول طريقة وكيفية عمل المحشي ورق العنب ومن فوق البوتجاز على الأكل مباشرة، وكما قالوا في الأمثال الشعبية “أقرب طريق إلى قلب الرجل معدته“، ولقد اخترنا أبسط طريقة يمكن لكي عزيزتي العروسة الجديدة أن تبدأي بها لعمل أحلى وألذ طبق محشي.طريقة المحشي ورق العنب بكل سهولة وبساطة
في حقيقة الأمر، فإن هناك العديد من الطرق لعمل المحشي ورق العنب. لكن اخترنا هنا أسهل وأبسط طريقة للمبتدآت. وهي أيضا طريقة شائعة في جميع الدول العربية.المكونات التي نحتاجها
- 500-200 غرام من ورق العنب الأخضر الطازج.
- عدد 2-3 أكواب من الأرز الأسمر الصحي.
- نصف كوب من البقدونس المفروم أو حسب الرغبة، فهناك من يقلل منه وهناك من يزيد.
- نصف كوب من البندورة أو الطماطم المفرومة أو المعصورة حسب الرغبة أيضا. وكلما زاد كلما كان الأرز أطعم وألذ.
- حبة من البصل المقطع شرائح.
- حبة طماطم أو بندورة مقطعة شرائح أيضا. ومعها بطاطا مقطعة شرائح كذلك.
- 3-4 أكواب من مرق الدجاج أو اللحم.
- ملح وبهارات بحسب المزاج أو الرغبة.
لكي تقومي بعمل محشي ورق العنب عليكي باتباع الخطوات الآتية.
- سلق ورق العنب إلى أن تتغير ألوان الورق وتصبح طرية ولينة. ثم نقوم بتصفيتها ووضعها جانبا حتى تبرد.
- نغمر الأرز في ماء ساخن في فترة من 30- 60 دقيقة. ثم نصفيه من الماء هو الأخر أيضا.
- نخلط بعد ذلك جميع المكونات الأخرى مع الأرز مثل البقدونس والطماطم وغيرها مما سبق. ثم نضيف الملح والبهارات بحسب الرغبة. ونقوم بحشو ورق العنب بحيث يكون الوجه الخشن من الورق هو الملامس للأرز. ونتأكد من لف ورق العنب بإحكام.
- ثم نبدأ بوضعه داخل إناء الطهي وكبسه بإحكام ونضع فوقه شرائح الطماطم وقبل ذلك نضع شرائح البطاطا بأسفله في قعر الإناء.
- نبدأ بغمره بالمياه مع عصير الطماطم ونضعه على البوتجاز ونتركه فترة تتراوح بين 1-2 ساعة ونحكم الغلق جيدا. وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة المحشي ورق العنب بخطوات سهلة وبسيطة لازم تجربيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.