طريقة تحضير طواجن المكرونة بالسي فوود والسجق في المنزل، ونبدأ أولاً مع طريقة صنع طاجن المعكرونة بالسي فوود فسوف نحضر 3 ملاعق كبيرة زبدة، بصلة صغيرة مفرومة ناعم، مفروم 3 فصوص ثوم، 2 ملعقة كبيرة دقيق شرائح، فلفل حا،ر كيس مأكولات بحرية متنوعة أو جمبري، التوابل حسب الرغبة بابريكا، بودرة ثوم، بودرة بصل، شطة، بالاضافة إلى كوب كبير حليب جبنة مودزريلا والمكرونة التي يفضل أن تكون على شكل صَدف أو قواقع.

تحضير طواجن المكرونة بالسي فوود في المنزل

يتم سلق المعكرونة حتى تكون في ثلاثة أرباع مرحلة التسوية، ويتم تحضير مقلاة ثم يُضاف إليها مقدار الزبدة وتترك لتسخن جيداً ثم يضاف البصل المفروم ثم يتم التقليب، بعد ذلك يضاف الثوم المفروم ويتم التقليب ثم يتم إضافة الدقيق ويتم التقليب جيداً ويترك ليتم تسوية الدقيق نوعا ما، يضاف شرائح الفلفل الحار ثم يوضع خليط المأكولات البحرية والتوابل وملح حسب الرغبة ثم يتم التقليب جيداً ويترك قليلاً.

بعد ذلك يضاف الحليب ويتم الدمج جيداً ويترك حتى يتم التسوية قليلاً مع التذوق لاحتياج بعض التوابل، بعد ذلك تضاف المعكرونة المسلوقة مع التقليب وتترك ليتم الحصول على قوام متماسك قليلاً، ثم توضع في قالب ويتم وضع مبشور جبن مودزريلا أعلى القالب، بعد ذلك يوضع في الفرن لمدة 10 دقائق حتى تتم التسوية، وعند الاحتياج يتم وضع القالب تحت الشواية ليأخذ لون ذهبي ثم يتم التقطيع ويقدم.

تحضير طاجن المكرونة بالسجق

أما بالنسبة لمقادير طاجن المكرونة بالسجق فهي سجق مقطع قطع صغيرة نوعا ما، 2 فص ثوم مفروم، بصلة صغيرة مفرومة، مكعبات فلفل أحمر، زيتون أسود واخضر مقطع، ذرة معلبة، توابل عبارة عن ملح وفلفل أسود، كوب صلصة طماطم، ملعقة من معجون الطماطم المركز، معكرونة أي شكل مسلوقة 3/4 سلقة. يتم تحضير مقلاة ويضاف إليها قطع السجق ويقلب ويترك قليلاً ثم يتم إضافة مفروم البصل، مفروم الثوم، قطع الفلفل الأحمر، معجون الطماطم.

يتم تقليب المكونات مع بعضها وتترك حتى تدخل في التسوية ثم يضاف الملح والفلفل وصلصة الطماطم ثم يتم التقليب، بعد ذلك يضاف المعكرونة ويتم التقليب ثم تغلق النار، بعد ذلك يتم إضافة قطع الزيتون والذرة ويتم التقليب، ثم يوضع الخليط في قالب ويوزع جيداً ثم يُضاف طبقة من صوص البشاميل ليغطي القالب بالكامل ثم توزع طبقة من مبشور الجبن المودزريلا، ثم يوضع القالب في الفرن ويترك 8 دقائق حتى تتم التسوية وتأخذ لون ذهبي لذيذ.