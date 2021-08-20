طريقة في منتهى السهولة لتحضير كيكة دينج دونج من المنزل بجودة عالية وطعم لذيذ، نقدم لكم في وصفتنا اليوم طريقة صنع دينج دونج كيك بألذ طعم وأوفر المكونات. كيك اليوم مختلف نوعا ما عن كيكات الشوكولاتة العادية، وخاصة بالنسبة للقوام والطعم الذي يشبه كيك هوهوز ولكن بجودة أعلى وطعم ألذ، كيكة الدينج دونج ليست فقط لذيذة في الطعم ولكن مميزة في الشكل أيضاً حيث أن لها شكل جذاب لعشاق الشوكولاتة على وجه الخصوص.

طريقة تحضير كيكة دينج دونج من المنزل

المقادير التالية تكفي لتحضير 2 صينية من كيك الدينج دونج بمقاس 20 سم للصينية الواحدة، احضري 2 كوب دقيق بمقدار 250 جرام، كوب حليب 250 مل، القليل من عصير الليمون، نصف كوب زيت بمقدار 110 جرام، 2 بيضة، ملعقة صغيرة فانيليا، كوب ونصف سكر 300 جرام، نصف كوب كاكاو 50 جرام، ملعقة صغيرة بيكنج بودر، ملعقة صغيرة بيكنج صودا، كوب ماء، نصف ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان (نسكافيه).

في البداية يتم إضافة عصير الليمون إلى مقدار الحليب ويترك جانباً، وعلى جانب آخر يتم إضافة البيكنج بودر والبيكنج صودا إلى الدقيق، يتم إضافة النسكافيه إلى الماء ويتم خلطهم جيداً، يتم إضافة الفانيليا إلى البيض مع السكر والزيت في العجان الكهربائي، ثم يتم تشغيل العجان ويتم الخلط بشكل جيد (ويمكنك إستخدام المضرب أو الخلط يدوي) ثم يتم إضافة الحليب رويداً مع استمرار الخلط، ثم يتم غربلة المواد الجافة الدقيق مع البيكنج صودا والبيكنج بودر وأيضاً الكاكاو، ويتم وضعهم في وعاء العجان ثم يتم تشغيله وأثناء الخلط يتم إضافة الماء مع النسكافيه. يتم تحضير 2 صينية ويتم تجهيزها بوضع ورق خَبز أو القليل من الزبدة والقليل من الدقيق مع تحريكه في الصواني جيداً، ثم يتم وضع الكيك في الصواني ويتم دخول الصواني في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية رف أوسط مدة 30-35 دقيقة.

حشوة الدينج دونج كيك

تتكون الحشوة من كوب وربع حليب بمقدار 312 مل، ثلث كوب دقيق 45 جرام، كوب زبدة 225 جرام في درجة حرارة الغرفة، كوب سكر 200 جرام، ملعقة صغيرة فانيليا. يتم تحضير إناء ويضاف إليه الحليب والدقيق ثم يتم التقليب بإستخدام المضرب اليدوي ويتم الخلط جيداً ليتم الحصول على قوام مهلبية نوعا ما، بعد ذلك يوضع في وعاء ويغطى ببلاستيك غذائي جيداً ويوضع في الثلاجة حتى يتم خروج الكيك من الفرن وتكون في درجة حرارة الغرفة، في وعاء العجان يتم وضع السكر، الزبدة، الفانيليا ثم يتم الخلط بشكل جيد حتى يتم ذوبان السكر والحصول على لون فاتح ثم يتم إضافة خليط الدقيق والحليب رويداً رويداً مع الاستمرار في الخلط.

يتم تحضير قاعدة قالب أو أي وعاء مفرود ثم يتم وضع القليل من الكريمة مع توزيعها جيداً ثم توضع أول كيكة ثم يُضاف باقي مقدار الكريمة في المنتصف ثم يتم توزيعها، بعد ذلك توضع الكيكة الثانية ويتم تساوي الأطراف بعد ذلك، توضع الكيكة في الفريزر حتى يتم تحضير طبقة الشوكولاتة، ومقاديرها هي كوب قطع شوكولاتة 180 جرام، كوب كريمة 235 جرام. يتم تسخين الكريمة جيداً ويتم إضافتها إلى قطع الشوكولاتة مع التقليب جيداً حتى يتم الحصول على قوام متجانس، ثم يتم خروج الكيك من الفريزر ويغطى بخليط الشوكولاتة الذي تم تحضيره ثم توضع في الثلاجة حتى يتماسك الجناش قليلاً ثم تقطع ويتم تقديمها.