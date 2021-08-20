تحضير كيك مقلاة ساخنة سريعة بالشوكولاته وكاكاو

طريقة كيك مقلاة سريعة طرية غير مكلفة بدون فرن أو جهد، ترغب ربات بيوت في عمل حلويات سريعة لأسرتها خصيصا في جو الحار فلا ترغب في وقوف كثيرا في المطبخ، وآلان يمكنك عمل حلويات سريعة كيك شهي على المقلاة والتي لن تأخذ سوى ربع ساعة أو 10 دقائق للتجهيز وتعطيك نتيجة مذهلة، وأن لها نكهة رائعة مميزة لا توصف يجب تجربتها وتناولها لأطفالك والكبار لن يستغنوا عن تناولها وطلبها من كل أم بصنعها في منزل، سنعد معكم كيك مقلاة كما ستعرف معكم طريقة عمل كب كيك كاكاو بوصفة اللذيذة السهلة وتحضر في أعياد الميلاد والضيوف لما لها من مذاق رائع وسهلة تحضير مثل كيك مقلاة، لذلك جمعنا لكم طرق عمل كيك سريع من كب كيك لكيك المقلاة مصنوعين بالكاكاو وتناولها في صباح على الإفطار أو في مساء لجميع الأوقات. طريقة كيك مقلاه بالشوكولاته وكاكاو نحتاج إلى ربع كوب من زبدة طرية بحرارة الغرفة. عدد 4 ملاعق كبيرة من كاكاو الخام. بيضة كبيرة الحجم بحرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. نصف كوب سكر أبيض أو يمكن زيادة الكمية. ربع كوب حليب كامل الدسم. ربع كوب دقيق أبيض. ربع ملعقة كبيرة بيكنج بودر. ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا. مكونات صوص تزيين كيك مقلاه ربع كوب حليب كامل الدسم. ملعقة صغيرة شوكولاته سائلة. ملعقة كبيرة من زيت النباتي. خطوات تحضير كيك مقلاة ساخنة بالشوكولاته وكاكاو يتم إذابة الزبدة قليلا أو تكون بدرجة حرارة الغرفة، ثم تؤخذ الزبدة ويضاف عليها بودرة الكاكاو ويضاف عليها كل من بيضة وخفق كل مكونات بالمضرب اليدوي.

ثم بعد أن تتجانس كل مكونات مع بعضها البعض يضاف عليها سكر وفانيليا مع استكمال الخفق، يضاف بعد ذوبان السكر يضاف حليب سائل ودقيق بشكل تدريجي مع الإستمرار في الخفق وتقليب.

في نهاية يتم نخل بيكنج بودر مع بيكنج صودا وإضافتها على مزيج كاكاو ودقيق، ويسكب مزيج داخل مقلاه غير لاصقة.

وتوضع على نار خفيفة هادئة وغطي المقلاة لمدة ربع ساعة، ستلاحظي ارتفاع الكيك ووضعه في طبق التقديم.

يتم مزج حليب مع شوكولاته سائلة مع الزيت أو الزبدة حتى يذوب المكونات مع بعضها البعض، وتسكب تلك مكونات على كيك وتقدم باردة. طريقة كيك مقلاه بالشوكولاته وكاكاومكونات صوص تزيين كيك مقلاهخطوات تحضير كيك مقلاة ساخنة بالشوكولاته وكاكاو الوسوم

طريقة كيك مقلاة سريعة طرية غير مكلفة بدون فرن أو جهد، ترغب ربات بيوت في عمل حلويات سريعة لأسرتها خصيصا في جو الحار فلا ترغب في وقوف كثيرا في المطبخ، وآلان يمكنك عمل حلويات سريعة كيك شهي على المقلاة والتي لن تأخذ سوى ربع ساعة أو 10 دقائق للتجهيز وتعطيك نتيجة مذهلة، وأن لها نكهة رائعة مميزة لا توصف يجب تجربتها وتناولها لأطفالك والكبار لن يستغنوا عن تناولها وطلبها من كل أم بصنعها في منزل، سنعد معكم كيك مقلاة كما ستعرف معكم طريقة عمل كب كيك كاكاو بوصفة اللذيذة السهلة وتحضر في أعياد الميلاد والضيوف لما لها من مذاق رائع وسهلة تحضير مثل كيك مقلاة، لذلك جمعنا لكم طرق عمل كيك سريع من كب كيك لكيك المقلاة مصنوعين بالكاكاو وتناولها في صباح على الإفطار أو في مساء لجميع الأوقات. طريقة كيك مقلاه بالشوكولاته وكاكاو نحتاج إلى ربع كوب من زبدة طرية بحرارة الغرفة. عدد 4 ملاعق كبيرة من كاكاو الخام. بيضة كبيرة الحجم بحرارة الغرفة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. نصف كوب سكر أبيض أو يمكن زيادة الكمية. ربع كوب حليب كامل الدسم. ربع كوب دقيق أبيض. ربع ملعقة كبيرة بيكنج بودر. ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا. مكونات صوص تزيين كيك مقلاه ربع كوب حليب كامل الدسم. ملعقة صغيرة شوكولاته سائلة. ملعقة كبيرة من زيت النباتي. خطوات تحضير كيك مقلاة ساخنة بالشوكولاته وكاكاو يتم إذابة الزبدة قليلا أو تكون بدرجة حرارة الغرفة، ثم تؤخذ الزبدة ويضاف عليها بودرة الكاكاو ويضاف عليها كل من بيضة وخفق كل مكونات بالمضرب اليدوي.

ثم بعد أن تتجانس كل مكونات مع بعضها البعض يضاف عليها سكر وفانيليا مع استكمال الخفق، يضاف بعد ذوبان السكر يضاف حليب سائل ودقيق بشكل تدريجي مع الإستمرار في الخفق وتقليب.

في نهاية يتم نخل بيكنج بودر مع بيكنج صودا وإضافتها على مزيج كاكاو ودقيق، ويسكب مزيج داخل مقلاه غير لاصقة.

وتوضع على نار خفيفة هادئة وغطي المقلاة لمدة ربع ساعة، ستلاحظي ارتفاع الكيك ووضعه في طبق التقديم.

يتم مزج حليب مع شوكولاته سائلة مع الزيت أو الزبدة حتى يذوب المكونات مع بعضها البعض، وتسكب تلك مكونات على كيك وتقدم باردة. طريقة كيك مقلاه بالشوكولاته وكاكاومكونات صوص تزيين كيك مقلاهخطوات تحضير كيك مقلاة ساخنة بالشوكولاته وكاكاو

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