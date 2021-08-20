لقمة سلطان باشا تركية حلويات على بارد رولات في عشر دقائق

طريقة لقمة باشا تركيا حلويات لقمة سلطان من حلويات الشهية اللذيذة التي تعد بسرعة وسهولة والتي تعد على البارد بدون الحاجة إلى استخدام فرن، حيث تعد لقمة الباشا سلطان لأكثر من طريقة من كاكاو أو بالكريمة محشوة قشطة تعد على شكل رولات وتقدم باردة مع مشروبات المفضلة لك من عصائر أو تعد في حفلات ومناسبات ومناسبة جدا لقمة باشا في عزائم للضيوف، كما تتميز لقمة باشا تركيا بشكل جذاب وطعم لذيذ مثالي لا يقاوم، حيث إنها سهلة الصنع لأنها حلويات رائعة مكونة من دقيق وكريمة جوز هند الذي يعطيها طعم لا يقاوم وتحضر بسهولة بنكهات مميزة ويمكن أن تحضر ببساطة جدا بدون أن تحتاج إلى كثير من وقت والجهد، فتابعوا معنا طريقة عمل لقمة سلطان باشا تركيا المميزة. مكونات لقمة سلطان باشا تركية حلويات الطرية نحتاج إلى لتر من حليب كامل الدسم. كوب من دقيق الأبيض. كوب من سكر الأبيض. عدد 4 ملاعق كبيرة من كاكاو الخام غير محلى. ملعقة ونصف الملعقة من زبدة طرية. ملعقة كبيرة من الفانيليا. كوب من جوز الهند المبشور. مكونات حشو لقمة سلطان تركية كوب كبير من حليب بارد. ربع كوب من كريم شانتيه. ربع كوب من سكر بودرة. تحضير لقمة الباشا تركية في دقائق في وعاء على النار يتم وضع الحليب لإعداد المكونات وعليه يوضع الدقيق وسكر والكاكاو وتخفق كل مكونات معا وتكون على البارد تقليب مستمر ثم ترفع على نار مع الإستمرار في تقليب حتى لا تتكتل.

ثم ضيفي عليها الزبدة و فانيليا مع عدم توقف عن تقليب حتى يكون قوام ثقيل سميك وترفع من على النار بعد أن يكون بهذا القوام.

احضري قالب مستطيل ورشي عليها طبقة من جوز الهند وصبي عليها خليط الحليب وافرديه حتى يتكون مزيج رقيق مفرود فوق بودرة جوز الهند.

تدخل الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتماسك وتكون قطعة واحدة، حضري حشوة بوضع كوب حليب البارد مع كريم شانتيه وضربهم بمضرب كهربائي جيدا حتى تحصلي على كريمة حشو.

ثم يفرد كريمة خفق على وجه مزيج حليب في ثلاجة ويقطع بعد لفه على شكل رولات محشوة بالكريمة الخفق، على وجه رشي مكسرات مجروشة على رولات لقمة سلطان باشا. مكونات عمل لقمة باشا سلطان بجوز الهند كوب ونصف الكوب من دقيق. كوب من جوز هند مبشور. كوب من سكر الأبيض. لتر من حليب كامل الدسم. ملعقة كبيرة من زبدة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. مكونات لقمة سلطان باشا تركية حلويات الطريةمكونات حشو لقمة سلطان تركيةتحضير لقمة الباشا تركية في دقائقمكونات عمل لقمة باشا سلطان بجوز الهند الوسوم

طريقة لقمة باشا تركيا حلويات لقمة سلطان من حلويات الشهية اللذيذة التي تعد بسرعة وسهولة والتي تعد على البارد بدون الحاجة إلى استخدام فرن، حيث تعد لقمة الباشا سلطان لأكثر من طريقة من كاكاو أو بالكريمة محشوة قشطة تعد على شكل رولات وتقدم باردة مع مشروبات المفضلة لك من عصائر أو تعد في حفلات ومناسبات ومناسبة جدا لقمة باشا في عزائم للضيوف، كما تتميز لقمة باشا تركيا بشكل جذاب وطعم لذيذ مثالي لا يقاوم، حيث إنها سهلة الصنع لأنها حلويات رائعة مكونة من دقيق وكريمة جوز هند الذي يعطيها طعم لا يقاوم وتحضر بسهولة بنكهات مميزة ويمكن أن تحضر ببساطة جدا بدون أن تحتاج إلى كثير من وقت والجهد، فتابعوا معنا طريقة عمل لقمة سلطان باشا تركيا المميزة. مكونات لقمة سلطان باشا تركية حلويات الطرية نحتاج إلى لتر من حليب كامل الدسم. كوب من دقيق الأبيض. كوب من سكر الأبيض. عدد 4 ملاعق كبيرة من كاكاو الخام غير محلى. ملعقة ونصف الملعقة من زبدة طرية. ملعقة كبيرة من الفانيليا. كوب من جوز الهند المبشور. مكونات حشو لقمة سلطان تركية كوب كبير من حليب بارد. ربع كوب من كريم شانتيه. ربع كوب من سكر بودرة. تحضير لقمة الباشا تركية في دقائق في وعاء على النار يتم وضع الحليب لإعداد المكونات وعليه يوضع الدقيق وسكر والكاكاو وتخفق كل مكونات معا وتكون على البارد تقليب مستمر ثم ترفع على نار مع الإستمرار في تقليب حتى لا تتكتل.

ثم ضيفي عليها الزبدة و فانيليا مع عدم توقف عن تقليب حتى يكون قوام ثقيل سميك وترفع من على النار بعد أن يكون بهذا القوام.

احضري قالب مستطيل ورشي عليها طبقة من جوز الهند وصبي عليها خليط الحليب وافرديه حتى يتكون مزيج رقيق مفرود فوق بودرة جوز الهند.

تدخل الثلاجة لمدة ساعتين حتى تتماسك وتكون قطعة واحدة، حضري حشوة بوضع كوب حليب البارد مع كريم شانتيه وضربهم بمضرب كهربائي جيدا حتى تحصلي على كريمة حشو.

ثم يفرد كريمة خفق على وجه مزيج حليب في ثلاجة ويقطع بعد لفه على شكل رولات محشوة بالكريمة الخفق، على وجه رشي مكسرات مجروشة على رولات لقمة سلطان باشا. مكونات عمل لقمة باشا سلطان بجوز الهند كوب ونصف الكوب من دقيق. كوب من جوز هند مبشور. كوب من سكر الأبيض. لتر من حليب كامل الدسم. ملعقة كبيرة من زبدة. ملعقة صغيرة من الفانيليا. مكونات لقمة سلطان باشا تركية حلويات الطريةمكونات حشو لقمة سلطان تركيةتحضير لقمة الباشا تركية في دقائقمكونات عمل لقمة باشا سلطان بجوز الهند

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