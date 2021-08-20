طريقة عمل ساندوتش البيتزا الإيطالي للأطفال والعائلة

تحضير ساندوتش البيتزا الإيطالي من الأطباق الشهية المميزة بطعم و مذاق لا مثيل له من الوجبات السريعة مفضل لدي الكثير من الناس، لأنه لا يحتاج وقت ولا مجهود في تحضيره كما يمكن تناوله قطاراو عشاء أو أي مكان مثل الذهاب الى المدارس أو الرحلات أو الى العمل ،يمكن حشو ساندوتش البيتزا بأكثر من حشوة مختلفة منها الجبنه الموزاريلا والخضروات المشكلة والبارميزان أو اللحمة المطبوخة لذالك سوف نستعرض معكم طريقه تحضير ساندوتش البيتزا السريع باللحمة المفرومة بطريقة سريعة تابعوا معنا تفاصيل مكونات الوصفة وطريقه التحضير. طريقة عمل ساندوتش البيتزا 2 كوب حليب سائل.

عدد خمس أكواب دقيق متعدد الأغراض.

ثلاث ملاعق صغيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة سكر.

نصف كوب زيت زيتون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح والخل والبيكنج باودر. طريقة عمل ساندوتش البيتزا حشوة اللحمة المفرومة.. ربع كيلو لحمه مفرومة.

1 حبه بصل متوسطة مفرومة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

2 فص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة صغيرة من الملح و السبع بهارات.

ربع كوب عصير طماطم. مكونات صوص البيتزا.. كوب من الطماطم المبشور.

2 فص ثوم مفروم.

قليل من الملح.

الريحان.

السكر.

زعتر.

شرائح البيروني.

الموتزاريلا.

والزيتون.

وحبة بيض.

القليل من الفلفل الأسود. لدهان الوجه.. 1 بيضة.

2 ملعقة كبيرة حليب.

فلفل اسود. طريقة تحضير ساندوتش البيتزا في إناء عميق نضع الخميرة والحليب والسكر والزيت والملح والبيكنج بودر ونقلب بالمضرب اليدوي حتى تختلط المكونات ثم تترك حتى تظهر فقاعات على الوجه. نضيف الدقيق ونعجن لحين ما تصبح عجينة ذات قوام متماسك لينة ناعمة ويستغرق وقت العجينة عشر دقائق. نغطي العجينة بكيس وتترك حتى تختمر لمدة من الوقت لا يقل عن ساعتين. وبعد يتم تقسيم العجينة بعد الخمور إلى جزئين بنفس الحجم ثم تغطي حتى ترتاح العجينة لسهولة الفرد. تحضير الحشوة في طاسة نضع الزيت وبعد أن يسخن نضع اللحمة ونقلب حتى يتغير لونها ثم البصل والثوم المهروس مع التقليب. وبعد ذلك نضيف الملح والفلفل والبهارات ثم تستوي اللحمة نقوم بإضافة الطماطم وتترك الحشوة حتى تبرد تماما. لتحضير الصوص في طاسة اخرى نقوم بتسخين الزيت ثم يضاف الثوم المفروم بعد اكتساب لون ذهبي نقوم بإضافة الطماطم والفلفل والملح والسكر والريحان والزعتر ويترك على النار لمدة 10 دقائق ثم يقدم بارد. تجهيز السندويتش تفرد العجينة على شكل مستطيل فوق ورقة الزبدة أو على سطح مرشوش بالدقيق ثم نضيف حشوة البيروني بعيدا عن الأطراف. ثم نقوم بوضع طبقة من الصلصة والموتزاريلا والزيتون والشيدر ونخفق بيضه مع فلفل اسود وندهن الأطراف. نبدأ في ثني الأطراف وتلف على شكل رول ونأخذ اخر أطراف ثم نغلق الأطراف جيدا ثم نضع الرول على صينية خبز ويغطى حتى يختمر مرة اخرى في مكان دافئ. ثم نقوم بعمل فتحات بالسكينة على سطح العجين ونخفق الحليب مع بيضة و القليل من الملح والفلفل ويدهن بها وجه الساندويتش. نقوم بعمل باقية الكمية من العجينة واللحمة المفرومة بنفس الطريقة. طريقة تحضير ساندوتش البيتزا نترك السندوتش حتى يختمر ونشعل الفرن مسبقا على درجة حرارة 200 ثم ندخل الساندويتش الفرن حتى ينضج و يكتسب اللون الذهبي ويقدم وهو ساخن. الوسوم

تحضير ساندوتش البيتزا الإيطالي من الأطباق الشهية المميزة بطعم و مذاق لا مثيل له من الوجبات السريعة مفضل لدي الكثير من الناس، لأنه لا يحتاج وقت ولا مجهود في تحضيره كما يمكن تناوله قطاراو عشاء أو أي مكان مثل الذهاب الى المدارس أو الرحلات أو الى العمل ،يمكن حشو ساندوتش البيتزا بأكثر من حشوة مختلفة منها الجبنه الموزاريلا والخضروات المشكلة والبارميزان أو اللحمة المطبوخة لذالك سوف نستعرض معكم طريقه تحضير ساندوتش البيتزا السريع باللحمة المفرومة بطريقة سريعة تابعوا معنا تفاصيل مكونات الوصفة وطريقه التحضير. طريقة عمل ساندوتش البيتزا 2 كوب حليب سائل.

عدد خمس أكواب دقيق متعدد الأغراض.

ثلاث ملاعق صغيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة سكر.

نصف كوب زيت زيتون.

نصف ملعقة صغيرة من الملح والخل والبيكنج باودر. طريقة عمل ساندوتش البيتزا حشوة اللحمة المفرومة.. ربع كيلو لحمه مفرومة.

1 حبه بصل متوسطة مفرومة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

2 فص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة صغيرة من الملح و السبع بهارات.

ربع كوب عصير طماطم. مكونات صوص البيتزا.. كوب من الطماطم المبشور.

2 فص ثوم مفروم.

قليل من الملح.

الريحان.

السكر.

زعتر.

شرائح البيروني.

الموتزاريلا.

والزيتون.

وحبة بيض.

القليل من الفلفل الأسود. لدهان الوجه.. 1 بيضة.

2 ملعقة كبيرة حليب.

فلفل اسود. طريقة تحضير ساندوتش البيتزا في إناء عميق نضع الخميرة والحليب والسكر والزيت والملح والبيكنج بودر ونقلب بالمضرب اليدوي حتى تختلط المكونات ثم تترك حتى تظهر فقاعات على الوجه. نضيف الدقيق ونعجن لحين ما تصبح عجينة ذات قوام متماسك لينة ناعمة ويستغرق وقت العجينة عشر دقائق. نغطي العجينة بكيس وتترك حتى تختمر لمدة من الوقت لا يقل عن ساعتين. وبعد يتم تقسيم العجينة بعد الخمور إلى جزئين بنفس الحجم ثم تغطي حتى ترتاح العجينة لسهولة الفرد. تحضير الحشوة في طاسة نضع الزيت وبعد أن يسخن نضع اللحمة ونقلب حتى يتغير لونها ثم البصل والثوم المهروس مع التقليب. وبعد ذلك نضيف الملح والفلفل والبهارات ثم تستوي اللحمة نقوم بإضافة الطماطم وتترك الحشوة حتى تبرد تماما. لتحضير الصوص في طاسة اخرى نقوم بتسخين الزيت ثم يضاف الثوم المفروم بعد اكتساب لون ذهبي نقوم بإضافة الطماطم والفلفل والملح والسكر والريحان والزعتر ويترك على النار لمدة 10 دقائق ثم يقدم بارد. تجهيز السندويتش تفرد العجينة على شكل مستطيل فوق ورقة الزبدة أو على سطح مرشوش بالدقيق ثم نضيف حشوة البيروني بعيدا عن الأطراف. ثم نقوم بوضع طبقة من الصلصة والموتزاريلا والزيتون والشيدر ونخفق بيضه مع فلفل اسود وندهن الأطراف. نبدأ في ثني الأطراف وتلف على شكل رول ونأخذ اخر أطراف ثم نغلق الأطراف جيدا ثم نضع الرول على صينية خبز ويغطى حتى يختمر مرة اخرى في مكان دافئ. ثم نقوم بعمل فتحات بالسكينة على سطح العجين ونخفق الحليب مع بيضة و القليل من الملح والفلفل ويدهن بها وجه الساندويتش. نقوم بعمل باقية الكمية من العجينة واللحمة المفرومة بنفس الطريقة. طريقة تحضير ساندوتش البيتزا نترك السندوتش حتى يختمر ونشعل الفرن مسبقا على درجة حرارة 200 ثم ندخل الساندويتش الفرن حتى ينضج و يكتسب اللون الذهبي ويقدم وهو ساخن.

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