طريقة تحضير بيتزا الكالزون الإيطالي بمكونات بسيطة في منزلك مثل أفضل المطاعم الإيطالية المعروفة، يُعد الكالزون أو الكالزوني الإيطالي من أكثر الأكلات المظلومة والمهدور حقها لتجاهل الكثير له والاتجاه نحو البيتزا، رغم أن طعمه لا يقل روعة عن البيتزا وقد تم صنعه خصيصاُ بنفس المذاق تقريباً الذي يفضله عشاق البيتزا، وتشبه بيتزا الكالزون الإيطالي السندويتشات إلى حد كبير، ولكنها تتكون من عجين ثابت مُقرمش ولذيذ مع حشوات مختلفة.

طريقة تحضير بيتزا الكالزون الإيطالي

تتكون وصفة الكالزون الإيطالي من مكونات بسيطة، قومي بإحضار مقادير عجين البيتزا التالية فهي تكفي لعمل عدد 8 كالزون :

كيلو من الدقيق 8 أكواب.

رشة ملح.

600 مل من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة الجافة.

ملعقتين كبار من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من السكر.

يتم إضافة رشة الملح حسب الرغبة إلى الدقيق، وفي إناء الماء يتم إضافة السكر والخميرة الجافة وزيت الزيتون مع الدمج، ثم يتم إضافة إناء الماء المضاف إليه زيت الزيتون والسكر والخميرة إلى الدقيق، يتم العجن جيداً وقت كافي حتى تتحول إلى عجين متماسك تماماً، يتم تغطيتها وتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يصبح الحجم الضعف، يتم تقسيم العجين إلى كرات بعد مرور الوقت وتركهم عشرون دقيقة حتى يتم تسخين الفرن.

تحضير صلصة الكالزون

يتم وضع ملعقتين زيت زيتون في وعاء على النار، مع إضافة 3 فصوص كبيرة من الثوم ويمكنك إضافة قطعة واحدة صغيرة من الانشوجا التي تعطي طعم رائع، يتم الدمج حتى تتحول الي اللون البرتقالي ثم يتم اضافة عصير الطماطم، يتم الدمج جيداً ثم اضافة التوابل ملح وفلفل، والقليل من الاورجان إن وجد مع 3 ورقات من الريحان، يتم خفض درجة الحرارة ويُترك صوص صلصة الكالزون حتى تمام التسوية ويزداد سُمك الصوص.

حشوات الكالزوني الإيطالي

يمكنك إضافة أي حشوة مناسبة ومعروفة للبيتزا، الجبن المودزاريلا مع السلامي والفلفل أو الزيتون، يتم فرد العجين على شكل دائرة ثم وضع الحشوة في نصف الدائرة حتى يتم غلق النصف الثاني عليه، يتم البدء بالصوص أو الصلصة ثم اضافة السلامي والفلفل والزيتون ثم الجبن المبشور، ثم يتم غلق الأطراف جيداً ووضع القليل من زيت الزيتون على الجزء العلوي من الكالزون، ثم يتم صنع فتحات بسكين في الكاليزون حتى لا يتم فتحة في الفرن أثناء التسوية، يتم تسويته على درجة حرارة مرتفعة 250 مئوية لمدة 6 دقائق.