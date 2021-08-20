طريقة تحضير صينية كفتة بالبطاطس بكل سهولة وبمذاق لذيذ ومميز جداً

صينية كفتة بالبطاطس ، من الوجبات الرئيسية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، حيث لا تخلو من سفرة، كما يشتهر تقديمها في المناسبات وللضيوف، كما أنها من الأكلات المفيدة من الناحية الصحية، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، وتحظى بإقبال الجميع، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها أيضاً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة صينية بطاطس بحشوة الدجاج، وصينية حلقات البطاطس باللحم المفروم وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة تحضير صينية كفتة بالبطاطس بألذ الوصفات.

مكونات صينية كفتة بالبطاطس

تتكون صينية كفتة بالبطاطس من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كيلو لحمة مفرومة.

حبة بصلة مفرومة ناعم.

2 حبة طماطم مقشر ومفروم ناعم.

2 فص ثوم كبار مهروسين.

ربع كوب بقدونس مفروم ناعم.

ملعقة كبيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة ببريكا.

ملعقة صغيرة بهارات لحمة.

5 حبات بطاطس كبير مقطع شرائح.

2 ملعقة كبيرة زيت.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة زعتر بري.

مقادير الصلصة

ملعقة كبيرة ونصف معجون طماطم.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود.

القليل من الماء.

حلقات طماطم.

فلفل أخضر.

مقادير لسان العصفور

ربع كوب زيت.

كوب شعيرية.

2 كوب لسان عصفور.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

ملعقة صغيرة كاري.

نصف ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

3 كوب مرق أو ماء مغلي.

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على صينية كفتة بالبطاطس بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه لحمة مفرومة والبصل المفروم والطماطم المفروم ناعم والثوم المهروس والبقدونس المفروم ناعم والملح والفلفل الأسود والببريكا وبهارات اللحمة، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نضع خلطة اللحمة في الثلاجة ونتركها لمدة 30 دقيقة.

ثم نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه شرائح البطاطس والزيت والملح والفلفل الأسود والزعتر، ثم نخلطهم جيداً.

بعد ذلك نحضر صينية مقاس 32 سم، ثم ندهنها بالزيت ونرص فيها شرائح البطاطس بشكل متساوٍ.

ثم نضع فوقه خلطة اللحم المفروم ونساويها جيداً.

ثم نحضر الصلصة، نحضر وعاء، ثم نضيف إليه معجون الطماطم والملح والفلفل الأسود والقليل من الماء، ثم نخلطهم جيداً.

بعد ذلك نوزع الصلصة فوق اللحمة ونساويها جيداً، ثم نرص حلقات طماطم وفلفل أخضر.

طريقة التحضير

ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 230 درجة مئوية في الرف الأوسط ونتركها لمدة ساعة.

وبعد مرور ساعة نشغل الشواية ونرفع صينية كفتة بالبطاطس لكي يتحمر الوجه.

طريقة عمل لسان عصفور