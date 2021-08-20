طريقة كنافة قشطة ذهبية مقرمشة من برة بحشو الكريمة

طريقة كنافة بحشو كريمة الجاهزة أو كنافة القشطة التي تزين سفرة حلويات رائعة شهية، تعد الكنافة بالقشطة من أفضل أنواع الحلويات الشرقية التي يتطلع لتناولها الكبار والصغار، كما إنها تتميز بسهولة تحضيرها بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، تكون كنافة ذهبية مقرمشة من خارج مثل حلويات المحلات الجاهزة وسر عمل كنافة تكون متماسكة ومقرمشة بلون ذهبي وطرية من داخل بكريمة الحشو الرائعة، ويتم عملها بخطوات سهلة وبسيطة، تعلمي معنا طريقة عمل كنافة قشطة مقرمشة ذهبية. طريقة عمل كنافة قشطة مقرمشة نحتاج إلى 250 جرام من زبدة طرية بحرارة الغرفة. عدد 450 جرام من كنافة أو نصف كيلو كنافة. ربع كوب من سكر بودرة. صينية بسبوسة بحواف صغيرة. مكونات قطر عسل سيرب تسقية الكنافة بالقشطة عدد 3 كوب من سكر. كوب ونصف الكوب من الماء. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. مكونات حشو كنافة بالقشطة كوب كبير من قشطة. 3/4 كوب من كريمة شانتيه. ملعقة كبيرة ماء ورد. عدد 4 ملاعق كبيرة من السكر. للتزيين كوب فستق مجروش. خطوات تحضير كنافة قشطة مقرمشة ذهبية اللون أولا يتم تحضير قطر سيرب تسقية الكنافة، بوضع السكر مع الماء على النار الغليان لمدة 10 دقائق، حتى يقل قوام السيرب من دون تقليب.

ثم يتم وضع ملعقة كبيرة من عصير الليمون وتركه على نار حتى يكون قوام العسل ثقيل لمدة 10 دقائق، ثم يضاف عليها فانيليا في نهاية أو ملعقة صغيرة من قرفة.

كما يمكن وضع ملعقة كبيرة من سمن بلدي أو زبدة حتى يكون لون السيرب شفاف لامع، ثم يرفع السيرب من على النار ويترك جانبا حتى يبرد ويدخل الثلاجة ليتكسف قوامه.

ثم لعمل كنافة يتم تقطيع الكنافة إلي قطع صغيرة عن طريق وضعها في فريزر حتى تفرور وتكون حبيبات صغيرة، وتدهن الكنافة بالزبدة الطرية أو السمن حتى تتشربه تماما.

ثم يضاف على كنافة سكر بودرة الناعم، وتترك كنافة جانبا بوضع ملعقة من سمن في قعر صينية ويرص عليها الكنافة.

اضغطي على الكنافة في قعر الصينية وصبي عليها خليط الكريمة أو القشطة الكذابة، ويوضع عليها باقي كمية كنافة الأخرى. طريقة عمل كنافة قشطة مقرمشةمكونات قطر عسل سيرب تسقية الكنافة بالقشطةمكونات حشو كنافة بالقشطةخطوات تحضير كنافة قشطة مقرمشة ذهبية اللون الوسوم

طريقة كنافة بحشو كريمة الجاهزة أو كنافة القشطة التي تزين سفرة حلويات رائعة شهية، تعد الكنافة بالقشطة من أفضل أنواع الحلويات الشرقية التي يتطلع لتناولها الكبار والصغار، كما إنها تتميز بسهولة تحضيرها بمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل، تكون كنافة ذهبية مقرمشة من خارج مثل حلويات المحلات الجاهزة وسر عمل كنافة تكون متماسكة ومقرمشة بلون ذهبي وطرية من داخل بكريمة الحشو الرائعة، ويتم عملها بخطوات سهلة وبسيطة، تعلمي معنا طريقة عمل كنافة قشطة مقرمشة ذهبية. طريقة عمل كنافة قشطة مقرمشة نحتاج إلى 250 جرام من زبدة طرية بحرارة الغرفة. عدد 450 جرام من كنافة أو نصف كيلو كنافة. ربع كوب من سكر بودرة. صينية بسبوسة بحواف صغيرة. مكونات قطر عسل سيرب تسقية الكنافة بالقشطة عدد 3 كوب من سكر. كوب ونصف الكوب من الماء. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا. مكونات حشو كنافة بالقشطة كوب كبير من قشطة. 3/4 كوب من كريمة شانتيه. ملعقة كبيرة ماء ورد. عدد 4 ملاعق كبيرة من السكر. للتزيين كوب فستق مجروش. خطوات تحضير كنافة قشطة مقرمشة ذهبية اللون أولا يتم تحضير قطر سيرب تسقية الكنافة، بوضع السكر مع الماء على النار الغليان لمدة 10 دقائق، حتى يقل قوام السيرب من دون تقليب.

ثم يتم وضع ملعقة كبيرة من عصير الليمون وتركه على نار حتى يكون قوام العسل ثقيل لمدة 10 دقائق، ثم يضاف عليها فانيليا في نهاية أو ملعقة صغيرة من قرفة.

كما يمكن وضع ملعقة كبيرة من سمن بلدي أو زبدة حتى يكون لون السيرب شفاف لامع، ثم يرفع السيرب من على النار ويترك جانبا حتى يبرد ويدخل الثلاجة ليتكسف قوامه.

ثم لعمل كنافة يتم تقطيع الكنافة إلي قطع صغيرة عن طريق وضعها في فريزر حتى تفرور وتكون حبيبات صغيرة، وتدهن الكنافة بالزبدة الطرية أو السمن حتى تتشربه تماما.

ثم يضاف على كنافة سكر بودرة الناعم، وتترك كنافة جانبا بوضع ملعقة من سمن في قعر صينية ويرص عليها الكنافة.

اضغطي على الكنافة في قعر الصينية وصبي عليها خليط الكريمة أو القشطة الكذابة، ويوضع عليها باقي كمية كنافة الأخرى. طريقة عمل كنافة قشطة مقرمشةمكونات قطر عسل سيرب تسقية الكنافة بالقشطةمكونات حشو كنافة بالقشطةخطوات تحضير كنافة قشطة مقرمشة ذهبية اللون

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