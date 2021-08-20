طريقة سهلة لتحضير ألذ بسكويت مملح ومقرمش بطعم الجبنة في المنزل، نقدم لك اليوم طريقة صنع بسكويت مالح بالجبنة مناسب لسد الجوع بين الوجبات نظراً لطعمه المقرمش واللذيذ جداً. هذه الوصفة مشهورة جداً في دول المغرب العربي وبالأخص في الجزائر ويحبها الأطفال والكبار هناك بشكل كبير، لذا هيا بنا نتعرف معاً على طريقة عمل البسكويت المالح بمقادير مضبوطة ومذاق رائع للغاية.

تحضير بسكويت مملح ومقرمش بطعم الجبنة

تتكون أصابع البسكويت المالح بالجبنة من مقادير بسيطة وهي نصف كوب ماء فاتر حوالي 100 مللي، 3 ملاعق كبيرة زيت 30 جرام تقريباً، 2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة 50 جرام، بيضة، ملعقة كبيرة سكر 10 جرام، ملعقة صغيرة ملح 5 جرام، ملعقة صغيرة ونصف بيكنج بودر 8 جرام، 2 ملعقة كبيرة نشا 20 جرام، ملعقة كبيرة جبن شيدر مبشور، 3 قطع جبن مثلثات، 3 كوب إلا ربع دقيق بمقدار 350 جرام تقريباً، ملعقة صغيرة ثوم بودر للنكهة (اختياري).

بسكويت مملح ومقرمش من المنزل

في وعاء عميق يضاف الماء، الزيت، الزبدة، البيض، السكر، الملح، البيكنج بودر، النشا، جبن الشيدر، الثوم البودر، الجبن المثلثات ثم يتم تقليب هذه المكونات جيداً بإستخدام المضرب اليدوي ثم يتم إضافة الدقيق ثم يتم التقليب وتجميع العجين بدون عجنه، بعد ذلك يتم تغطية العجين ويوضع في الثلاجة ليستريح لمدة نصف ساعة أو ساعة، بعد ذلك يتم رش القليل من الدقيق على السطح ويتم فرد العجين ثم يتم وضع كل جانب مع الذي يقابله لجعل العجين مورق مثل الكرواسون.

يتم وضع رشة من الدقيق مرة أخرى ويتم فرد العجين مرة أخرى بسُمك سم ونصف أو 2 سم ثم يتم ضبط الجوانب ويتم تقطيع العجين على شكل أصابع رفيعة طويلة متساوية الحجم، ثم توضع الأصابع في صينية ويدهن العجين من أعلى ببياض بيض بإستخدام فرشاة ثم يتم وضع سمسم أو حبة البركة أو زعتر للتزيين، ويمكنك تشكيل العجين على شكل مربعات متساوية الحجم، ثم يوضع في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية رف أوسط حتى تأخذ لون ذهبي خفيف من أسفل ثم يتم تشغيل الشواية لتأخذ لون ذهبي من أعلى، ثم يمكن تناوله بعد ذلك.