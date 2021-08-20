طريقة عمل مخلل الليمون بطريقة سهلة وبسيطة وطعم ولا أروع

يعد مخلل الليمون من أنواع المخللات الشهية التي يعشقها الجميع وهو من المقبلات التي لا يمكن الاستغناء عنها، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة وسهلة لتحضير مخلل الليمون في المنزل، وهناك طرق كثيرة لتخليل الليمون وهنا سوف نقدم طريقة من هذه الطرق وهي طريقة سلق الليمون، ايضا يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً لا يأخذ الكثير من الوقت في تحضيره، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل مخلل الليمون في المنزل بطعم ولا أروع.

مكونات عمل الليمون المخلل

يتكون الليمون المخلل من مكونات بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كيلو من الليمون.

كوب من الملح.

ربع كيلو من الفلفل الحار.

القليل من الزيت.

حبة البركة.

ماء.

نصف كوب من العصفر.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير الليمون المخلل في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

نحضر إناء عميق ونقوم بغسل الليمون جيدا بالماء ثم نضع الليمون في ماء مغلي دون تقطيع. وعند الغليان نرفعه من على النار ثم نترك الماء حتى يبرد. بعد ذلك نتركه لمدة ثلاثة أيام مع تغيير الماء يوميا لمدة ثلاث أيام. ثم نقوم بعمل ثقوب بالليمون باستخدام السكين. بعد ذلك نضع الليمون في برطمان ونضع المحلول الملحي مع ملعقة من الزيت ونتركه لمدة أسبوع في الثلاجة إلى أن يأخذ اللون الأصفر. بعد مرور ذلك الوقت يصبح جاهز للتقديم وبالهنا والشفا. وبهذا نكون قد قدمنا أشهر طبق مخلل لأحلى سفرة.

نصائح عند تخليل الليمون

هناك عدة نصائح يجب اتباعها عند تخليل الليمون هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يجب أن ينقع الليمون قبل السلق لمدة ليلة كاملة حتى يستوي بشكل أسرع.

يترك الليمون فترة حتى يستوي والالتزام بالمدة المحددة بعد ذلك يصبح جاهز للاستخدام.

فوائد الليمون على الصحة

هناك عدة فوائد لليمون على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالاتي:-