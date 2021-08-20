الشيح عشبه سحرية لعلاج العديد من الأمراض منها السرطان

الشيح نبتة صحراوية وهي عشبه عطرية لها رائحة نفاذه ولكن مذاقها مر وكانت تعد من التراث الشعبي المستخدم للعلاج وقديما كان لا يخلو منها بيت وخصوصا في فصل الشتاء وذلك لفوائدها العظيمة وهي عشبه رخيصة الثمن متوافرة حاليا في جميع أنواع العطارة وسوف نذكر هنا بعض فوائدها وأيضا أضرارها .

الشيح للقضاء علي الأمراض السرطانية

أثبتت الدراسات الحديثة التي أجريت في العديد من الدول المتقدمة أن الشيح يقضي علي نسبة عالية من الأورام حيث أنها تمنع انتشار الخلايا السرطانية وتعمل علي إعادة بناء الجسم وكذلك تخلص الجسم من السموم المتراكمة فيه وتعمل علي تقوية الجهاز المناعي .

الشيح للقضاء علي الثعلبة

كانت تستخدم قديما عشبه الشيح للقضاء علي الثعلبة وثبت أنها علاج فعال في ذلك وسوف نشرح طرق استخدامها للقضاء علي الثعلبة

تحرق أوراق الشيح حتي تصبح رماد وبعدها يتم خلط هذا الرماد بمادة دهنية أو الفازلين وتوضع على مناطق انتشار الثعلبة .

تطحن ناعم وتخلط بالعسل أو زيت الزيتون أو السمن البلدي وتوضع علي مناطق انتشار الثعلبة .

الشيح لعلاج ألام العضلات والمفاصل وعرق النسا

الشيح يستخدم لعلاج الآلام المنتشرة في العضلات والمفاصل وكذلك عرق النسا حيث تغلي أوراق الشيح في زيت الزيتون ثم ندلك بهذا الزيت أماكن الألم .

لعلاج أمرض الجهاز الهضمي.

طاردة للديدان.

تنظيم الدورة الشهرية وتعد علاج فعال لمن يعاني من احتباس الدورة الشهرية .

تخفض نسبة السكر لذا ينصح بعدم استخدامها مع أدوية السكر فقد يحدث عند استعمال الإثنين معا هبوط حاد في نسبة السكر يؤدي إلى حدوث غيبوبة .

مفيدة للجهاز التنفسي فهي علاج فعال في فصل الشتاء حيث تطرد البلغم وتقوي المناعة .

تعمل علي تنشيط الدورة الدموية .

مانعة للقيء .

خافضة للحرارة لإنها تعالج الالتهابات التي تعمل على رفع حرارة الجسم .

مهدئ لمن يعاني من الاضطرابات أثناء النوم .

ممنوع الشيح للأم المرضع حيث تنزل مرارة العشبة في الحليب الذي يتناوله الطفل .

ممنوع الشيح علي المرأة الحامل لأنه قد يسبب الإجهاض .

ممنوع زيادة الجرعة المستخدمة يوميا لا تزيد عن قدر فنجان مرتين يومين وكذلك لا يجب أن تزيد فترة تناول العشبة عن أسبوعين .

فوائد الشيح لأجهزة الجسم عموماحالات يمنع فيها استخدام الشيح لخطورته