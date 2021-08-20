تطويل الشعر بوصفات طبيعية بسرعة هائلة وآمنة في خلال أيام

تطويل الشعر بوصفات طبيعية وأمن هو حلم كل فتاة حيث يعد الشعر الطويل رمز لجمال المرأة في مختلف العصور، وهناك العديد من الزيوت ومستحضرات التجميل التي قد تساعد في زيادة طول الشعر مع الاستخدام المستمر، ولكن الأغلب يفضلون الوصفات الطبيعية حيث إنها غير مكلفة وآمنة، ولكن يلزم تكرار الوصفة والاستمرار عليها، في هذا المقال نقدم لكم أفضل الوصفات لتطويل الشعر وزيادة كثافته بدون أدوية في خلال أيام، فلنتابع السطور التالية لمعرفة المزيد من التفاصيل.

يعد ماء الأرز أفضل وصفة لتطويل الشعر منذ الآلاف السنين، يجب تطبيقها وعد الزيادة أو النقص في المكونات من خلال تلك الخطوات:

كوب من الأرز المصري يتم نقعه في كوبين من الماء الدافئ، ويتم تركها من المساء حتى صباح اليوم التالي.

يصفى ماء الأرز في إناء ثم يتم وضعه في بخاخ نظيف، ويترك في الثلاجة للاستخدام.

يتم استخدام بخاخ ماء الأرز على الشعر مباشرة ويتم توزيعه على أجزاء الشعر من جذوره حتى أطرافه، حتى يغطي جميع خصلات، ويترك لمدة من 45 إلى 60 دقيقة قبل الاستحمام.

يتم غسل الشعر بعد ذلك، باستخدام الماء وشامبو مناسب، تكرار الوصفة من مرتين لثلاث أسبوعياً تساعد بشكل فعال في زيادة طول الشعر بشكل كبير، دون أي تكاليف.

ماء البصل لحل مشاكل الشعر

تعد من الوصفات الطبيعية الهامة التي تساهم بشكل فعال في حل العديد من مشاكل الشعر، والتي من بينها ضعف الشعر، وعدم زيادة طوله، ورغم أن الكثير لا يفضلها بسبب رائحتها، لكنها فعالة جداً، في زيادة طول الشعر، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

بصلة متوسطة الحجم يتم بشرها على مبشرة رفيعة، ثم يتم تصفيته ووضعه في بخاخ نظيف، ولكن لابد من استخدامه في نفس وقت تحضيره.

يوزع ماء البصل على جذور الشعر ويدلك برفق لدقائق بسيطة، ثم يترك على الشعر لمدة نصف ساعة، قبل غسله جيداً بالماء والشامبو المعتاد، ويمكن تكرار غسل للتخلص من رائحة البصل.

تكرار وصفة ماء البصل لتطويل الشعر مرة واحدة في أسبوع يساعد في زيادة طول الشعر في فترة وجيزة.

الألوفيرا لزيادة طول الشعر

يمكنك تطويل الشعر نصف متر في أسبوع بشكل فعال يمكن الحصول عليه من مكون واحد وهو جل الألوفيرا، أو الصبار حيث يتم تدليك الشعر بالجل، وعمل مساج به لفروة الرأس لدقيقتين مما يعمل على تحفيز الدورة الدموية، وعلاج أمراض الفروة، تكرر الوصفة مرة أسبوعياً يساعد في زيادة طول الشعر مع الاستخدام المنتظم