افضل طرق عمل تارت الشكولاتة بالبندق وكيكة الشكولاتة في المنزل بابسط المكونات

تارت الشكولاتة بالبندق يعتبر من افضل الحلويات، لكل عشاق الشكولاتة نقدم إليكم افضل طرق تحضير التارت في المنزل مثل المحلات وبأبسط المكونات، ويعد التارت من الحلويات الفرنسية ويتميز بمذاق رائع ومميز، التارت له العديد من الحشوات المختلفة فيمكن عمل تارت التفاح او الموز او الشكولاتة او الفراولة. تارت الشكولاتة بالبندق تارت الشكولاتة بالبندق المكونات: كوبان من الدقيق.

كوب من الزبدة.

بيضة.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

ربع معلقة صغيرة مكن الملح.

معلقة كبيرة من الماء البارد. مكونات الحشو: 400 جرام من الشكولاتة.

كوب من الكريما.

نصف كوب زبدة.

معلقة صغرة من القهوة.

معلقة كبيرة سكر.

200جرام بندق. مكونات التزيين: 3 ملاعق كبيرة كاكاو بودرة.

100 جرام من الشكولاتة المبشورة. طريقة تحضير تارت الشكولاتة طريقة تحضير تارت الشكولاتة لكل عشاق الشكولاتة يمكنك أيضا معرفة طرق عمل كيك الشكولاتة. لتحضير قاعدة التارت: خفق الدقيق بالمضرب اليدوي وتفرك الزبدة علي الدقيق.

ثم تضاف إليه البيضة.

كما يتم تشكيل العجينة الي قرص، وتلف بغطاء بلاستيكي وتترك في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

بعد انتهاء الوقت، يتم فرد العجينة علي سطح مرشوش بكمية من الدقيق، وتوضع في قالب ويتم عمل عدة ثقوب ثم توضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

يتم وضعها في الفرن ساخن لمدة 15 دقيقة حتي تكتسب الأطراف اللون الذهبي وحتي تنضج، ثم تخرج ويتم تركها لتبرد. طريقة تحضير الحشو: تذاب الشكولاتة بالحليب او مع الزبدة في حمام ماء.

تسخين الكريمة مع السكر والقهوة حتي يبدأ الخليط في الغليان، ثم تضاف لخليط الشكولاتة المذابة.

ثم اضافة البندق المطحون.

يصب الخليط في الحشو فوق قاعدة التارت المخبوزة، ثم يوضع في الثلاجة لمدة ساعتين.

للتزين يرش الوجه بالكاكاو والشكولاتة المبشورة والبندق . كيكة الشكولاتة كيكة الشكولاتة المكونات: ثلاث بيضات.

5 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة.

نصف كوب من الحليب.

5 ملاعق كبيرة من السكر.

كوب من الدقيق.

معلقة كبيرة من البيكنج بودر.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو. طريقة التحضير: للكيك يتم خلط جميع المكونات السائلة في الخلاط لمدة 3 دقائق، ثم نضيف المكونات الجافة مع التقليب الجيد حتي يمتزج.

يتم دهن قالب دائري بالزبدة، ثم وضع الخليط به ونضعه في الفرن مسخن علي درجة حرارة 180 درجة لمدة 25 دقيقة تقريبا حتي ينضج. طريقة التحضير لحشو الكيك: في مقلاة يتم اضافة علبتين حليب مع معلقتين كبيرة من بودرة الكاكاو، ثم اضافة معلقتين من الزبدة والتقليب جيدا علي النار لمدة 10 دقائق.

ثم اضافة علبة قشطه ويقلب جيدا، ثم تركه ليبرد. يتم وضع الكيكة أفقيا الي ثلاث أجزاء متساوية ويتم تعبة كل طبقة بالحشو ونستخدم الباقي لتغطية الكيكة وللتزيين يتم رش الشكولاتة المبشورة عليها. الوسوم

تارت الشكولاتة بالبندق يعتبر من افضل الحلويات، لكل عشاق الشكولاتة نقدم إليكم افضل طرق تحضير التارت في المنزل مثل المحلات وبأبسط المكونات، ويعد التارت من الحلويات الفرنسية ويتميز بمذاق رائع ومميز، التارت له العديد من الحشوات المختلفة فيمكن عمل تارت التفاح او الموز او الشكولاتة او الفراولة. تارت الشكولاتة بالبندق تارت الشكولاتة بالبندق المكونات: كوبان من الدقيق.

كوب من الزبدة.

بيضة.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

ربع معلقة صغيرة مكن الملح.

معلقة كبيرة من الماء البارد. مكونات الحشو: 400 جرام من الشكولاتة.

كوب من الكريما.

نصف كوب زبدة.

معلقة صغرة من القهوة.

معلقة كبيرة سكر.

200جرام بندق. مكونات التزيين: 3 ملاعق كبيرة كاكاو بودرة.

100 جرام من الشكولاتة المبشورة. طريقة تحضير تارت الشكولاتة طريقة تحضير تارت الشكولاتة لكل عشاق الشكولاتة يمكنك أيضا معرفة طرق عمل كيك الشكولاتة. لتحضير قاعدة التارت: خفق الدقيق بالمضرب اليدوي وتفرك الزبدة علي الدقيق.

ثم تضاف إليه البيضة.

كما يتم تشكيل العجينة الي قرص، وتلف بغطاء بلاستيكي وتترك في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

بعد انتهاء الوقت، يتم فرد العجينة علي سطح مرشوش بكمية من الدقيق، وتوضع في قالب ويتم عمل عدة ثقوب ثم توضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

يتم وضعها في الفرن ساخن لمدة 15 دقيقة حتي تكتسب الأطراف اللون الذهبي وحتي تنضج، ثم تخرج ويتم تركها لتبرد. طريقة تحضير الحشو: تذاب الشكولاتة بالحليب او مع الزبدة في حمام ماء.

تسخين الكريمة مع السكر والقهوة حتي يبدأ الخليط في الغليان، ثم تضاف لخليط الشكولاتة المذابة.

ثم اضافة البندق المطحون.

يصب الخليط في الحشو فوق قاعدة التارت المخبوزة، ثم يوضع في الثلاجة لمدة ساعتين.

للتزين يرش الوجه بالكاكاو والشكولاتة المبشورة والبندق . كيكة الشكولاتة كيكة الشكولاتة المكونات: ثلاث بيضات.

5 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة.

نصف كوب من الحليب.

5 ملاعق كبيرة من السكر.

كوب من الدقيق.

معلقة كبيرة من البيكنج بودر.

3 ملاعق كبيرة من الكاكاو. طريقة التحضير: للكيك يتم خلط جميع المكونات السائلة في الخلاط لمدة 3 دقائق، ثم نضيف المكونات الجافة مع التقليب الجيد حتي يمتزج.

يتم دهن قالب دائري بالزبدة، ثم وضع الخليط به ونضعه في الفرن مسخن علي درجة حرارة 180 درجة لمدة 25 دقيقة تقريبا حتي ينضج. طريقة التحضير لحشو الكيك: في مقلاة يتم اضافة علبتين حليب مع معلقتين كبيرة من بودرة الكاكاو، ثم اضافة معلقتين من الزبدة والتقليب جيدا علي النار لمدة 10 دقائق.

ثم اضافة علبة قشطه ويقلب جيدا، ثم تركه ليبرد. يتم وضع الكيكة أفقيا الي ثلاث أجزاء متساوية ويتم تعبة كل طبقة بالحشو ونستخدم الباقي لتغطية الكيكة وللتزيين يتم رش الشكولاتة المبشورة عليها.

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