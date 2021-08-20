أسرع وصفة لتكثيف الحواجب والرموش ومليء الفراغات بدون مستحضرات تجميل، يعد شكل الحواجب والرموش هو ما يميز ملامح الوجه، حيث أصبحت الحواجب الكثيفة والرموش الطويلة نوع من الموضة التي تهتم بها العديد من الفتيات.

وخاصةً لأن فئة كبيرة من النساء تعاني من قلة حجم وكثافة الشعر في منطقة الحواجب والرموش مما تمنحها مظهر غير مستحب.

ولذلك تقوم بشراء أنواع مختلفة من مستحضرات التجميل مثل الماسكارا أو أدوات تحديد الحواجب حتي تحصل علي وجه جذاب.

إلا أن هذه المنتجات لها تأثير سلبي علي شعر الحواجب والرموش فيما بعد وهذا لأنها مكونة من مواد كيميائية تتسبب في تساقط بصيلات الشعر.

وصفة معجزة لتكثيف الحواجب و الرموش ومليء الفراغات بدون مكياج

تكثيف الحواجب وتطويل الرموش من أكثر الأشياء أهمية لدي النساء وهذا حتي تكون في إطلاله مميزة وأفضل صورة.

ولذلك تبحث عن أفضل الطرق لتكثيف الحواجب والرموش من خلال اللجوء إلي منتجات كيميائية باهظة الثمن وغير آمنة.

حيث تتسبب في ضعف نمو شعر الحواجب والرموش وبالتالي تساقطها إلا أنه توجد بدائل طبيعية نتائجها فعالة وبدون أي أضرار.

ولهذا سوف أقدم لكي أقوي خلطة لتكثيف وإنبات شعر الحواجب والرموش ومليء الفراغات بدون مكياج وبمكونات منزلية مذهلة.

وصفة القرنفل والفازلين لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش وإنبات الفراغات

القرنفل يعد من أفضل العلاجات التي تعمل علي تكثيف الحواجب والرموش وزيادة نمو الشعر لاحتوائه علي فيتامينات هامة.

حيث يقوم بتغذية البصيلات ومليء الفراغات في منطقة الحواجب والرموش وتحفيز إنتاج بصيلات جديدة.

الفازلين مكون فعال يساعد في تكثيف الحواجب وتطويل الرموش وهذا لاحتوائه علي خصائص هامة تقوم بتحفيز البصيلات.

كما يزيد من نمو الشعر ويساعد في ترطيب الجلد المحيط بالحواجب والرموش لزيادة كثافتهم.

ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

1/2 ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

أعواد من القطن أو ماسكارا نظيفة.

مكونات وصفة تكثيف الحواجب والرموش ومليء الفراغات بدون مواد كيميائية

في وعاء صغير قومي بمزج القرنفل والفازلين حتي تحصلي علي دهان متجانس.

ثم ينظف الوجه جيداً قبل استخدام الوصفة لضمان خلوه من آثار للمكياج.

وباستخدام أعواد القطن أو الماسكارا قومي بدهن الحواجب والرموش مع التدليك لبضع دقائق.

وتترك من الليل حتي الصباح ثم تغسل بالماء الدافيء والغسول المناسب.

تستخدم الوصفة يومياً قبل النوم مع الاستمرار عليها للحصول علي نتيجة سريعة لحواجب ورموش جذابة.

طريقة تحضير وصفة تكثيف الحواجب والرموش وكيفية الاستخدام