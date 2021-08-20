طريقة تحضير كيك القهوة الرائعة في المنزل بأبسط وأسهل الخطوات

نقدم لكم أسهل طريقة لتحضير كيك القهوة الرائع ذات المذاق الممتع، فالقهوة مفضلة جدا لدي كثير من منا خاصة ممن لديهم ذوق خاص في اختيار المشروبات، وهي أيضا مفيدة جدا لصحة القلب والشرايين وتعطي الإنسان نشاطا رائعا فهي تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها لممارسة الأنشطة اليومية، فنقوم اليوم بتحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة والنتيجة رائعة. مكونات كيك القهوة الرائع ٣ حبات من البيض.

كوب ونصف من السكر الأبيض.

كوبين من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من زيت الذرة.

٣ ملاعق من الكاكاو الخام غير المحلي.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٢ ملعقة صغيرة من القهوة.

قليل من الملح.

كوب من الحليب الدافئ.

ملعقتين من السكر الأبيض. مكونات كيك القهوة الرائع مكونات صوص كيك القهوة ٩ ملاعق كبيرة من الحليب البودرة أو يمكن استبداله ب ٣ كوب من الحليب.

٣ كوب من الماء اللازمة لإذابة الحليب البودرة.

٦ ملاعق من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من القهوة.

٤ ملاعق من النشا.

٣ ملاعق من الدقيق.

ملعقتين من الزبدة. طريقة تحضير كيك القهوة الرائع نضع ملعقة من القهوة سريعة الذوبان في نصف كوب من الماء الدافئ ونقلبها جيدا حتى تذوب، ثم نضع في محضر الطعام ٣ حبات من البيض مع الفانيليا مع كوب ونصف من السكر ونخفقهما جيدا حتى يصبح لدينا خليط متجانس، ثم نضع نصف كوب من زيت الذرة مع القهوة سريعة الذوبان المذابة في الماء الدافئ ونقوم بتشغيل محضر الطعام مرة أخرى لمدة ٣٠ ثانية حتى يمتزج الخليط جيدا.

ثم نضع خليط كيك القهوة السائل في إناء منفصل، وفي إناء أخر نقوم بخلط مكونات الكيك الجافة من الدقيق الأبيض والبيكنج بودر وثلاث معلق من الكاكاو الخام الغير محلي وقليل من الملح، وخلطهم جيدا معا، ثم نقوم بوضع خليط المكونات الجافة على الخليط السائل تدريجيا ونخلطهم جيدا حتى نحصل على عجين الكيك ذات القوام المناسب.

نحضر وعاء ونقوم بتغليفه بطبقة رقيقة من السمن ونضع به خليط الكيك، ثم نقوم بوضعه في فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ٢٥ دقيقة.

نتركه ليبرد قليلا ثم نقوم بتحضير نصوص القهوة الرائع، فنقوم بإذابة ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان مع ملعقتين من السكر في كوب من اللبن الدافئ، ثم نقوم بعمل فتحات صغيرة على سطح الكيك، ونضع كوب الحليب مع القهوة المذابة عليه ونتركه قليلا.

في إناء نقوم بخلط المكونات الجافة من الدقيق والنشا والسكر والحليب البودو ونقلبهم جيدا، ثم نقوم بوضع الماء ونخلطهم جيدا حتى نتأكد من إذابة جميع المكونات الجافة، ثم نستمر في تقليب الخليط حتى يثقل قوامة.

ثم نقوم بإضافة القهوة سريعة الذوبان والفانيليا والزبدة إلي الخليط ونقوم بالتقليب جيدا ونتركه ليبرد تماما، ثم نضعه في مبرد الطعام حتى يثقل قوامه، فيصبح جاهزا لوضعه على كيك القهوة ونستمتع بمذاقه الرائع. طريقة تحضير كيك القهوة الرائع الوسوم

نقدم لكم أسهل طريقة لتحضير كيك القهوة الرائع ذات المذاق الممتع، فالقهوة مفضلة جدا لدي كثير من منا خاصة ممن لديهم ذوق خاص في اختيار المشروبات، وهي أيضا مفيدة جدا لصحة القلب والشرايين وتعطي الإنسان نشاطا رائعا فهي تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها لممارسة الأنشطة اليومية، فنقوم اليوم بتحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة والنتيجة رائعة. مكونات كيك القهوة الرائع ٣ حبات من البيض.

كوب ونصف من السكر الأبيض.

كوبين من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب من زيت الذرة.

٣ ملاعق من الكاكاو الخام غير المحلي.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

٢ ملعقة صغيرة من القهوة.

قليل من الملح.

كوب من الحليب الدافئ.

ملعقتين من السكر الأبيض. مكونات كيك القهوة الرائع مكونات صوص كيك القهوة ٩ ملاعق كبيرة من الحليب البودرة أو يمكن استبداله ب ٣ كوب من الحليب.

٣ كوب من الماء اللازمة لإذابة الحليب البودرة.

٦ ملاعق من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من القهوة.

٤ ملاعق من النشا.

٣ ملاعق من الدقيق.

ملعقتين من الزبدة. طريقة تحضير كيك القهوة الرائع نضع ملعقة من القهوة سريعة الذوبان في نصف كوب من الماء الدافئ ونقلبها جيدا حتى تذوب، ثم نضع في محضر الطعام ٣ حبات من البيض مع الفانيليا مع كوب ونصف من السكر ونخفقهما جيدا حتى يصبح لدينا خليط متجانس، ثم نضع نصف كوب من زيت الذرة مع القهوة سريعة الذوبان المذابة في الماء الدافئ ونقوم بتشغيل محضر الطعام مرة أخرى لمدة ٣٠ ثانية حتى يمتزج الخليط جيدا.

ثم نضع خليط كيك القهوة السائل في إناء منفصل، وفي إناء أخر نقوم بخلط مكونات الكيك الجافة من الدقيق الأبيض والبيكنج بودر وثلاث معلق من الكاكاو الخام الغير محلي وقليل من الملح، وخلطهم جيدا معا، ثم نقوم بوضع خليط المكونات الجافة على الخليط السائل تدريجيا ونخلطهم جيدا حتى نحصل على عجين الكيك ذات القوام المناسب.

نحضر وعاء ونقوم بتغليفه بطبقة رقيقة من السمن ونضع به خليط الكيك، ثم نقوم بوضعه في فرن ساخن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ٢٥ دقيقة.

نتركه ليبرد قليلا ثم نقوم بتحضير نصوص القهوة الرائع، فنقوم بإذابة ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان مع ملعقتين من السكر في كوب من اللبن الدافئ، ثم نقوم بعمل فتحات صغيرة على سطح الكيك، ونضع كوب الحليب مع القهوة المذابة عليه ونتركه قليلا.

في إناء نقوم بخلط المكونات الجافة من الدقيق والنشا والسكر والحليب البودو ونقلبهم جيدا، ثم نقوم بوضع الماء ونخلطهم جيدا حتى نتأكد من إذابة جميع المكونات الجافة، ثم نستمر في تقليب الخليط حتى يثقل قوامة.

ثم نقوم بإضافة القهوة سريعة الذوبان والفانيليا والزبدة إلي الخليط ونقوم بالتقليب جيدا ونتركه ليبرد تماما، ثم نضعه في مبرد الطعام حتى يثقل قوامه، فيصبح جاهزا لوضعه على كيك القهوة ونستمتع بمذاقه الرائع. طريقة تحضير كيك القهوة الرائع

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