في 5 دقائق طريقة عمل حلويات سهلة وسريعة بكمية كبيرة

طريقة عمل حلويات سهلة، تتزايد عمليات البحث من قبل الآلاف من السيدات لمعرفة أفضل الوصفات لعمل حلويات سريعة وسهلة وغير مكلفة والتي يمكن تحضيرها في المنزل وبكمية وفيرة تكفي جميع أفراد الأسرة، لذلك اتينا اليوم بأسهل والذ الحلويات السريعة التي يتم اعدادها في وقت قصير فتابعي معنا المقادير وطريقة التحضير. طريقة عمل حلويات سهلة طريقة عمل حلويات سهلة تراب الملوك المكونات 2 أكياس كبيرة من كريمة دريم ويب.

1 علبة واحدة من الأناناس.

4 ملاعق من السكر.

4 ملاعق كبيرة من الحليب.

كمية قليلة من الماء.

1 علبة من بسكوت الشاي.

كوب كبير من الحليب السائل. طريقة عمل تراب الملوك احضري البايركس ثم خذي كمية البسكويت واغمسيها في القليل من الحليب السائل.

في بولا ضعي أكياس الكريمة دريم ويب، وضيفي عليها القليل من الماء تدريجيا حتى يصبح قوامها كريمي.

ضعي عليها كمية السكر والخليب البودرة وامزجيهم جيدا حتي يتماسك المزيج.

ثم ابدئي برص طبقة من البسكويت، ثم فوقها طبقة من الكريمة.

ثم ضعي فوقها طبقة من شرائح الاناناس استمري على ذلك حتي تنفذ لديكي كمية واحرصي على أن الطبقة الاخيرة هي طبقة الكريمة لتزينيها بالبسكويت. طريقة عمل الرافيلو المكونات 1 علبة من القشطة.

كوب كبير من جوز الهند.

4 ملاعق من حليب البودرة.

نصف ملعقة من الفانيلا السائلة.

4 ملاعق من السكر .

كمية من الفستق . طريقة التحضير في وعاء واسع ضعي علبة القشطة، ثن ضيفي فوقها كمية السكر مع الفانيليا، والحليب البودرة و جوز الهند. اخلطي جميع المقادير معا جيدا جدا، ثم خذي الخليط وضعيه في الثلاجة لمدة ساعة كاملة. ثم اخرجيه واسكبيه أوراق الكب كيك، ثم اصنعي كرات من الخليط ثم اغمسيها في جوز الهند وضعي بداخلها الفستق ثم مرة أخري ضعيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم اخرجيها لتصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل حلويات سهلة وسريعة المقادير علبة واحدة من بسكويت الشاي.

كوب صغير من جوز هند المبشور المجفف

علبة واحدة صغيرة من الحليب المركز المحلى.

3 ملاعق من الكاكاو البودرة.

كمية من الشيكولاتة المبشورة للتزيين. خطوات التحضير حضري وعاء واسع وضعي به جميع واخليطهم معا حتي تتجانس. ابدئي بتشكيل العجينة لكرات صغيرة الحجم. ثم اغمسيها في الشيكولاتة المبشورة وقدميها وبالف هنا. الوسوم

طريقة عمل حلويات سهلة، تتزايد عمليات البحث من قبل الآلاف من السيدات لمعرفة أفضل الوصفات لعمل حلويات سريعة وسهلة وغير مكلفة والتي يمكن تحضيرها في المنزل وبكمية وفيرة تكفي جميع أفراد الأسرة، لذلك اتينا اليوم بأسهل والذ الحلويات السريعة التي يتم اعدادها في وقت قصير فتابعي معنا المقادير وطريقة التحضير. طريقة عمل حلويات سهلة طريقة عمل حلويات سهلة تراب الملوك المكونات 2 أكياس كبيرة من كريمة دريم ويب.

1 علبة واحدة من الأناناس.

4 ملاعق من السكر.

4 ملاعق كبيرة من الحليب.

كمية قليلة من الماء.

1 علبة من بسكوت الشاي.

كوب كبير من الحليب السائل. طريقة عمل تراب الملوك احضري البايركس ثم خذي كمية البسكويت واغمسيها في القليل من الحليب السائل.

في بولا ضعي أكياس الكريمة دريم ويب، وضيفي عليها القليل من الماء تدريجيا حتى يصبح قوامها كريمي.

ضعي عليها كمية السكر والخليب البودرة وامزجيهم جيدا حتي يتماسك المزيج.

ثم ابدئي برص طبقة من البسكويت، ثم فوقها طبقة من الكريمة.

ثم ضعي فوقها طبقة من شرائح الاناناس استمري على ذلك حتي تنفذ لديكي كمية واحرصي على أن الطبقة الاخيرة هي طبقة الكريمة لتزينيها بالبسكويت. طريقة عمل الرافيلو المكونات 1 علبة من القشطة.

كوب كبير من جوز الهند.

4 ملاعق من حليب البودرة.

نصف ملعقة من الفانيلا السائلة.

4 ملاعق من السكر .

كمية من الفستق . طريقة التحضير في وعاء واسع ضعي علبة القشطة، ثن ضيفي فوقها كمية السكر مع الفانيليا، والحليب البودرة و جوز الهند. اخلطي جميع المقادير معا جيدا جدا، ثم خذي الخليط وضعيه في الثلاجة لمدة ساعة كاملة. ثم اخرجيه واسكبيه أوراق الكب كيك، ثم اصنعي كرات من الخليط ثم اغمسيها في جوز الهند وضعي بداخلها الفستق ثم مرة أخري ضعيها في الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم اخرجيها لتصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل حلويات سهلة وسريعة المقادير علبة واحدة من بسكويت الشاي.

كوب صغير من جوز هند المبشور المجفف

علبة واحدة صغيرة من الحليب المركز المحلى.

3 ملاعق من الكاكاو البودرة.

كمية من الشيكولاتة المبشورة للتزيين. خطوات التحضير حضري وعاء واسع وضعي به جميع واخليطهم معا حتي تتجانس. ابدئي بتشكيل العجينة لكرات صغيرة الحجم. ثم اغمسيها في الشيكولاتة المبشورة وقدميها وبالف هنا.

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