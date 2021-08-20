الزوائد الجلدية أسباب ظهورها وأفضل طرق العلاج الطبيعية للتخلص منها

الزوائد الجلدية Skin Tags أسباب ظهورها قد تقلق البعض ممن يعانون منها وخاصةً مع تزايدها بشكل ملحوظ، حيث أنها تبدو وكأنها نتوءات منتشرة بشكل عشوائي بالعديد من الأماكن بالجسم وخاصةً أماكن الإحتكاك وبين طيات الجلد حيث تبدأ في الإنتشار، وهناك العديد من الطرق للتخلص من زوائد الجلد بشكل طبيعية ولكنها تحتاج لفترة ما بين 10 ايام و 3 أسابيع، وقد تمتد الفترة إلى شهر بأكمله، ويحدد فترة العلاج والشفاء التام منها نوعية الطريقة العلاجية سواء كان العلاج بالأعشاب الطبيعية، أو العلاج الطبي، وإليك بعض العومال المسببة لظهور الزوائد الجلدية بشكل مبالغ فيه، وكيفية إحتوائها بطرق طبيعية للحصول على مظهر طبيعي وجذاب.

الزوائد الجلدية

الزوائد الجلدية هي مجموعة من الخلايا الميتة والتي لا تزال تلتصق بالجلد وترفض السقوط؛ لتجتمع معًا مكونة الشكل النهائي التي تظهر عليه، وقد تختلف من حيث الحجم دون أسباب محددة، قد تسبب الإزعاج للبعض في حالة وجودها بموضع إحتكاك بالجسم مما يتسبب بالألم للشخص المصاب، وقد يرغب بالتخلص بها بإعتبارها مصدر إزعاج، ويعاني منها ملايين الأشخاص وتوضح الأبحاث والدراسات العديد من أسباب ظهورها وطرق التعامل معها بدون ألم.

أسباب ظهور الزوائد في الجلد

هناك العديد من العوامل المسببة للزوائد الجلدية، والتي يختلف تأثيرها من شخص لأخر وفقًا لإستجابة الجسم لتلك العوامل ومنها:

العوامل الوراثية أحد أهم أسباب ظهور الزيادات في الجلد والتي تجعل الشخص يبدو بمظهر غير محبب يسبب له الحرج والإزعاج.

احتكاك الجلد ببعضه يتسبب بظهورها بشكل غير متوقع، ويكثر تعرض الأشخاص لظهورها خلال فترة الصيف والأجواء الحارة.

بعض أنواع الأطعمة الحارة والمشبعة بالدهون تتسبب بظهور مثل تلك النتوءات، ولذلك ينبغي على الشخص مراجعة نظامه الغذائي.

الوزن الزائد يكون المسبب الرئيسي لها في بعض الأحيان، وقد لا يصاب بها أغلب من يعانون من الوزن الزائد والسمنة، بينما تظهر بين طيات الجلد وبالتالي يكون الشخص البدين ÷و الأكثر عرضة لظهورها.

طرق علاج نتوءات الجلد الغير مؤلمة

في حالة كانت الزيادات الجلدية أو ما يشبه النتوءات غير مؤلمة وغير مزعجة يمكن التغاضي عن إزالتها، فهي لا تتسبب بالعدوى وبالتالي إذا لم يكن هناك سبب للتخلص منها فلا ينبغي العبث بها حتى لا تسبب التهابات أو مضاعفات، ويمكنك الإعتماد على العلاج الطبي في عيادات متخصصة للتخلص منها بشكل تام والشفاء منها، فالبعض يرجح أنها نوع من الأورام الحميدة، والتي يسهل التعامل معها بشكل أقل حدة، ومن أفضل طرق التخلص من الزوائد الجلدية.

طرق التخلص من الزوائد الجلدية

هناك العديد من الطرق الطبيعية لعلاج الزيادات في الجلد وعلاج مشكلات الجلد بشكل عام، والتي تعتمد بشكل أساسي على مكونات غنية بمضادات الأكسدة ومضادات الإلتهابات، والتي تعمل على تجفيف الزوائد وتجميدها إلى أن تسقط وحدها دون تدخل، وقد تستغرق هذه الطرق العلاجية من 2 – 3 أسابيع، ومن أهمها: