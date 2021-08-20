كيكة البسكويت الباردة بدون فرن حضريها في 10 دقايق

طريقة تحضير كيك البسكويت بدون فرن، تعتبر كيكة البسكويت من أفضل أنواع المأكولات المفضلة عند الكثير من الأشخاص فهي تصنف بأنها من أفضل الحلويات التي يتم تقديمها في الكثير من التجمعات بالتحديد العائلة وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيك البسكويت بدون فرن.

علبة من البسكويت.

خمسة أكواب من الحليب.

خمسة ملاعق كبيرة من الكاكاو.

ملعقة كبيرة من النوتيلا.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

مقادير تحضير كيكة البسكويت بدون فرن:طريقة تحضير كيكة البسكويت بدون فرن:

يتم تحضير كيكة البسكويت بدون فرن بكل سهولة دون وجود أي معاناة أو مشقى وإليكم في السطور الآتية طريقة تحضير كيكة البسكويت بدون فرن:

الحصول على إناء كبير الحجم ويتم وضع فيه الحليب والكاكاو ويتم الخفق جيداً بالخفاقة اليدوية لحين أن تختلط المكونات مع بعضها البعض. بعد ذلك يتم وضع المكونات على النار لحين أن يسخن الخلط ثم يتم إضافة النوتيلا والزبدة ويتم التقليب جيداً لحين أن تذوب الزبدة بصورة نهائية ويتم الحصول على خليط كريمي. القيام بوضع طبقة من البسكويت في صينية ثم يتم وضع طبقة من الخليط ثم طبقة من البسكويت ثم طبقة من المزيج ويتم تكرار الخطوات لحين أن يتم الانتهاء من كافة الطبقات. بعد ذلك يتم وضع البسكويت في الثلاجة وتركه لمدة ساعتين لحين أن تبرد الطبقات وتتماسك. القيام بإخراج الكيك من البراد ثم تزينه ببودرة الشوكولاتة أو جوز الهند وبعد ذلك يتم تقطيعه وتقديمه.

نصف كأس من الزبدة.

كأس من السكر.

كأس من الحليب.

نصف كأس من الكاكاو الخام.

بسكويت شاي.

أولاً يتم وضع الإناء على النار ثم يتم غلي الحليب مع السكر ثم تركه لحين أن يبرد. بعد ذلك يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه الزبدة والكاكاو ويتم التقليب جيداً ثم يتم إضافة خليط الحليب. بعد ذلك يتم تكسير البسكويت باليد ثم التقليب مع الخليط لحين أن يتم الحصول على خليط متماسك ثم يتم دهن قالب مستطيل بالزبدة ويتم وضع فيه كيس بلاستيك ثم وضع الخليط ثم وضعه في الثلاجة لمدة ساعتين.

مقادير تحضير كيك البسكويت بالشوكولاتة:طريقة تحضير كيك البسكويت بالشوكولاتة: