طريقة تحضير الأيس كريم بالفواكه بدون ماكينة في المنزل بأقل تكلفة

الكثير من السيدات ترغبن في تحضير وصنع الأيسر كريم من المنزل، ولكنهن لا يعرفون الطريقة الصحيحة لإعداده من المنزل، لذا فهن يقمن بشرائه من الخارج، لكنهن الآن يتساءلن عن الطريقة الخاصة بإعداد ايس كريم الفواكه وذلك بغير وجود الماكينة، حيث أننا سوف نتعرف على الطريقة الصحيحة فيما يلي وكذلك الخطوات بالتفصيل وبأقل المكونات وأقل تكلفة.

فيما يلي طريقة تحضير الأيس كريم بالفواكه، وذلك بكل سهولة، بالخطوات وكذلك بأقل المكونات، وبوقت قليل:

المكونات اللازمة لتحضير الأيس كريم بالفواكه بدون ماكينة

2 أكواب فراولة مجمدة

1/2 كوب لبن زبادي (ياغورت)

2 ظرف كريم شانتيه (الدريم ويب)

1/2 كوب حليب بارد جداً

عصير نصف ليمونة

3 ملاعق كبيرة عسل

أولاً بالخلاط الكهربائي قومي بإضافة الفراولة وكريم شانتيه والزبادي، وكذلك الحليب البارد، وبعد ذلك قومي بإضافة عصير الليمون والعسل.

بعدها قومي مزج الخليط جيداً إلى أن تحصلي على خليط ناعم وكثيف، بعدها قومي بوضعه بعلبة وإدخاله الثلاجة إلى أن يصير محمداً.

بعد ذلك قومي بإخراجه، ومن خلال ملعقة الآيس كريم قومي بإضافته لأكواب التقديم، وبتلك الطريقة تكوني قد حصلتي على آيس كريم الفراولة بكل سهولة وبوقت قصير.

كما أنكِ بإمكانك استخدام نفس المقادير لعمل آيس كريم بالفواكه التي تُفضليها، إذ أنكِ تستطيعي أن تصنعي أيس كريم الخوخ باستخدام نفس المكونات بنفس المقياس وكذلك نفس الطريقة.، حيث أنه ما عليكِ سوى استبدال فاكهة الفراولة بفاكهة الخوخ.

كذلك إن كنتِ تريدين أن تقومي بصنع أيس كريم الشكولاتة، فلا بد أن تقومي باستخدام فاكهة الموز المجمد مع وضع بودرة الكاكاو وكذلك شكولاتة مجمدة، بجانب نفس المكونات السابقة وبنفس الطريقة.